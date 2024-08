Mannheim: Frau in Straßenbahn sexuell belästigt – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Am Montag wurde eine 41-Jährige an der Haltestelle Tattersall

gegen 15:30 Uhr von einem bislang unbekannten Mann angesprochen, der sie nach

ihrer Telefonnummer fragte. Die Frau lehnte höflich ab und stieg anschließend in

die Straßenbahn der Linie 6A in Richtung der SAP Arena. Der Mann folgte ihr und

versuchte weiterhin, sich ihr anzunähern indem er sich neben sie setzte. Nachdem

er hierbei scheiterte, berührte er sie unsittlich. Die 41-Jährige forderte den

Mann auf, dies zu unterlassen und drohte, die Polizei zu verständigen. Doch der

Mann ignorierte dies, zog die Frau zu sich und begann abermals, sie unsittlich

zu berühren. Die Frau konnte den Mann glücklicherweise von sich wegstoßen und er

ließ von ihr ab. Als der Unbekannte die Bahn an der Haltestelle Werderplatz

verließ, beleidigte er die 41-Jährige noch.

Der noch unbekannte Mann wird folgendermaßen beschrieben: ca. 175-180 cm groß,

blonde, kurze Haare, grüne Augen, Bartträger; ca. 45 Jahre alt, bekleidet war

der Mann mit einem weißen T-Shirt und kurzer Hose.

Das Fachdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim der Kriminalpolizeidirektion

Heidelberg hat nun die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Es ist auf der Suche

nach Zeugen, die Angaben zum Tathergang bzw. dem bislang unbekannten Täter

machen können.

Diese werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr.: 0621/174-4444 beim

kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Mannheim: Kontrolle eines E-Scooter-Fahrers deckt mehrere Straftaten auf

Mannheim (ots) – Am frühen Dienstagmorgen gegen 3:30 Uhr kontrollierten Beamte

des Polizeireviers Mannheim-Käfertal einen 34-jährigen Mann in der Oberen

Riedstraße. Gleich zu Beginn der Kontrolle des E-Scooter-Fahrers fielen den

Beamten starker Alkoholgeruch sowie ungewöhnlich große Pupillen an dem Mann auf.

Nachdem ein Alkoholtest einen Wert von über 1 Promille ergab, verlief auch ein

Drogenschnelltest positiv auf Amphetamine sowie den Cannabiswirkstoff THC. Als

die Einsatzkräfte sich den Scooter genauer anschauten bemerkten sie, dass für

das Fahrzeug kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Nach einer Abfrage in

den polizeilichen Systemen wurde außerdem noch klar, dass der Roller bereits im

September 2022 als gestohlen gemeldet worden war. Der 34-Jährige musste die

Polizisten daraufhin auf das Revier begleiten und dort eine Blutprobe abgeben.

Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der Mann in die

Justizvollzugsanstalt Mannheim gebracht, da zusätzlich noch herauskam, dass

gegen ihn ein Haftbefehl vorlag.

Mannheim/ Heidelberg/ Rhein-Neckar-Kreis: Polizei zieht nach Geschwindigkeitskontrollwoche Bilanz

Mannheim/ Heidelberg/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Polizeidirektor Frank

Hartmannsgruber, Leiter der Verkehrspolizeiinspektion Mannheim, verdeutlichte zu

Beginn der Geschwindigkeitskontrollwoche die Wichtigkeit der Kontrollmaßnahmen:

„Seit vielen Jahren ist zu hohe Geschwindigkeit die Todesursache Nr. 1 im

Straßenverkehr. Auf den Straßen in Mannheim, Heidelberg und dem

Rhein-Neckar-Kreis starben im vergangenen Jahr 28 Menschen. Jeder davon ist

einer zu viel, weshalb wir umfassend Geschwindigkeitsüberschreitungen

kontrollieren und Verstöße konsequent ahnden.“ Das Polizeipräsidium Mannheim

setzte bei den Kontrollen die gesamte Bandbreite der Messtechnik ein. Auch

örtlich deckten die eingesetzten Beamtinnen und Beamte von den Stadtkreisen über

die Autobahnen bis in die kleinste Gemeinde das ganze Spektrum des

Zuständigkeitsgebiets ab.

Insgesamt wurden in der Woche 3.073 Geschwindigkeitsüberschreitungen

registriert. Über 80 % der Verstöße bewegten sich im Bereich bis zu 20 km/h, die

zu schnell gefahren wurden. Allerdings gelangten auch 45 Fahrerinnen und Fahrer

zur Anzeige, welche die zulässige Höchstgeschwindigkeit um über 40 km/h

überschritten. Diese müssen nun mit einem Fahrverbot rechnen. 142 Personen

fuhren innerorts mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit im Bereich von 21- 40

km/h. Zudem wurde ein Fall mit einer Überschreitung von über 40 km/h innerhalb

geschlossener Ortschaften geahndet. Die Gesamtzahl, die leicht über dem Wert von

2023 mit 3038 Geschwindigkeitsüberschreitungen liegt, zeigt die nach wie vor

bestehende Notwenigkeit intensiver und breit aufgestellter Kontrollen.

Mannheim: Radfahrer kann Kollision mit Auto gerade so verhindern

Mannheim (ots) – Ein 26-jähriger Fiat-Fahrer war am Sonntag gegen 19 Uhr auf der

Untermühlaustraße in Richtung Luzenberg unterwegs, als er nach links in eine

Grundstückseinfahrt abbiegen wollte und dabei einen entgegenkommenden Radfahrer

übersah. Der 61-jährige Fahrer eines E-Bikes fuhr auf dem Radweg der

Untermühlaustraße in Richtung Jungbuschbrücke. Als er den abbiegenden

Fiat-Fahrer sah, bremste er so stark, dass das Vorderrad blockierte und er über

das Lenkrad fiel.

Hierdurch konnte ein Zusammenprall zwischen dem Radfahrer und dem Autofahrer

verhindert werden. Dennoch zog sich der E-Bike-Fahrer leichte Verletzungen zu

und wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der

entstandene Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Das Fahrrad fiel gegen

einen geparkten VW, an dem jedoch kein Schaden entstanden ist.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen zu dem

Unfallgeschehen aufgenommen.

Mannheim: Betrunkener Radfahrer fährt bei roter Ampel und wird von Autofahrer erfasst

Mannheim (ots) – Am Samstag fuhr ein 39-Jähriger gegen 17 Uhr mit seinem Fahrrad

auf dem Parkring in Richtung Schleusenweg und missachtete eine rote Ampel.

Daraufhin kollidierte dieser mit einem 44-jährige Autofahrer, welcher bei grüner

Ampel, losgefahren war und einen Zusammenprall mit dem Radfahrer nicht mehr

verhindern konnte. Der Radfahrer wurde über die Motorhaube geschleudert, kam

neben der Fahrbahn zum Liegen und wurde zur medizinischen Behandlung in ein

Krankenhaus gebracht. Über die Verletzungen ist bislang nichts Genaueres

bekannt.

Durch die Kollision wurde das Fahrrad beschädigt und auch am Auto entstand ein

Schaden von 1.500 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten

Alkoholgeruch bei dem Radfahrer fest. Dieser Verdacht bestätigte sich nach einem

Schnelltest. Er hatte einen Wert von knapp 1 Promille, weshalb er auch eine

Blutprobe auf dem Polizeirevier abgeben musste.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen zu dem

Unfallgeschehen aufgenommen.

Mannheim: Rücksichtsloses Fahrverhalten eines 21-Jährigen

Mannheim (ots) – Am Samstagabend fiel ein Mercedes-Benz-Fahrer gegen 21 Uhr

durch sein grob verkehrswidriges Fahrverhalten im Bereich der Friesenheimer

Insel auf.

Der 21-Jährige fuhr von der Bismarckstraße auf den Parkring, überquerte die

Jungbuschbrücke und gelangte schließlich in die Helmholtzstraße. Während seiner

Fahrt überholte er trotz durchgezogener Linie mit deutlich überhöhter

Geschwindigkeit andere Verkehrsteilnehmer. Außerdem unterschritt der

Verkehrsrowdy den Mindestabstand zu einem vor ihm fahrenden Audi. Anschließend

überholte er diesen verbotswidrig über eine Sperrfläche. Im weiteren Verlauf

wollte der 21-Jährige auch einen VW-Fahrer überholen, der dabei war, die

Fahrspur zu wechseln. Der Mercedes-Benz-Fahrer musste stark abbremsen, um einen

Zusammenstoß mit diesem zu verhindern, da er mit deutlich höherer

Geschwindigkeit unterwegs war.

Beim Einfahren in die Bunsenstraße beschleunigte der Mercedes-Benz-Fahrer so

stark, dass sein Fahrzeugheck auszubrechen drohte. Dies war mit einer deutlich

wahrnehmbaren Geräuschentwicklung verbunden. Im Bereich des Archivplatzes konnte

der Fahrzeugführer durch eine Polizeistreife angehalten und kontrolliert werden.

Da der Mercedes-Benz erhebliche Mängel aufwies, wurde der PKW in Verwahrung

genommen. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen und den

Führerschein des 21-Jährigen sichergestellt. Er muss sich unter anderem für eine

Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Mannheim: Autofahrer missachtet Vorfahrt und verursacht Unfall im Kreuzungsbereich

Mannheim (ots) – Ein 28-jähriger Autofahrer war mit seinem Mini am Sonntag,

gegen 19 Uhr, auf der Ziegelgasse unterwegs, als ihm von einem 44-jährigen

Audi-Fahrer im Kreuzungsbereich zur Petersauer Straße die Vorfahrt genommen

wurde. Hierbei kollidierten die Fahrzeuge miteinander, sodass alle vier Insassen

des Audi leicht verletzt wurden. Der Mini-Fahrer blieb glücklicherweise

unverletzt. Die gesamte Sachschadenshöhe wird auf 10.000 Euro geschätzt. Der

Audi musste abgeschleppt werden, da dieser nicht mehr fahrbereit war.

Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen hat die Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen

aufgenommen.

Mannheim: Gleich zwei Unfälle an zwei Tagen im Einmündungsbereich – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Gleich zwei Unfälle ereigneten sich am Wochenende im

Einmündungsbereich des Edinger Riedwegs/Rohrhofer Straße.

Am Samstag gegen 16 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeugführer eine

Straßenleuchte beim Einparken und flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen könnte ein LKW für die Beschädigung in

Höhe von rund 7.000 Euro verantwortlich sein.

Am Sonntagmittag gegen 12 Uhr verursachte ein noch unbekannter Mercedes-Fahrer

dort ebenfalls einen Unfall, als er beim Abbiegen in die Rohrhofer Straße einen

entgegenkommenden 49-Jährigen in seinem Opel übersah. Nach dem Zusammenstoß mit

dem Opel flüchtete der Mercedes-Fahrer. Er wird als männlich zwischen 30 und 40

Jahre beschrieben. Bei dem Fahrzeug soll es sich um eine C- oder E-Klasse

gehandelt haben. Der Sachschaden am Opel liegt bei 7.000 Euro. Die Insassen

blieben glücklicherweise unverletzt.

Zeugen der jeweiligen Unfälle werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier

Mannheim-Neckarau in Verbindung zu setzen. Dieses ist unter Tel.: 0621/83397-0

zu erreichen.

Mannheim: Betrunkener Autofahrer fährt ohne Führerschein und verursacht Unfall

Mannheim (ots) – Am Sonntag verursachte ein 38-jähriger Ford-Fahrer gegen 21:30

Uhr einen Unfall im Kreuzungsbereich der Brandenburger Straße Ecke Eberswalder

Weg.

Ersten Ermittlungen zu Folge fuhr der Mann mit zu hoher Geschwindigkeit und

unter Alkoholeinfluss, weshalb er von der Fahrbahn abkam und mit zwei am

Fahrbahnrand geparkten BMW kollidierte. Auf Grund des Zusammenpralls war das

Fahrzeug des 38-Jährigen sowie ein BMW nicht mehr fahrbereit. Am zweiten

beschädigten BMW entstand lediglich ein Lackschaden. Die gesamte

Sachschadenshöhe ist derzeit noch unklar.

Verletzt wurde durch den Unfall glücklicherweise niemand. Wie sich

herausstellte, hatte der Autofahrer einen Wert von 1,6 Promille, weshalb er zu

einem Polizeirevier gebracht wurde. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Außerdem war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und ihm wurde die

Weiterfahrt untersagt. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die Ermittlungen

zu dem Unfallgeschehen aufgenommen. Der 38-Jährige muss sich unter anderem für

eine Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Mannheim – Einbruch in Diensträume der Stadt Mannheim; Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am frühen

Sonntagmorgen gegen 04.10 Uhr gewaltsam durch ein Fenster Zugang in das

Dienstgebäude der Bürgerdienste in Mannheim, K 7. Hier durchwühlte er mehrere

Diensträume. Beim Eintreffen der Polizeikräfte flüchtete ein ca. 1,80 m großer

und dunkel gekleideter Mann, der eine Schiebermütze trug, zu Fuß in Richtung K

4. Dort verlor sich seine Spur. Ob etwas aus dem Dienstgebäude entwendet wurde,

ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der Mann muss bereits mit

Einbruchswerkzeug zum Tatort gekommen sein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise

geben können, werden daher gebeten, sich unter 0621 12580 mit dem Polizeirevier

Mannheim-Innenstadt in Verbindung zu setzen.

Mannheim: Schlangenlinien mit über 2,3 Promille

Mannheim (ots) – Polizeibeamte vom Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt wurden am

Sonntagmorgen gegen 01:50 Uhr im Rahmen einer Streifenfahrt in der Bunsenstraße

auf einen 40-jährigen Audi-Fahrer mit unsicherer Fahrweise aufmerksam. Im Rahmen

der Verkehrskontrolle konnten die Beamten einen deutlichen Alkoholgeruch

feststellen sowie einen schwankenden Gang. Ein freiwillig durchgeführter

Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,3 Promille. Dem Fahrer wurde auf dem

Polizeirevier eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde einbehalten. Ein

Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.