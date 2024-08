Mannheim: Trio entwendet olivgrünes Mountainbike – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Drei noch unbekannte Täter fielen am Donnerstagabend gegen

22:15 Uhr einem Zeugen in der Otto-Beck-Straße auf. Das Trio war selbst mit

Fahrrädern unterwegs und hielt vor dem olivgrünen Mountainbike der Marke Cube

an, welches im Hof des Geschädigten abgestellt war. Nachdem die Täter das

Schloss aufgebrochen hatten, flüchteten sie vom Tatort. Ein Zeuge informierte

den Eigentümer des Fahrrads, welcher noch kurz die Verfolgung der Unbekannten

aufnahm, konnte diese jedoch nicht mehr einholen. Die Täter werden als junge

Männer zwischen 14 und 18 Jahre beschrieben. Ein Verdächtiger trug ein weißes

T-Shirt und einen auffälligen weißen Fischerhut. Das Polizeirevier

Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen wegen Bandendiebstahls übernommen. Ein

vor Ort zurückgelassenes Fahrrad der Täter wurde zur Spurensicherung

sichergestellt. Zeugen, welche Hinweise auf die Tat oder die Täter geben können,

werden gebeten, sich mit den Ermittlerinnen und Ermittlern unter Tel.:

0621/174-3310 in Verbindung zu setzen.

Mannheim: Autofahrer missachtet Vorfahrt eines Motorradfahrers

Mannheim (ots) – Am Donnerstag fuhr ein 35-jähriger Autofahrer mit seinem Kia

auf der Hansastraße aus Richtung Lagerstraße kommend und missachtete im

Kreuzungsbereich zur Industriestraße die Vorfahrt eines 52-jährigen

Motorradfahrers. Dieser verlor in Folge einer sofort durchgeführten Vollbremsung

die Kontrolle über seine Suzuki, kollidierte mit dem Kia und stürzte.

Der Motorradfahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und nach einer

medizinischen Betreuung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer

blieb unverletzt. Durch die Kollision der Fahrzeuge, bei dem das Motorrad gegen

die linke Seite des Autos prallte, entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von

etwa 2.000 Euro.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen zu dem

Unfallgeschehen aufgenommen.

Mannheim: Auto wird beim Abbiegen von Straßenbahn erfasst

Mannheim (ots) – Am Donnerstag bog gegen 09:30 Uhr die 68-jährige Fahrerin eines

VW von der Steubenstraße nach links in die Rottfeldstraße ab. Dabei übersah sie,

dass die Ampel für sie Rot zeigte und sich eine Straßenbahn auf den in der

Fahrbahnmitte verlaufenden Gleisen näherte. Als die Frau dann abbog, wurde ihr

Auto von der Straßenbahn erfasst und gut 15 Meter mitgeschleift. Sowohl die

Straßenbahn als auch der VW wiesen nach dem Unfall erhebliche Beschädigungen

auf. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 45.000 Euro geschätzt. Nach

derzeitigem Kenntnisstand blieben die Fahrgäste sowie der Straßenbahnführer

unverletzt. Die 68-Jährige konnte nur unter Zuhilfenahme von schwerem Gerät

durch die Feuerwehr aus dem stark deformierten Fahrzeug befreit werden. Sie kam

leicht verletzt zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Der

Schienenverkehr musste aufgrund der Bergungsmaßnahmen in diesem

Streckenabschnitt für gut zwei Stunden eingestellt werden. Der Verkehrsdienst

Mannheim übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

Mannheim: Mutmaßlicher Kupferkabeldieb durch Stromschlag schwer verletzt

Mannheim (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag drang ein 43-Jähriger

in eine Hochspannungsanlage in der Rheinstraße im Mühlauhafen ein. Nach

derzeitigem Erkenntnisstand demontierte der Mann mehrere Kabelanschlüsse, um

letztlich an das Kupfer in den Kabeln zu gelangen. Bei der Tatausübung kam der

Dieb gegen 23:30 Uhr in Kontakt mit einer Spannung von 20.000 Volt, wodurch er

schwer verletzt wurde und Verbrennungen erlitt. Der Energieversorger trennte die

Station vom Stromnetz, woraufhin der 43-Jährige geborgen und in ein Krankenhaus

gebracht werden konnte. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt übernahm die

ersten Ermittlungen wegen des Verdachts des Kupferdiebstahls.