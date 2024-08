Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis: Jugendliche an Haltestelle sexuell bedrängt – Polizei sucht Zeugen

Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Freitag, den 09.08.2024, stand eine

17-Jährige an der Haltestelle Spitzwegstraße und wartete auf den Bus. Gegen

21:30 Uhr wurde sie plötzlich von einem unbekannten Mann von hinten an der

Schulter ergriffen und in Richtung eines Gebüschs gezogen. Die Jugendliche

wehrte sich gegen den Übergriff, wurde aber mehrfach im Brustbereich sowie an

Hüfte und Taille angefasst. Die 17-jährige entschloss sich zu fliehen und eilte

in Richtung eines Supermarktes in der Schlossstraße. Der Angreifer folgte ihr

und forderte die junge Frau auf, Sex mit ihm zu haben. Auf dem Parkplatz des

Supermarktes standen zwei Männer, die der 17-Jährigen zu Hilfe eilten und den

Unbekannten vertrieben. Die Jugendliche wandte sich daraufhin an die Polizei und

erstattete Anzeige. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernahm die

weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der sexuellen Nötigung sowie der

sexuellen Belästigung.

Der Tatverdächtige wird als 30 bis 40 Jahre alt, knapp 180 cm groß und mit

korpulenter Statur beschrieben. Er hatte schwarze, kurze Haare, die im Nacken

kurz rasiert waren. Er trug ein schwarzes T-Shirt mit weißem Aufdruck sowie eine

sehr helle, auf der Vorderseite weißlich wirkende Bluejeans. Er sprach Deutsch

mit Akzent und entsprach vom äußeren Erscheinungsbild einem asiatischen

Phänotyp.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, und insbesondere die beiden

Männer, welche der Jugendlichen zu Hilfe kamen, werden gebeten, sich beim

kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu

melden.

Schönbrunn/ Rhein-Neckar-Kreis: Betrug über Messenger-Dienst

Schönbrunn/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstag erhielt ein 58-Jähriger um

kurz nach 22 Uhr eine SMS auf sein Handy. Darin stand zu lesen, dass seine

Tochter eine neue Handynummer habe. Sie bat um eine Kontaktaufnahme über einen

bekannten Messenger-Dienst. Der Mann ahnte nicht, dass es sich hierbei um eine

Betrugsmasche handelte. Daher speicherte er die neue Nummer und nahm Kontakt

auf. Nach einigen banalen Nachrichten berichtete die Tochter, bei der es sich in

Wahrheit um Betrüger handelte, von einer finanziellen Notlage. Sie bat um eine

Sofortüberweisung einer vierstelligen Summe, damit eine dringende Rechnung

beglichen werden könne. In dem Glauben seine Tochter unterstützen zu können,

überwies der 58-Jährige mehrere hundert Euro an ein Konto. Erst als seine Frau

mit der echten Tochter telefonierte, flog der Schwindel auf. Das Polizeirevier

Eberbach übernahm die weiteren Betrugsermittlungen.

Die Polizei rät bei unbekannten Nummern in Messenger-Diensten:

Rufen Sie zur Kontrolle bei der alten Handynummer an und

versichern Sie sich, dass alles seine Richtigkeit hat.

Fragen Sie im Zweifel im Chat nach Dingen, die nur der echte
Absender bzw. die echte Absenderin kennen kann.

Absender bzw. die echte Absenderin kennen kann.

Sperren Sie Rufnummern von unbekannten oder unseriösen Absendern

Werden Sie immer dann besonders misstrauisch, wenn es um Geld-

oder andere Vermögensforderungen geht.

Lassen Sie sich nicht zur Eile oder sofortigen Überweisungen
drängen.

drängen.

drängen. Verständigen Sie im Betrugsfall umgehend Ihre Bank und die

Polizei. Löschen Sie keine Chatinhalte oder die Rufnummer

Weitere Informationen wie Sie sich und Ihre Verwandten gegen die Betrugsmasche

über WhatsApp schützen können, finden sie auch online:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: 32-Jähriger verursacht Unfall beim rückwärts Ausparken

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montag fuhr ein 32-jähriger

Peugeot-Fahrer rückwärts von einem Parkplatz auf die Fahrbahn der Händelstraße

und stieß dabei gegen einen BMW. Ein 34-jährige BMW-Fahrer, der auf der

Händelstraße in Richtung Viernheimer Straße unterwegs war, konnte einen

Zusammenprall nicht mehr verhindern, sodass an beiden Autos ein erheblicher

Sachschaden entstand. Die Höhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Beide

Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der

BMW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen

Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Peugeot blieb unverletzt.

Für die Unfallaufnahme sowie die Abschleppmaßnahmen musste die Straße kurzzeitig

gesperrt werden.

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Fußgängerin nach Unfall leicht verletzt

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montagmittag gegen 13 Uhr fuhr ein

61-jähriger Peugeot-Fahrer von der Hauptstraße kommend durch den Kreisverkehr

und verließ diesen in Richtung Bahnhofstraße. Dort übersah der Mann eine

Passantin, welche am Fußgängerüberweg die Fahrbahn überquerte. Die 21-Jährige

wurde vom PKW erfasst und fiel schließlich über die Motorhaube auf den Boden.

Durch die Kollision und den Sturz erlitt die Frau leichte Verletzungen. Am

Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

Oftersheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Auto prallt beim Ausparken gegen Motorrad

Oftersheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein 42-Jähriger fuhr am Sonntag mit

seinem Audi von einem Parkplatz auf den Dreieichenweg. Dabei übersah er um kurz

vor 10 Uhr einen Motorradfahrer, der ihm auf dem Dreieichenweg in Richtung der

Sandhäuser Straße entgegenkam. Der Audi prallte frontal auf das Motorrad. Dessen

65-jähriger Fahrer kam zu Sturz und verletzte sich dabei leicht. Er kam zur

weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen

entstand ein Gesamtschaden von ungefähr 11.000 Euro. Das Motorrad war nicht mehr

fahrfähig und musste abtransportiert werden. Der 42-jährige Unfallverursacher

muss sich nun wegen einer fahrlässigen Körperverletzung verantworten.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter schlägt Passantin – Zeugenaufruf!

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstagnachmittag gegen 16:30 Uhr

überquerte ein bisher unbekannter Mann den Kreuzungsbereich

Bergstraße/Bahnhofstraße, ohne auf den Verkehr zu achten und lief auf eine

39-jährige Frau zu, welche dort im Bereich einer Parkbucht stand. Nach

bisherigem Stand der Ermittlungen schlug der Mann der Passantin ohne

Vorankündigung ins Gesicht und flüchtete schließlich in Richtung der

Luisenstraße. Die leicht verletzte Frau, welche zu dem Mann in keinerlei

Vorbeziehung stand, informierte daraufhin die Polizei. Trotz einer sofort

eingeleiteten Suche nach ihm konnte er durch die Einsatzkräfte nicht mehr

festgestellt werden. Er wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 170 cm groß,

glatzköpfig, kräftige Statur, bekleidet mit einem weißen Langarmoberteil und

einer schwarzen kurzen Hose. Außerdem wirkte der Mann aufgebracht und aggressiv.

Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zur Tat

oder dem Verdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier

Weinheim unter Tel.: 06201/1003-0 in Verbindung zu setzen.

Ketsch/ Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken und zu weit auf dem Fahrrad unterwegs

Ketsch/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag fuhr ein

22-Jähriger mit seinem Mountainbike die IV. Rheinstraße entlang. Sein

21-jähriger Kumpel saß dabei auf dem Lenker des Fahrrads. Als sie am Sonntag um

kurz vor 1 Uhr in die Schwetzinger Straße abbogen, verloren sie das

Gleichgewicht und stürzten zu Boden. Eine Streife des Polizeireviers

Schwetzingen, welche sich zum Unfallzeitpunkt in unmittelbarer Nähe befand,

beobachtete den Sturz und eilte den beiden Männern zu Hilfe. Glücklicherweise

waren jene glimpflich davongekommen. Lediglich der 22-Jährige hatte sich eine

kleine Schürfverletzung zugezogen. Doch es stellte sich heraus, dass nicht

allein die wackelige Mitnahme des Kumpels auf dem Lenker und die Kurvenfahrt

Grund für den Unfall waren. Ein freiwilliger Atemalkoholtest beim 22-Jährigen

ergab, dass er mit 2,2 Promille unterwegs gewesen war. Daher musste er eine

Blutprobe abgeben. Gegen ihn wird nun wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs

ermittelt. Seine Trunkenheitsfahrt wird auch führerscheinrechtliche Konsequenzen

nach sich ziehen.

BAB 6/Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mannheim: Fahrstreifen gewechselt, Unfall verursacht und geflüchtet – Polizei sucht Zeugen

BAB 6/Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstagnachmittag, gegen 15:45

Uhr, befuhr ein 21-jähriger Renault-Fahrer die A6 auf dem rechten Fahrstreifen

von Wiesloch-Rauenberg kommend in Richtung Sinsheim. Etwa auf Höhe von Dielheim

wechselte ein anderer, bislang unbekannter, Verkehrsteilnehmer vom mittleren auf

den rechten Fahrstreifen und schnitt hierdurch den 21-Jährigen. Bei der

Ausweichbewegung, um einen Unfall zu vermeiden, kollidierte der Fahrer mit einem

Sattelzug, welcher sich zum besagten Zeitpunkt aufgrund einer Reifenpanne auf

dem Standstreifen befand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca.

27.000 Euro. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche

Hinweise zum Verursacher oder der Verursacherin geben können, werden gebeten,

sich mit der Autobahnpolizei Walldorf unter Tel.: 06227/35826-0 in Verbindung zu

setzen.

Weinheim/Bergstraße: Kerwebesuch mündet in Straßenverkehrsgefährdung

Weinheim (ots) – Wegen Straßenverkehrsgefährdung muss sich die 57-jährige

Fahrerin eines BMW verantworten, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen

Mitternacht in der Rote Turmstraße in Weinheim nach dem Besuch der dortigen

Kerwe aus einer Parklücke rangierte und hierbei an einem parrallel geparkten

Mercedes vorbeischrammte. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Ein

freiwilliger Atemalkoholtest führte zu einem Ergebnis von 1,34 Promille. Die

Dame musste daher zuerst eine Blutprobe und dann ihren Führerschein abgeben. Die

Ermittlungen werden vom Polizeirevier Weinheim geführt.