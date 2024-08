Oftersheim/Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Grabschmuck auf Friedhöfen entwendet – Zeugen gesucht

Oftersheim/Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine bislang unbekannte

Täterschaft entwendete im Zeitraum von Dienstag gegen 15 Uhr bis Mittwoch gegen

08 Uhr von einem Friedhof im Kohlwaldweg in Oftersheim diversen Grabschmuck.

Hierbei wurden unter anderem Kupferschalen, Laternen und Statuen entwendet,

sodass die Höhe des Diebstahlschadens auf 30.000 geschätzt wird.

Außerdem verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft im Zeitraum von Mittwoch

bis Donnerstag gewaltsam Zutritt zu einem Friedhof in der Grenzhöfer Straße in

Plankstadt. Hier wurde zunächst in einen Schuppen eingebrochen und anschließend

an etwa 35 Grabmählern diverser Metallschmuck entwendet. Die entstandene

Sachschadens- und Diebstahlshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise

zu der bislang unbekannten Täterschaft und/oder den Taten mitteilen können, sich

unter der Telefonnummer 06202/ 288-0 zu melden.

Ob die Taten im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen,

die im weiteren Verlauf von der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen

werden.

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Pedelec-Fahrer nach Unfall verletzt

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Als ein 68-jähriger Mann am Donnerstagmorgen

um 9:15 Uhr mit seinem Pedelec auf der Talstraße vor einer Engstelle die

Fahrbahn überquerte, um auf den Gehweg zu fahren, blieb er an einem Gebüsch

hängen und stürzte hierbei vom Rad. Unglücklicherweise fiel der Mann hierbei auf

einen Chevrolet, welcher ihm in diesem Moment gerade entgegenfuhr. Durch den

Unfall wurde der Mann nach bisherigem Kenntnisstand leicht verletzt und durch

den Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden

liegt bei rund 2.000 Euro.

BAB5, Walldorf: Unterschiedliche Angaben nach Verkehrsunfall – Zeugen gesucht

BAB5, Walldorf (ots) – Am Donnerstagabend kurz vor 20:30 Uhr gerieten ein

38-jähriger Mercedes-Fahrer und ein 31-jähriger Ford-Fahrer auf der A5 zwischen

dem Autobahnkreuz Walldorf und der Anschlussstelle Walldorf/Wiesloch aneinander,

was schließlich zum Unfall führte. Beide Unfallbeteiligten gaben bei der Polizei

unterschiedliche Versionen zum Hergang an. Bereits vor dem Autobahnkreuz dürften

nach bisherigen Ermittlungen zu Folge erste Fahrmanöver der jeweiligen

Fahrzeugführer dazu geführt haben, dass sich die Gemüter erhitzten. Schließlich

kollidierten die beiden Fahrzeuge miteinander, wodurch der Mercedes hinten links

und der Ford vorne rechts beschädigt wurden. Der Gesamtschaden liegt im

vierstelligen Bereich. Nach dem Unfall fuhren die beiden Männer auf den

Standstreifen, wo sich der verbale Streit fortsetzte, bis man sich schließlich

darauf einigte die Autobahnpolizei in Walldorf aufzusuchen. Diese ermittelt nun

wegen Straßenverkehrsgefährdung und sucht Zeugen, welche das Geschehen auf der

Autobahn beobachten konnten. Hinweise werden unter Tel.: 06227/35826-0

entgegengenommen.