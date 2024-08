Heidelberg: 27-Jähriger vom Fahrrad geschlagen und beraubt – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am Montag hielt sich ein 27-jähriger Mann gegen 21:15 Uhr bei

einem Einkaufsmarkt in der Straße „Im Franzosengewann“ auf. Als er mit seinem

Fahrrad losfuhr, kamen ihm noch auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes vier

bislang unbekannte Männer entgegen. Einer der Männer schlug dem Radfahrer

unvermittelt mit einer Glasflasche gegen die Stirn, woraufhin dieser stürzte. Am

Boden liegend haben mehrere Täter den 27-Jährigen getreten und geschlagen.

Hierbei wurde ihm sein Rucksack sowie ein Mobiltelefon und Bargeld entwendet.

Anschließend rannte der Mann zurück zum Einkaufsmarkt und wurde dabei von einem

der unbekannten Täter mit einer Glasflasche verfolgt. Dieser ergriff jedoch die

Flucht in Richtung Messplatz, als er bemerkte, dass ein aufmerksamer Zeuge die

Polizei verständigte. Für die Flucht nutzte er das noch am Boden liegende

Fahrrad des 27-Jährigen. Durch den Angriff wurde der 27-Jährige leicht verletzt.

Die Höhe des Diebstahlsschadens beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Das Tatmotiv ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, welche die

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen hat. Zeugen, die sachdienliche

Hinweise zum Tathergang und/oder zu den Tätern mitteilen können, werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Heidelberg: Einschränkung des Straßenbahnverkehrs nach Unfall

Pressemitteilung Nr. 3

Heidelberg (ots) – Wie bereits berichtet, stießen am Montag gegen

13 Uhr zwei Autos in der Rohbacher Straße frontal zusammen.

Ein 66-jähriger VW-Fahrer war auf der Rohrbacher Straße in Richtung Heidelberg

Mitte unterwegs und fuhr dabei zum Teil auf der Gegenfahrbahn. Hierbei stieß er

mit einem Land Rover einer 76-Jährigen zusammen. Durch den Aufprall wurden beide

Autos stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des

Sachschadens wird auf 20.000 Euro geschätzt. Der 66-Jährige wurde leicht

verletzt und vor Ort medizinisch betreut. Die 76-Jährige blieb glücklicherweise

unverletzt. Da sich der Unfall auf den Schienen der Straßenbahn ereignet hatte,

musste der Straßenbahnverkehr in dem Bereich für etwa eine Stunde gesperrt

werden.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen

aufgenommen.

Heidelberg: 25-Jähriger wegen des Verdachts des Einbruchs in ein Bekleidungsgeschäft verhaftet

Heidelberg (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg

und des Polizeipräsidiums Mannheim

Am Samstag, den 10.08.2024, soll sich ein 25-Jähriger gegen 4:30 Uhr gewaltsam

Zugang zu einem Bekleidungsgeschäft in der Heidelberger Hauptstraße verschafft

haben. Hierzu soll er derart heftig und andauernd mit beiden Händen an der

gläsernen Zugangstüre gerüttelt haben, dass der Türzylinder aus dem Türschloss

riss. Der am Türschloss entstandene Schaden wird auf circa 500 Euro geschätzt.

Anschließend soll der Tatverdächtige den Verkaufsraum betreten haben, in der

mutmaßlichen Absicht, Bargeld und werthaltige Gegenstände zu entwenden.

Passanten hatten das Geschehen beobachtet und meldeten es über den Notruf der

Polizei. Eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte konnte den

Tatverdächtigen noch vor der weiteren Tatausführung vorläufig festnehmen.

Die Staatsanwaltschaft Heidelberg beantragte daraufhin beim Amtsgericht

Heidelberg einen Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten

Einbruchdiebstahls und der Sachbeschädigung gegen den Mann, weil sie den

Haftgrund der Fluchtgefahr als gegeben ansah. Der Tatverdächtige wurde am

12.08.2024 der zuständigen Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Heidelberg

vorgeführt, welche den Haftbefehl antragsgemäß erließ, ihn dem Beschuldigten

eröffnete und in Vollzug setzte. Anschließend wurde der Beschuldigte in eine

Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Heidelberg: 22-Jähriger wegen Verdachts des schweren Wohnungseinbruchdiebstahls in Untersuchungshaft

Heidelberg (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg

und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg hat das Amtsgericht Heidelberg

Haftbefehl gegen einen 22-jährigen Mann erlassen. Ihm wird der Einbruch in ein

Wohngebäude vorgeworfen.

Der Tatverdächtige soll sich in der Nacht vom 29. auf den 30.07.2024 zwischen

23:30 Uhr und 05:30 Uhr Zutritt in ein Anwesen in der Heidelberger Südstadt

verschafft haben. Hierbei soll er die Brüstung eines Fenstergeländers

überstiegen und ein fest montiertes Fliegengitter aufgeschnitten haben und

schließlich durch das Fenster in die Räumlichkeiten der im Hochparterre des

Gebäudes gelegenen Wohnung gelangt sein, deren Bewohnerin gerade im Wohnzimmer

schlief. Auf der Suche nach Wertsachen soll der Tatverdächtige mehr als 30

Schmuckteile im Wert von etwa 10.000 Euro an sich genommen haben und

anschließend unerkannt aus der Wohnung geflüchtet sein.

Im Rahmen der Ermittlungsarbeit der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg konnte

der 22-jährige Mann als Tatverdächtiger identifiziert und vorläufig festgenommen

werden. Am 09.08.2024 wurde er der zuständigen Haftrichterin des Amtsgerichts

Heidelberg vorgeführt, welche den von der Staatsanwaltschaft Heidelberg

beantragten Haftbefehl erließ, diesen dem Beschuldigten eröffnete und in Vollzug

setzte. Im Anschluss wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt

eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Heidelberg: Rucksack aus Krankenhauszimmer gestohlen

Heidelberg (ots) – Ein 32-Jähriger hatte am Samstag gegen 15 Uhr sein Zimmer in

einem Krankenhaus in der Landhausstraße verlassen, um im Garten spazieren zu

gehen. Als er knapp eine Stunde später zurückkehrte, musste er feststellen, dass

sein Rucksack aus dem Zimmer gestohlen worden war. Der so entstandene Schaden

wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise zu der unbekannten Täterschaft

liegen bislang nicht vor. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte nahm die

Ermittlungen hinsichtlich des Diebstahls auf.