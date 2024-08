Ludwigshafen – Fußgängerin auf Parkplatz angefahren und geflüchtet – Zeugen gesucht

Am Montagnachmittag (12.08.2024, gegen 15:15 Uhr) touchierte eine unbekannte Autofahrerin auf dem Parkplatz des Globus-Marktes eine 63-jährige Fußgängerin am Bein. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt. Die Autofahrerin fuhr weg, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Die flüchtige Fahrerin soll in einem schwarzen Mercedes Cabriolet gefahren sein. Sie wird als ca. 70 Jahre alt mit langen grauen Haaren, welche zum Zopf gebunden waren, beschrieben.

Haben Sie den Unfall beobachtet oder können Sie Hinweise auf die flüchtige Fahrerin geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de .

Ludwigshafen – EC-Karte gestohlen

Am Montagmittag (12.08.2024, gegen 12 Uhr) wurde eine 85-Jährige in einer Bank am Hans-Warsch-Platz von einem Unbekanntem angerempelt. Kurz danach bemerkte die Seniorin das Fehlen ihrer EC-Karte. Sie sperrte diese direkt. Den Mann der sie angerempelt hat, beschrieb sie als circa 1,70 m groß. Er war mit grauen Hosen und einem weißen T-Shirt bekleidet. Der Mann lief an zwei Krücken.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise auf den gesuchten Mann geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de .

Ohne Versicherungsschutz, aber unter Drogeneinfluss unterwegs

Am frühen Dienstagmorgen (13.08.2024) kurz vor 4 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 40-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Rohrlachstraße. Der Elektroroller war nicht versichert. Zudem stellten die Beamten Hinweise auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung fest. Ein Urintest verlief positiv auf THC, Metamphetamin und Amphetamin. Um die genaue Drogenbeeinflussung festzustellen, wurde dem Fahrer in einer Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Drogeneinfluss stehenden Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.

Aus gegeneben Anlass möchten wir noch einmal eindringlich hinweisen: Das Fahren unter dem Einfluss von THC ist und bleibt verboten.

Diebstahl aus Auto – Wer kann Hinweise geben?

In der Zeit vom 11.08.2024, 15 Uhr, bis zum 12.08.2024, 13 Uhr, brachen Unbekannte einen grauen Mercedes-Benz in der Kopernikusstraße auf. Wie die Täter das Fahrzeug öffnen konnten, ist bislang unklar. Einbruchspuren konnten die Beamten nicht vorfinden. Aus dem Auto wurde ein altes Handy und Bargeld gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Roller gestohlen – Zeugen gesucht

In der Nacht von Sonntag (11.08.2024, 20 Uhr) auf Montag (12.08.2024, 8:30 Uhr) stahlen Unbekannte einen roten Roller der Marke Piaggio. Das Zweirad war zu dieser Zeit im Schwalbenweg geparkt.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Brennender Roller – Zeugen gesucht

In der Nacht auf Dienstag (13.08.2024), um kurz vor 2 Uhr, wurde die Polizei zu einem brennenden Roller in der Erich-Reimann-Straße gerufen. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Warum das Zweirad in Brand geriet, ist derzeit noch unklar. Der entstandene Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Haben Sie etwas Verdächtiges in der Erich-Reimann-Straße beobachtet?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Mit Pfefferspray angegriffen

Am Montagabend (12.08.2024), gegen 22:40 Uhr, wurden zwei Männer an der Heny-Roos-Passage von einem 39-Jährigen mit Pfefferspray angegriffen. Warum der 39-Jährige die Männer angriff, ist bislang unklar. Die beiden Angegriffenen wurden leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Der 39-Jährige war augenscheinlich stark alkoholisiert. Er willigte jedoch nicht in einen Atemalkoholtest ein. Um seine Schuldfähigkeit festzustellen, wurde ihm in einer Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Der Mann erhielt einen Platzverweis für den Berliner Platz und die Heny-Roos-Passage. Er muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Brand in Firmentoilette

Am Montagabend löste die Brandmeldeanlage in einer Firma in der Schulstraße aus. Bei der Überprüfung konnte die Feuerwehr ein brennendes Putztuch in einer Toilette feststellen und löschen. Durch das Feuer wurde ein Tisch in der Toilette beschädigt. Der Schaden wird auf rund 50 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen.

Vorsicht vor Betrug am Telefon

Am Montagnachmittag (12.08.2024) erhielt eine 63-jährige Ludwigshafenerin einen Anruf durch einen vermeintlichen Polizeibeamten. Der Anrufer schilderte, dass der Sohn der Seniorin einen tödlichen Unfall verursacht habe. Die Frau durchschaute die Masche und beendete das Telefonat.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Legen Sie den Hörer auf! Das ist nicht unhöflich.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110

an.

an. Übergeben Sie nie Geld oder Wertsachen an Unbekannte!

Die Polizei wird Sie niemals dazu auffordern, Geld oder

Wertsachen herauszugeben.

Wertsachen herauszugeben. Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon mit den

Worten „Rate mal, wer hier spricht!“ oder ähnlichen

Formulierungen meldet, ohne sich selbst namentlich vorzustellen.

Worten „Rate mal, wer hier spricht!“ oder ähnlichen Formulierungen meldet, ohne sich selbst namentlich vorzustellen. Nutzen Sie nicht die Rückwahltaste! Geben Sie bei Rückfragen an

die Polizei die Telefonnummer der örtlichen Dienststelle selbst

über die Tasten ein.

die Polizei die Telefonnummer der örtlichen Dienststelle selbst über die Tasten ein. Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre

örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den

Sachverhalt über unserer Online-Wache:

www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/. Im Notfall wählen Sie die 110, Notruf Polizei!

Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621

963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen

kann.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Paket aus Transporter gestohlen – Zeugen gesucht

Am Montagnachmittag (12.08.2024), kurz vor 17 Uhr, stahl ein Unbekannter in der Mundenheimer Straße ein Paket aus einem DHL-Transporter. Der Fahrer hatte den Transporter an der Kreuzung zur Rottstraße an einem DHL-Shop vermeintlich abgeschlossen zum Ausliefern abgestellt. Er bemerkte aber nicht, dass eine Tür nicht richtig verschlossen war. Eine Zeugin beobachtete den Diebstahl und machte den Fahrer darauf aufmerksam. Eine Personenbeschreibung des Täters liegt nicht vor.

Die genannte Zeugin und andere Personen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Motorroller gestohlen – Zeugen gesucht

Am Montag (12.08.2024) in der Zeit von 6 Uhr bis 15 Uhr stahlen Unbekannte einen gelb-grauen Motorroller der Marke Peugeot. Der Roller war zu dieser Zeit auf einem Firmenparkplatz in der Joseph-Vögele-Straße geparkt. Der Schaden beläuft sich auf rund 700 Euro.

Haben Sie die Tat gesehen oder können Sie Hinweise geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Bilanz des Polizeipräsidiums Rheinpfalz zu der ROADPOL-Kontrollwoche „Speed“ vom 05. – 11. August 2024

Präsidialbereich

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz beteiligte sich auch in diesem Jahr an der europaweiten ROADPOL-Kontrollwoche, um überhöhte Geschwindigkeit zu bekämpfen und zu verhindern.

In der Woche 05. bis 11. August 2024 fanden deshalb schwerpunktmäßig Geschwindigkeitskontrollen statt. In dieser Zeit wurden knapp 410.000 Fahrzeuge vorwiegend durch stationäre Messanlagen auf überregionalen Straßen sowie von Polizeikräften überprüft. Rund 17.000 davon waren zu schnell unterwegs.

Neben der Ahndung von Geschwindigkeitsverstößen sollen durch die Verkehrskontrollen auch die Risiken von überhöhter Geschwindigkeit im Straßenverkehr verstärkt ins öffentliche Bewusstsein rücken und diese nochmals verdeutlichen. In Kontrollstellen wurden die Betroffenen deshalb von Polizeikräften auf ihr Fehlverhalten und die damit verbundenen Gefahren hingewiesen.

Überhöhte beziehungsweise nicht angepasste Geschwindigkeit bleibt weiter eine Hauptunfallursache: 2023 wurden im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz wegen nicht angepasster oder überhöhter Geschwindigkeit 2.062 Verkehrsunfälle registriert. Im Jahr 2022 waren dies noch 1.896 Verkehrsunfälle. Die Verkehrsunfallstatistik 2023 mit ausführlichen Informationen zur Unfalllage und unseren Maßnahmen finden Sie auf unserer Internetseite https://s.rlp.de/YSXrl .

Die Verkehrsüberwachung mittels Verkehrskontrollen gehört zu den zentralen Aufgaben der Polizei. Die Kontrollen sind für die Sicherheit im Straßenverkehr von großer Bedeutung und finden deshalb das ganze Jahr über statt.

Die Kontrollwoche wurde von dem europaweiten Polizeinetzwerk ROADPOL www.roadpol.eu koordiniert, dessen Ziel es ist, die Zahl der Verkehrsunfallopfer deutlich zu senken. Das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein ist zuständig für die Sicherheit von über 900.000 Menschen. Der Dienstbezirk der Behörde mit ihren rund 2200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umfasst auf etwa 2.400 Quadratkilometern die komplette Vorder- und Südpfalz mit den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim, Rhein-Pfalz-Kreis und Südliche Weinstraße sowie die kreisfreien Städte Frankenthal (Pfalz), Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Neustadt a.d.W. und Speyer.

Wenn Sie einen Einblick in unsere Arbeit gewinnen wollen, schauen Sie sich gerne unter https://s.rlp.de/YwRYe unseren Film „Wir für die Pfalz“ an.

Rollerfahrer angegriffen

Am Sonntagabend (11.08.2024, gegen 18:45 Uhr) griff ein 25-Jähriger einen 18-jährigen Rollerfahrer in der Benckiserstraße an. Der 25-Jährige hielt den vorbeifahrenden Rollerfahrer fest, schlug und trat ihn mehrfach. Der 25-Jährige flüchtete daraufhin zu Fuß und der 18-jähriger Rollerfahrer fuhr mit seiner Beifahrerin und dem Roller weg. Die von Zeugen alarmierten Polizeikräfte konnten den 18-jährigen und seine Beifahrerin kontrollieren, nachdem sie kurz vorher vor einem Streifenwagen flüchteten. Hierbei stellte sich heraus, dass der Roller am Vortag gestohlen gemeldet wurde. Die Ermittlungen der Polizei zu den Hintergründen des Angriffs und zu dem Rollerdiebstahl dauern an.

Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Am Sonntagnachmittag (11.08.2024, gegen 17 Uhr) stießen ein Auto und ein Fahrrad in der Kurve vom Ostringplatz zum Ostring frontal zusammen. Nach ersten Ermittlungen fuhr der 22-jährige Autofahrer in der Kurve zu weit links, so dass es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden 49-Jährigen kam. Der Fahrradfahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Straßenverkehrsgefährdung endet mit Körperverletzung

Am Sonntagmittag (07.08.2024), gegen 13:30 Uhr, fuhr ein 64-jähriger Autofahrer zunächst mehrfach dicht auf ein im Hohen Weg fahrendes Motorrad auf. Dann überholte der Mann das Motorrad und bremste es aus. Der 39-jährige Motorradfahrer und der Autofahrer hielten an und es kam zu ein einer verbalen Auseinandersetzung. Der Streit eskalierte und der 64-Jährige stieß das Motorrad seines Kontrahenten um, woraufhin dieser gegen dessen Auto trat. Daraufhin trat der Autofahrer den Motorradfahrer. Die alarmierten Polizeikräfte stellten bei dem Autofahrer Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,55 Promille. Der 64-Jährige wurde zur Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Außerdem wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

Tödlicher Verkehrsunfall

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Am Abend des 11.08.2024, kam es um 22:50h in Ludwigshafen in der Saarlandstraße zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein mit zwei Personen besetzter VW Golf befuhr die Saarlandstraße in Richtung Mundenheim. Bei der Einmündung der Stifterstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem Audi A7, welcher die Saarlandstraße in Richtung Innenstadt befuhr und nach links in die Stifterstraße abbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß schleuderten beide Fahrzeuge über die Saarlandstraße und der Golf kam auf den Gleisen der RNV zum Stehen. Der 36-jährige Fahrer des Audis verstarb noch an der Unfallstelle. Der 21-jährige Fahrer des Golfs und seine 20-jährige Beifahrerin wurden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Durch die Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter mit der Untersuchung des Unfalls beauftragt. Die Saarlandstraße blieb bis zur Räumung der Unfallstelle um 04:00h in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen, der Rettungsdienst, die RNV und die Polizei.