Unter Drogeneinfluss Freundin geschlagen und aus Fenster gesprungen

Neuhofen

In der Nacht von Montag, 12.08.2024, auf Dienstag, 13.08.2024, mussten die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Schifferstadt zu einem nicht alltäglichen Einsatz. Mehrere Zeugen meldeten via Notruf eine bewusstlose und blutende Person. Am Einsatzort konnte ein 30-jähriger Mann mit stark blutender Kopfwunde, unbekleidet und bewusstlos im Innenhof eines Mehrfamilienhauses vorgefunden werden. Dort wurde er bereits von Ersthelfern versorgt. Die 25-jährige Lebensgefährtin des Mannes gab an, dass man zuvor gemeinsam verbotene Substanzen (LSD) konsumiert habe. Danach erlitt ihr Lebensgefährte eine Psychose. Es entstand Streit zwischen dem Paar, in dessen Verlauf der Mann seiner Lebensgefährtin mit der Faust ins Gesicht schlug und ihr die Nase brach. Als die 25-Jährige bei den Nachbarn um Hilfe bat, lief der 30-Jährige in den Hausflur, öffnete das Fenster des 2. Stocks und sprang hinaus. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus verbracht. Durch den Sturz erlitt der Mann schwere Kopfverletzungen und befindet sich noch immer im Koma. Die Lebensgefährtin wurde zur Behandlung ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht. Gegen beide Beteiligten wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Zudem erwartet den 30-Jähirgen zusätzlich eine Strafanzeige wegen Körperverletzung.

Unachtsamkeit führt zu Verkehrsunfall

Neuhofen

In den frühen Abendstunden des Montags, 12.08.2024, fuhr ein 16-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad von Neuhofen nach Waldsee. Als das vor ihm fahrende Auto bremste, um nach links in Richtung Badesee abzubiegen, schätze der 16-Jährige die Situation falsch ein, bremste zu spät und stieß gegen das Auto vor ihm. Glücklicherweise zog der Leichtkraftradfahrer sich nur leichte Schürfwunden zu. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 1500 EUR.

Vorfahrt missachtet, Motorradfahrer schwer verletzt

Mutterstadt

Am Montag, den 12.08.2024, gegen 18:15 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Motorradfahrer die L530 von Ludwigshafen-Maudach kommend in Fahrtrichtung Mutterstadt. Zeitgleich fuhr ein 20-Jähriger mit seinem Auto von der B9 ab und wollte nach links in Fahrtrichtung Mutterstadt auf die L530 auffahren. Dabei übersah der 20-Jährige den bevorrechtigten Motorradfahrer, sodass es zum Zusammenstoß kam. Durch den darauffolgenden Sturz zog sich der Motorradfahrer mehrere Brüche in Hand und Arm zu. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 14.000 EUR.

Auto übersehen, drei Verletzte

Waldsee

Am Sonntag, den 11.08.2024, gegen 19:14 Uhr, wollte ein 65-jähriger Autofahrer mit seiner 63-jährigen Beifahrerin vom Naturfreundehaus Neuhofen auf die L533 in Fahrtrichtung Waldsee auffahren. Dabei übersah er einen von links kommenden 28-Jährigen mit seinem Auto. Durch den Zusammenstoß erlitt die 63-jährige Beifahrerin einen Beckenbruch. Die übrigen Unfallbeteiligten klagten über Schmerzen im ganzen Körper. Die Verletzten wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und die L533 musste für zwei Stunden voll gesperrt werden.

Mehrere Außenspiegel beschädigt

Böhl-Iggelheim

In der Nacht von Freitag, 09.08.2024, auf Samstag, 10.08.2024, vermutlich gegen 01:30 Uhr, ließ ein Unbekannter seinen Frust an sieben in der Bahnhofstraße geparkten Autos raus. Zunächst meldete eine 59-jährige Geschädigte, dass der Außenspiegel ihres Autos beschädigt wurde. Vor Ort konnten dann noch sechs weitere beschädigte Fahrzeuge vorgefunden wurden. An allen sieben Fahrzeugen wurde der rechte Außenspiegel beschädigt. Ein Zeuge konnte den eingesetzten Beamten mitteilen, dass er gegen 01:30 Uhr mehrere Knackgeräusche vernommen hat. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 1.200 EUR. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt (06235/495-0, pischifferstadt@polizei.rlp.de oder persönlich) zu melden.

Streit zwischen Nachbarn, Zeugin gesucht

Waldsee

Am Mittwoch, 07.08.2024, gegen 17:30 Uhr, kam es in der Ostpreußenstraße zu Streit zwischen Nachbarn. Auslöser des Streits war, dass die 64-jährige Geschädigte ihren Grünschnitt kurzzeitig vor das Gartengrundstück des 39-jährigen Nachbarn legte. Das schien diesem derart zu missfallen, dass er seine Nachbarin zur Rede stellte. Es entwickelte sich ein Streitgespräch in dessen Verlauf der 39-Jährige die 64-Jährige schubste – die sich glücklicherweise an einem Baum festhalten konnte. Der Streit wurde von einer Spaziergängerin beobachtet, welche hinzukam und den Streit schlichtete. Diese Zeugin wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt (06235/495-0, pischifferstadt@polizei.rlp.de oder persönlich) zu melden.

Toter aus Binsfeldsee geborgen – Nachtragsmeldung

Otterstadt

Im Zuge einer umfangreichen Suchaktion unter Beteiligung des Polizeihubschraubers, der DLRG, der Feuerwehr sowie des THW, wurde am heutigen Mittag eine tote Person aus dem Binsfeldsee geborgen. Hierbei handelt es sich um den seit gestern vermissten 40-jährigen Badegast.

Der Badesee war während der gesamten Suchmaßnahmen für Besuchende gesperrt. Die Ermittlungen zur Todesursache wurden von der Kriminalpolizei Ludwigshafen aufgenommen.

Fahrlässige Körperverletzung durch aggressiven Hund

Otterstadt

Am Samstagnachmittag, 10.08.2024, gegen 16:21 Uhr wurde eine 30-Jährige am Binsfeldsee in Otterstadt durch einen Hund leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Opfer im See schwimmen und wurde hierbei durch einen im Wasser befindlichen Hund angegangen. Der Hund soll die Geschädigte im Bereich des Oberkörpers gekratzt haben, wodurch diese leichte Schmerzen verspürte. Die Hundebesitzerin zeigte sich uneinsichtig. Ihr wurde durch den Pächter ein Hausverbot erteilt. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die 37-jährige Hundehalterin eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Bobenheim-Roxheim

Am 10.08.2024, gegen 18:30 Uhr, streifte ein bislang unbekanntes Auto im Sandweg in Bobenheim-Roxheim einen am Fahrbahnrand haltenden Audi A1. Die im Audi sitzende 22-jährige Geschädigte beobachtete daraufhin, wie das unfallverursachende Auto in Richtung Mörscher Straße flüchtete. Laut Angaben der Geschädigten handelte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um ein weißes Auto mit grauen Bestandteilen, vermutlich einen kleinen SUV. Der Schaden am PKW der 22-Jährigen wird auf ca. 2500EUR geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.