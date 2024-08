Brand in der Gemeinschaftsunterkunft Waldmühle in Zeutern

Ubstadt-Weiher (ots)

Am Dienstagnachmittag hat es in einem Zimmer der Gemeinschaftsunterkunft in Zeutern gebrannt. Vier Personen haben sich dabei leicht verletzt und zwei mussten zur weiteren Behandlung in eine Klinik eingeliefert werden. Die Feuerwehr Ubstadt-Weiher konnte das Feuer schnell löschen. Die Freiwillige Feuerwehr Ubstadt-Weiher wurde am Dienstagnachmittag über die automatische Brandmeldeanlage zur Gemeinschaftsunterkunft in Zeutern alarmiert. „Bereits auf der Anfahrt aus dem Ort zu dem außerhalb liegenden Objekt, haben wir eine starke Rauchentwicklung wahrgenommen“, berichtete der Fahrzeugführer des ersten Löschfahrzeuges an der Einsatzstelle. „Unsere mit Atemschutz ausgerüstete Trupps sind mit einem C-Rohr zur Brandbekämpfung in das betroffene Zimmer vorgegangen“, berichtete Einsatzleiter Ulrich Sorg. Die Feuerwehr konnte eine brennende Matratze schnell löschen. Die Bewohnerinnen und Bewohner hatten bis zum Eintreffen der Feuerwehr das Gebäude schon verlassen und sich in Sicherheit gebracht. Unklar war, ob sich noch weitere Personen in dem vom Brand betroffenen Bereich aufhalten. „Eine Wohnungstür war verschlossen und musste von uns zur Kontrolle aufgebrochen werden“, berichtete die Feuerwehr weiter. Insgesamt 75 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Ubstadt-Weiher, Östringen und Bad Schönborn waren vor Ort. Die Einsatzleitung wurde durch die Führungsgruppe der Feuerwehr Kronau unterstützt. Der stellvertretende Kreisbrandmeister Bernd Molitor war ebenfalls vor Ort. Abschließend hat die Feuerwehr noch eine Zwischendecke geöffnet und mit der Wärmebildkamera auf Glutnester überprüft. Außerdem wurden die von Brand betroffenen Räume mit einem Lüfter belüftet.

„Wir hatten vier leicht verletzte Personen von denen zwei zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht wurden“, erläuterte Alexander Schmitt vom DRK. Er war als organisatorischer Leiter Rettungsdienst und mit zwölf Kollegen des Rettungsdienstes und drei Angehörigen der Schnelleinsatzgruppe in Zeutern tätig. Sechs Beamtinnen und Beamte der Polizeireviere Bad Schönborn und Bruchsal übernahmen die Ermittlungen zur Brandursache. Sowohl über die Ursache für das Feuer als auch über die Höhe des entstandenen Schadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. „Die Wohnungen in dem vom Brand betroffenen Stockwerk können wir derzeit nicht weiter nutzen aber alle 17 betroffenen Personen können in der Anlage vor Ort anderweitig untergebracht werden“, berichtete Ines Verona vom Landratsamt Karlsruhe. „Wir betreiben diese Anlage im Kobimodell gemeinsam mit dem Landkreis Karlsruhe“, ergänzte Michaela Schmidt, die Leiterin des Hauptamtes der Gemeinde Ubstadt-Weiher. Insgesamt 186 Personen sind in der Gemeinschaftsunterkunft und in der Anschlussunterbringung auf dem Areal bei der Waldmühle in Zeutern derzeit untergebracht.

geteilte Pressemeldung der Polizei Reutlingen und Karlsruhe – Mutmaßliche Smartphone-Diebe in Haft (Filderstadt (LK ES)/Karlsdorf-Neuthard)

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart

und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls ermitteln die

Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen

einen 22 Jahre alten Mann und eine gleichaltrige Frau. Den Beschuldigten wird

vorgeworfen, mehr als ein Dutzend Smartphones gestohlen zu haben. Beide

Tatverdächtige befinden sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Ein Diebstahl am Sonntag (11.08.2024) in Karlsdorf-Neuthard hatte auf die Spur

der Tatverdächtigen geführt. Ein 50-Jähriger hatte sich gegen 19.30 Uhr in einem

dortigen Schnellrestaurant aufgehalten, als er von zwei Frauen in ein Gespräch

verwickelt wurde, wodurch sich der spätere Geschädigte ablenken ließ. Kurz

nachdem die Frauen weggegangen waren, stellte er fest, dass sein Smartphone, das

zuvor auf dem Tisch gelegen hatte, offenbar entwendet worden war.

Der 50-Jährige ortete sein gestohlenes Gerät in der Folge in der Bonländer

Hauptstraße in Filderstadt, begab sich selbst dorthin und verständigte die

örtlichen Einsatzkräfte. Diese stießen im Bereich eines dortigen Hotels auf die

22-Jährige, die an der vorausgegangenen Tat in Karlsdorf-Neuthard beteiligt

gewesen sein soll, und ihren gleichaltrigen Begleiter. Beide wurden vorläufig

festgenommen.

Bei der Durchsuchung ihres in der Nähe abgestellten Pkws fanden und

beschlagnahmten die Ermittler 14 mutmaßlich gestohlene Smartphones, darunter

auch das Gerät des 50-Jährigen. Das Fahrzeug wurde ebenfalls beschlagnahmt und

abgeschleppt.

Beide rumänische Tatverdächtige wurden am Montagnachmittag dem Haftrichter beim

Amtsgericht Nürtingen vorgeführt. Dieser erließ die von der Staatsanwaltschaft

Stuttgart beantragten Haftbefehle und setzte sie in Vollzug. Die Beschuldigten

wurden im Anschluss in Justizvollzugsanstalten gebracht.

Die Ermittlungen zu möglichen weiteren Komplizen sowie weiteren Geschädigten der

mutmaßlich überregional agierenden Tatverdächtigen dauern an. Hierbei werden

auch bereits bekannte, gleichgelagerte Fälle aus anderen Präsidiumsbereichen

miteinbezogen.

Ubstadt-Weiher – Gebäudebrand sorgt für größeren Einsatz von Polizei und Rettungskräften

Karlsruhe (ots) – Vier leicht verletzte Personen und ein bislang nicht näher

bezifferbarer Gebäudeschaden sind die vorläufige Bilanz eines Brandes im

Ubstadt-Weiherer Ortsteil Zeutern am Dienstagnachmittag.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es gegen 14:40 Uhr zu einer starken

Rauchentwicklung in einem Gebäude im Bereich Waldmühle. Alle Bewohner des als

Gemeinschaftsunterkunft dienenden Gebäudes konnten dieses eigenständig

verlassen. Vier von ihnen sind ersten Feststellungen zufolge durch eine

Rauchgasvergiftung leicht verletzt worden und wurden medizinisch versorgt.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können momentan noch keine Angaben

gemacht werden. Das betroffene Gebäude ist aktuell nicht mehr bewohnbar. Derzeit

wird für die Bewohner eine alternative Unterbringung organisiert. Die

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Bislang

ergaben sich keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung.

Karlsruhe – Täterfestnahme nach Diebstahl aus Pkw

Karlsruhe (ots) – Beamte des Polizeireviers Bad Schönborn nahmen am frühen

Dienstagmorgen einen 19-jährigen und einen 21-jährigen Mann in Ubstadt-Weiher

vorläufig fest, die mindestens einen Pkw geöffnet und daraus Gegenstände

entwendet haben sollen.

Ersten Erkenntnissen zufolge sollen sich die Tatverdächtigen gegen 03:30 Uhr in

der Allmendstraße an Autos zu schaffen gemacht haben. Anhand von Videoaufnahmen

eines aufmerksamen Zeugen konnte eine Personenbeschreibung abgegeben werden. Im

Rahmen der Fahndung stellten die Polizeibeamten zwei Männer fest, auf die die

Personenbeschreibung passte. Bei der anschließenden Personenkontrolle wurde

mutmaßliches Diebesgut bei den Männern gefunden.

Ob die Männer für weitere Straftaten in Betracht kommen, ist

Innenstadt

Karlsruhe (ots) – Mit einer groß angelegten Kontrollaktion ging die Karlsruher

Polizei am Samstagabend gegen den offenbar wieder aufkeimenden Drogenhandel in

der Karlsruher Innenstadt vor.

Im Bereich um die Amalien- und Hirschstraße war es am vergangenen Wochenende zu

mehreren teils gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden

Personengruppen gekommen, bei denen u.a. auch eine Schreckschusswaffe eingesetzt

worden war. Die Beteiligten sind bisherigen Erkenntnissen zufolge dem

Betäubungsmittelmilieu zuzuordnen.

Nach den Vorfällen hatte die Polizei in den letzten Tagen zunächst auf starke

Präsenz durch mehr Streifenwägen gesetzt. „Wir dulden in Karlsruhe keine

rechtsfreien Räume“ so Polizeiführer Andreas Dahm. „Wir werden die Straße nicht

den rivalisierenden Drogenhändlern überlassen, sondern dort wo es nötig ist, die

öffentliche Sicherheit konsequent wiederherstellen“.

Um die neuerlichen Entwicklungen sofort einzudämmen und ein starkes Zeichen

gegen den Rauschgifthandel und Gewaltkriminalität zu setzen, waren am

Samstagabend insgesamt rund 100 Beamtinnen und Beamten des Polizeipräsidiums

Karlsruhe sowie benachbarter Dienststellen vor Ort. Auch Vertreter der Stadt

Karlsruhe und des Zolls waren im Einsatz.

Bei der geplanten Aktion wurden die Identitäten von insgesamt 62 Personen

festgestellt. Auch vier Gaststätten waren von der Kontrolle betroffen. Hier

ahndeten Polizei und Stadt 44 Verstöße gegen die Vorschriften des

Gaststätten-und Konzessionsrechts.

Auch nach der Kontrollaktion hat die Karlsruher Polizei den Bereich rund um die

Amalienstraße weiter im Fokus.

Zuletzt war die Polizei im Dezember 2023 mit einer Razzia konsequent gegen den

Drogenhandel in diesem Teil der Karlsruher Innenstadt vorgegangen und hatte

mehrere Haftbefehle vollstreckt.

derzeit noch

Gegenstand der Ermittlungen.

Ettlingen – Unbekannte Täter dringen über gekipptes Fenster in Wohnung ein

Karlsruhe (ots) – Über ein gekipptes Fenster drangen Einbrecher am

Montagnachmittag in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 16:45 Uhr in eine Wohnung in

der Lilienstraße in Ettlingen-Bruchhausen ein. Auf der Suche nach

Wertgegenständen durchwühlten die Diebe sämtliche Räume und nahmen Bargeld sowie

diverse Uhren an sich.

Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens ist derzeit noch

Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721

666-5555 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – E-Bike Fahrer verursacht Unfall mit Straßenbahn

Karlsruhe (ots) – Am Montagnachmittag ereignete sich in der Karlsruher

Innenstadt ein Verkehrsunfall zwischen einem E-Bike Fahrer und einer

Straßenbahn. Der Fahrer des E-Bikes wurde leicht verletzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen überquerte ein 50-jähriger Mann gegen 16:15 Uhr

die Bahngleise an einer Haltestelle in der Karlstraße. An dem dortigen

Fußgängerüberweg missachtete der Radfahrer offenbar das Rotlicht und fuhr direkt

vor die von links in Richtung Kriegsstraße einfahrende Straßenbahn. Durch den

Zusammenstoß wurde der 50-jährige E-Bike Fahrer leicht verletzt. An der

Straßenbahn als auch an dem E-Bike entstand ein geschätzter Gesamtschaden von

insgesamt rund 1.500 Euro.

Karlsruhe – 19-Jähriger ohne Führerschein verursacht Unfall

Karlsruhe (ots) – In der Edelbergstraße in Karlsruhe-Grünwinkel kollidierte am

frühen Sonntagmorgen ein 19-jähriger Pkw-Fahrer mit mehreren geparkten

Fahrzeugen. Wie sich später herausstellte, war der junge Mann nicht im Besitz

einer gültigen Fahrerlaubnis und stand darüber hinaus mutmaßlich unter dem

Einfluss von Betäubungsmitteln.

Nach derzeitigen Erkenntnissen nahm der 19-Jährige gegen 03:00 Uhr den

Fahrzeugschlüssel eines Familienangehörigen ohne dessen Einverständnis an sich

und setzte sich anschließend hinter das Steuer eines VW Polo. Begleitet wurde

der Heranwachsende dabei von einer 18-Jährigen, die auf dem Beifahrersitz des

Autos Platz nahm. Bei dem Versuch aus einer Parklücke auszuparken, fuhr der

junge Mann zunächst gegen eine Hauswand und beschädigte im weiteren Verlauf zwei

geparkte Fahrzeuge. Schließlich kollidierte er auf der gegenüberliegenden

Fahrbahnseite mit einem weiteren dort abgestellten Pkw.

Zeugen, die den Vorfall beobachteten, verständigten umgehend die Polizei, die

den 19-Jährigen an der Unfallstelle noch im Fahrzeug sitzend vorläufig festnahm.

Während der Unfallaufnahme ergaben sich bei dem Heranwachsenden Anhaltspunkte

auf vorausgegangenen Konsum von Betäubungsmitteln, weshalb dieser eine Blutprobe

abgeben musste. Der 19-Jährige sowie dessen 18-jährige Begleiterin wurden bei

dem Unfallgeschehen bisherigen Erkenntnissen zufolge nicht verletzt. Insgesamt

wird der entstandene Sachschaden auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Zaisenhausen – 36-Jähriger bei Familienstreit verletzt

Karlsruhe (ots) – Nachdem es am Samstagnachmittag in Zaisenhausen zwischen zwei

Männern zu handgreiflichen Streitigkeiten gekommen war, musste einer der beiden

Beteiligten im Krankenhaus behandelt werden.

Ersten Erkenntnissen zufolge gerieten ein 36-jähriger und ein 31-jähriger Mann

offenbar bei einem Familienstreit aneinander. Im Verlauf der zunächst verbalen

Auseinandersetzung schlug der 31-jährige Mann wohl mit einer Flasche auf seinen

Kontrahenten ein und verletzte ihn dabei am Kopf und am Arm. Bereits vor dem

Eintreffen der Polizei waren die beiden Männern wieder auseinandergegangen. Der

leichtverletzte 36-jährige musste zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus

gebracht werden, konnte dieses nach einer ambulanten Behandlung aber wieder

verlassen.

Der genaue Geschehensablauf sowie die Hintergründe der Tat sind bislang noch

unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Bad Schönborn – Sicherheits-und Fahndungstag des Polizeireviers Bad Schönborn

Karlsruhe (ots) – Am vergangenen Freitag beteiligten sich Einsatzkräfte des

Polizeipräsidiums Karlsruhe sowie benachbarter Dienststellen an einem

Sicherheits-und Fahndungstag in Bad Schönborn und den umliegenden Gemeinden.

Auch Vertreter des Zolls, des Landratsamts sowie des Kommunalen Ordnungsdienstes

wirkten an der gemeinsamen Kontrollaktion mit.

Mit dem Schwerpunkt „Sicherheit im öffentlichen Raum“ führten die Beamten im

Zeitraum zwischen 15:00 Uhr und 22:30 Uhr zahlreiche Kontrollmaßnahmen durch.

Neben der Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten stand an diesem

Sicherheits-und Fahndungstag aber auch die Prävention im Fokus. Um das

Sicherheitsempfinden der Bürger zu erhöhen, zeigten beispielsweise Polizeireiter

des Polizeipräsidiums Einsatz und Einsatzkräfte der Polizeihundeführerstaffel an

den örtlichen Baggerseen Präsenz.

Weitere Schwerpunkte der diesjährigen Kontrollaktion waren Gaststätten und

Spielhallen, die Straßen- und Betäubungsmittelkriminalität sowie die

Verkehrssicherheit, insbesondere im Hinblick auf den Konsum von Alkohol und

Drogen im Straßenverkehr.

Insgesamt wurde im Verlauf des Einsatzes die Identität von 215 Personen

festgestellt und 175 Fahrzeuge überprüft. Bei den Kontrollmaßnahmen stellten die

Einsatzkräfte zahlreiche Verkehrsordnungswidrigkeiten, darunter alleine 25

Gurtverstöße und drei vermeintliche Fahrten unter Betäubungsmitteleinfluss fest.

Drei Fahrzeugführer erwartet eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne

Fahrerlaubnis. Bei Kontrollen mehrerer Gaststätten und Spielhallen ahndete die

Polizei zudem insgesamt 25 Verstöße.

Karlsruhe – Die Polizei sucht Zeugen nach Einbrüchen im Stadtgebiet

Karlsruhe (ots) – Zu Einbrüchen kam es am vergangenen Wochenende in der

Karlsruher Südweststadt und in Karlsruhe-Grünwinkel.

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der

Zeit zwischen 22:00 Uhr und 07:00 Uhr über eine gewaltsam geöffnete Balkontür

Zutritt zu einer Wohnung in der Südendstraße in der Karlsruher Südweststadt. Ob

die Einbrecher bei ihrer Suche nach Wertgegenständen fündig wurden, ist derzeit

noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich am Sonntagabend in der Zeppelinstraße in

Karlsruhe-Grünwinkel. Dort drangen zwei bislang unbekannte Täter über eine

aufgehebelte Terrassentür in ein Wohnhaus ein. Im Inneren durchwühlten die

Eindringlinge die Räumlichkeiten. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die

Diebe eine dreistellige Bargeldsumme. Die genaue Höhe des entstandenen Sach- und

Diebstahlschadens kann gegenwärtig jedoch nicht abschließend beziffert werden.

Gegen 19:15 Uhr beobachteten Zeugen zwei bislang unbekannte Frauen, als diese

offenbar das Anwesen verließen und über das Gartentor stiegen. Die Frauen sollen

etwa 19 bis 30 Jahre alt gewesen seien und hätten ein südländisches

Erscheinungsbild gehabt. Eine der Beiden soll ein weißes Kleid getragen und

blonde bis rötliche Haare gehabt haben. Ihre Begleiterin habe ein dunkles Kleid

getragen. Sie habe eine dunkle Haarfarbe gehabt und soll eine weiße Handtasche

bei sich getragen haben.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721

666-5555 in Verbindung zu setzen.

Nördl. Landkreis – Polizei sucht Zeugen nach Einbrüchen in Wohnhäuser

Karlsruhe (ots) – Zu Wohnungseinbrüchen kam es am vergangenen Wochenende in

Stutensee sowie in Bruchsal.

Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen Samstag, 22:00 Uhr und

Sonntag, 08:25 Uhr vermutlich über eine Kellertür Zutritt in ein Wohnhaus in der

Hildastraße in Stutensee-Friedrichstal. Auf ihrem Beutezug entwendeten die Diebe

eine Geldbörse mit diversen Kreditkarten, welche später ohne Inhalt von einem

Zeugen aufgefunden wurde. Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens

kann gegenwärtig noch nicht beziffert werden.

Ein weiterer Wohnungseinbruch ereignete sich in der Nacht von Sonntag auf Montag

in Bruchsal. Dort drangen die bislang unbekannten Täter zwischen 00:00 Uhr und

00:20 Uhr gewaltsam über die Terrassentür in ein Wohnhaus in der

Weiherbergstraße ein. Mutmaßlich wurden die Unbekannten von Anwohnern gestört

und flüchteten in der Folge unerkannt. Ob die Einbrecher auf der Suche nach

Wertgegenständen fündig wurden ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen

Ermittlungen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721

666-5555 in Verbindung zu setzen.

Stadt und Landkreis Karlsruhe – Erwachsenenpraktikum beim Polizeipräsidium Karlsruhe

Karlsruhe (ots) – Vom 16. – 18.09.2024 haben interessierte Erwachsene die

Gelegenheit, hinter die Kulissen der Polizeiarbeit zu blicken und die

vielfältigen Aufgaben und Herausforderungen, denen sich die Polizei täglich

stellt, hautnah zu erleben.

Beraten, ermitteln, schützen – das Aufgabenspektrum der Polizei ist vielfältig

und spannend. Ob bei der Kriminalpolizei, im Streifendienst, bei der

Verkehrspolizei, einer Einsatzeinheit, der Wasserschutzpolizei, einer

Spezialeinheit, der Polizeireiterstaffel, der Polizeihubschrauberstaffel oder

einer Polizeihundeführerstaffel: Jeder Tag ist anders!

Im Rahmen des Praktikums haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter anderem

die Möglichkeit sich einen Überblick über verschiedene Abteilungen der Polizei

und deren Aufgaben zu verschaffen, am Einsatztraining teilzunehmen, die

Tätigkeiten der Kriminalpolizei kennenzulernen, die Arbeit unserer Polizeihunde

aus nächster Nähe zu beobachten und wichtige Informationen zum Polizeiberuf zu

erhalten.

Für das Erwachsenenpraktikum kann sich jeder im Alter zwischen 18 und 31 Jahren

bewerben, der die Bewerbungsvoraussetzungen für eine Einstellung im

Polizeivollzugsdienst des Landes Baden-Württemberg erfüllt. Weitere

Informationen zu den Bewerbungsvoraussetzungen finden Sie unter

https://www.karriere-polizei-bw.de/ausbildung-studium/.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Mehr Informationen gibt es im Internet unter

https://ppkarlsruhe.polizei-bw.de/berufsinfo/.

Hinweis für Redaktionen: Wir bitten um Veröffentlichung und laden zudem

freundlich ein, das Praktikum medial zu begleiten. Ansprechpartner ist die

Einstellungsberatung des Polizeipräsidiums Karlsruhe, erreichbar unter der

E-Mail-Adresse karlsruhe.berufsinfo@polizei.bwl.de oder telefonisch unter

0721/666 1666.

Stutensee – Polizei sucht Zeugen nach vermeintlicher Brandstiftung im Hardtwald

Karlsruhe (ots) – Am Sonntagabend brach an einer Waldlichtung bei Blankenloch

ein Brand aus. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen meldete ein aufmerksamer Bürger kurz nach

21:00 Uhr eine starke Rauchentwicklung im Bereich des Hardtwalds. Bei der

Überprüfung des Gebiets mit Hilfe einer Drohne sowie dem Polizeihubschrauber,

stellten die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr schließlich fest, dass der

Waldboden an einer Lichtung im Bereich der Friedrichtaler Allee auf mehreren

Quadratmeter verbrannt war.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung

aufgenommen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten,

sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721 666-5555 in Verbindung

zu setzen.

Karlsruhe – Unbekannter setzt Pfefferspray frei – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein bislang Unbekannter hat am Freitagnachmittag an einer

U-Bahn Haltestelle in der Karlsruher Innenstadt Pfefferspray versprüht.

Gegen 17:30 Uhr meldeten sich mehrere Anrufer bei der Polizei und gaben an, dass

eine Person in der U-Bahn wohl ein Pfefferspray bei sich hätte und dieses

versprühte. Im Haltestellenbereich Ettlinger Tor konnte in der Folge keine

verdächte Person durch die alarmierten Polizeikräfte festgestellt werden. Im

Gegenzug wurden die Beamten aber von mehreren Zeugen und zwei Geschädigten

angesprochen, die das Pfefferspray offenbar eingeatmet hatten. Die nach ersten

Erkenntnissen wohl nur leicht verletzten Personen wurden durch Rettungskräfte

versorgt.

Die Ermittlungen dauern an und werden beim Polizeirevier Karlsruhe Marktplatz

geführt. Weitere Zeugen oder Geschädigte werden gebeten sich unter der Rufnummer

0721 666-3311 zu melden.

Stutensee – 21-Jähriger bei Auseinandersetzung mit Messer leicht verletzt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Am frühen Sonntagmorgen fand eine Anwohnerin der Märchenstraße

in Büchig einen 21-jährigen verletzten Mann vor ihrem Haus, der sie um Hilfe

bat. Die Zeugin verständigte daraufhin Polizei und Rettungsdienst.

Ersten Erkenntnissen zufolge traf der 21-Jährige gegen 06:45 Uhr auf einem

Feldweg in Büchig auf eine mehrköpfige Personengruppe und geriet aus bislang

unbekannter Ursache mit dieser in Streit. Im Zuge der Auseinandersetzung soll

eine Person aus der Gruppe wohl mehrere Schüsse aus einer Schreckschusswaffe in

die Luft und in den Boden abgegeben haben. Im weiteren Verlauf soll ein

Tatverdächtiger den 21-Jährigen offenbar mit einem Messer angegriffen und ihm

oberflächliche Verletzungen zugefügt haben. Anschließend ergriffen sowohl die

vermeintlichen Angreifer als auch der Geschädigte die Flucht.

Nachdem der 21-Jährige vor Ort erstversorgt wurde, brachten Rettungskräfte ihn

mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Dort konnte er nach der ambulanten

Versorgung seiner Verletzungen noch am gleichen Tag entlassen werden.

Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnten die Tatverdächtigen nicht

mehr angetroffen werden. Im Zuge der Ermittlungen suchten Einsatzkräfte der

Polizei die nähere Umgebung nach Spuren ab. Dabei kamen auch Polizeihunde zum

Einsatz.

Bei den mutmaßlichen Angreifern soll es sich nach derzeitigem Sachstand um vier

bis fünf junge Männer im Alter von etwa 18 bis 25 Jahren handeln. Alle seien

schlank und etwa 175 bis 185 cm groß gewesen. Der vermeintliche Haupttäter habe

schwarze Haare, einen Bart und gebräunte Haut gehabt. Einer seiner Begleiter

habe helle Haut und dunkelblonde kurze Haare gehabt.

Der genaue Tathergang sowie die Hintergründe der Tat sind bislang noch unklar

und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die Ermittler bitten Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige

Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 beim

Kriminaldauerdienst zu melden.

Scheunenbrand in Walzbachtal greift auf mehrere Gebäude über

Walzbachtal, Landkreis Karslruhe (ots)

Die Feuerwehr Walzbachtal wurde am Sonntagnachmittag gegen 13:45 Uhr zu einem Scheunenbrand in die Steiner Straße alarmiert. Bei Ankunft stand eine Scheune im Vollbrand. Durch die hohe Brandlast griff das Feuer auf insgesamt drei weitere Scheunen über. Durch den Einsatz von Wenderohren der drei Drehleitern und mit Riegelstellungen von insgesamt 8 C-Rohren konnte ein Übergreifen der Flammen auf die direkt angrenzenden Wohngebäude verhindert werden. Ein Bewohner des Wohnhauses wurde mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert. 3 weitere Personen wurden vom Rettungsdienst vor Ort behandelt. Zwei Notfallseelsorger betreuen Nachbarn und Angehörige vor Ort. Über 150 Einsatzkräfte mit 35 Fahrzeugen von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind an der Einsatzstelle im Ortsteil Wössingen der Gemeinde Walzbachtal im Einsatz. Wegen einer möglichen Einsturzgefahr der betroffenen Gebäude sind mehrere Fachberater Einsturz an der Einsatzstelle tätig. Technische Unterstützung kommt von der Drohneneinheit des ASB. Zusätzlich alarmiert wurde die Fachgruppe Räumen des THW sowie die Stabsgruppe der Feuerwehren im Landkreis Karlsruhe. Durch die sommerlichen Temperaturen bedingt, werden die zahlreichen eingesetzten Einsatztrupps unter Atemschutz durch nachalarmierte Kräfte ersetzt. Hierzu werden weitere Feuerwehren alarmiert. Ein Einsatzende ist noch nicht absehbar. Seitens der Feuerwehr können keine Angaben zur Schadenshöhe gemacht werden. Aufgrund der starken Rauchgaswolke wurde über die Integrierte Leitstelle Karlsruhe eine NINA Warnmeldung ausgelöst.

