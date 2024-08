Karlsruhe – Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf der A5

Karlsruhe (ots) – Zu einem Zusammenstoß zweier LKW kam es am Donnerstagvormittag

auf der Autobahn 5, kurz vor der Anschlussstelle Karlsruhe-Mitte.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr am Donnerstag, gegen 10:10 Uhr, ein

grauer LKW die Autobahn 5 in Fahrtrichtung Basel. Zwischen der Anschlussstelle

Karlsruhe-Durlach und Karlsruhe-Mitte wechselte der graue LKW plötzlich und

unvermittelt auf den Ausfädelungsstreifen, welcher in Richtung B10,

Fahrtrichtung Landau führt. Auf dem Ausfädelungsstreifen fuhr zu diesem

Zeitpunkt bereits ein roter LKW.

In der Folge kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Hierbei streifte der

graue LKW mit der rechten Fahrzeugseite, den auf dem Ausfädelungsstreifen

fahrenden, roten LKW. Der rote LKW wich in der Folge nach rechts aus und

touchierte die rechte Schutzplanke. Der Unfallverursacher setzte indessen seine

Fahrt ohne Anzuhalten fort.

Nach derzeitigen Informationen der Polizei soll es sich bei dem

unfallverursachenden Fahrzeug wohl um einen grauen LKW mit Beschädigungen an der

rechten Fahrzeugseite handeln. Zu dem bislang unbekannten Fahrzeugführer

bestehen bisher keine Erkenntnisse.

Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten LKW-Führer und bittet Zeugen des

Vorfalls, sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe unter der Rufnummer 0721 944840

in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Betrüger geben sich am Telefon als Polizeibeamte aus – Polizei warnt vor Betrugsmasche

Karlsruhe (ots) – Am Donnerstag verzeichnete das Polizeipräsidium Karlsruhe über

den Tag verteilt viele Anrufe von sogenannten „falschen Polizeibeamten“ bei

älteren Menschen im Stadtgebiet Karlsruhe. Nach derzeitigem Erkenntnisstand

stellten sich die Betrüger am Telefon als Polizeibeamte vor und warnten ihre

Gesprächspartner vor möglichen Einbrüchen. Um sich zu schützen rieten die Täter

schließlich, Bargeld und Wertgegenstände in Sicherheit zu bringen.

Alle Angerufenen durchschauten die Betrugsmasche allerdings schnell, sodass es

nach jetzigem Ermittlungsstand zu keinen finanziellen Schäden kam.

Um nicht Opfer von Telefonbetrügern zu werden bittet das Polizeipräsidium

Karlsruhe erneut um Berücksichtigung folgender Ratschläge:

Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach schnellen

Entscheidungen, Kontaktaufnahme mit Fremden sowie Herausgabe

von persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen.

Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Legen Sie

den Hörer auf. So werden Sie Betrüger los.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen

Verhältnissen preis.

Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie

unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110. Benutzen Sie

nicht die Rückruftaste, da Sie sonst unter Umständen wieder bei

den Tätern landen.

Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie

vertrauen.

Karlsruhe – Zeugen nach mutmaßlichem Verkehrsdelikt auf

dem Adenauerring gesucht

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte in der

Nacht auf Donnerstag auf dem Adenauerring offenbar mit mehreren Rammschutzbügeln

und flüchtete anschließend vom Unfallort.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein noch unbekanntes Fahrzeug den

Adenauerring von der Oststadt kommend in südwestliche Richtung. Auf Höhe der

Kreuzung Adenauerring/Grabener Allee kollidierte das Unfallfahrzeug wohl mit

mehreren entlang der Fahrbahn im Grünstreifen angebrachten Rammschutzbügeln.

Dabei wurden diese stark beschädigt und zum Teil aus der Verankerung gerissen.

Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Zeugen bemerkten

gegen 05:00 Uhr eine herausgerissene Metallstange, die auf die Fahrbahn ragte

und verständigten die Polizei.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Angaben zu dem

unfallverursachenden Fahrzeug machen können. Diese können sich mit dem

Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter der Telefonnummer 0721 666-3311 in

Verbindung setzen.

Ettlingen – Senior im Stadtpark bestohlen –

Kriminalpolizei sucht Zeugen nach räuberischem Diebstahl

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Donnerstagmittag

nahe des Stadtparks Ettlingen den Geldbeutel eines 92-jährigen Mannes. Als der

Geschädigte sich wehrte, versetzte der Täter ihm einen Stoß und flüchtete.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verließ der 92-Jährige gegen 14:45 Uhr den

Stadtbahnhof Ettlingen und ging gemeinsam mit seiner Begleiterin zu Fuß in

Richtung des Stadtparks. Ein bislang unbekannter Täter folgte den beiden wohl

und zog dem 92-Jährigen im Vorbeilaufen offenbar die Geldbörse aus der

Hosentasche. Als das Tatopfer den Diebstahl bemerkte, sprach er den

vermeintlichen Täter an. Da dieser nicht reagierte, hielt er den Unbekannten

zusammen mit der Zeugin fest. In der Folge riss sich der Tatverdächtige los und

versetzte dem 92-Jährigen einen Stoß gegen die Schulter. Dann flüchtete er zu

Fuß in Richtung Schloßgartenstraße.

Der 92-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt.

Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung, konnte der Tatverdächtige nicht

mehr festgestellt werden.

Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen etwa 165 bis 170cm großen Mann im

Alter von 20 bis 25 Jahren mit südländischem Aussehen handeln. Er habe dunkles

volles und krauses Haare gehabt und habe ein weißes Oberteil mit Kragen und eine

dunkle Hose getragen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich

unter der Telefonnummer 0721 666-5555 beim Kriminaldauerdienst zu melden.