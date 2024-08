Mainz-Mombach, Verkehrsunfall mit anschließender Flucht, Fahrer betrunken

Mainz-Mombach (ots) – Nachdem es am Donnerstag, den 08.08.2024 an einer Ampel in

der Kreuzstraße zu einem Verkehrsunfall kam, flüchtete der Unfallverursacher

scheinbar betrunken.

Gegen 22:50 Uhr am Donnerstagabend hielt der Fahrer eines Hyundai, ein

24-jähriger Mann aus Mainz, an einer roten Ampel in der Kreuzstraße in Mainz.

Der sich hinter ihm befindliche Fahrer eines Suzuki Geländewagens, ein

58-jähriger Wiesbadener, konnte scheinbar nicht mehr rechtzeitig bremsen und

fuhr auf den Hyundai auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein leichter

Sachschaden.

Im anschließenden Gespräch der beiden Unfallbeteiligten, stellte der Fahrer des

Hyundai fest, dass der Fahrer des Geländewagens stark nach Alkohol roch, lallte

und schwankte. Daher kündigte der Mainzer an, die Polizei zur Unfallaufnahme

hinzu zu ziehen.

Der Mann aus Wiesbaden setzte sich daraufhin in seinen Geländewagen und

flüchtete, ohne einen Austausch von Personalien zu gewährleisten. Der 58-jährige

Fahrer konnte, aufgrund des vorliegenden Kennzeichens sowie einer

Personenbeschreibung, an seiner Wohnanschrift durch eine Streifenwagenbesatzung

angetroffen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen

Wert von über 2 Promille. Ihm wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Ein

Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.

Mann in Justizvollzugsanstalt eingeliefert

Mainz (ots) – Am 8. August 2024 gegen 02:30 Uhr kontrollierte eine Streife der

Bundespolizei am Hauptbahnhof in Mainz einen 30-jährigen polnischen

Staatsangehörigen. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten

fest, dass gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wegen

Trunkenheit im Verkehr vorlag. Da der 30-Jährige die Geldstrafe von 2.400 Euro

nicht begleichen konnte, wurde er von den Bundespolizisten zur Verbüßung seiner

Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen in die Justizvollzugsanstalt Rohrbach

eingeliefert.

Zeugenaufruf zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der BAB 643

Polizeiautobahnstation Heidesheim (ots) – Am Donnerstag, den 08.08.2024 kam es

gegen 17:06 Uhr auf der BAB 643 in Fahrtrichtung Wiesbaden, zwischen den

Anschlussstellen Gonsenheim und Mombach, zu einem Verkehrsunfall mit einer

verletzten Person.

Bei dem Verkehrsunfall kam es auf dem linken Fahrstreifen zu einer Kollision

zwischen einem 20-Jährigen Fahrer eines schwarzen Audi RS Q8 und einer

33-Jährigen Fahrerin eines blauen VW EOS. Hierbei wurde die 33-Jährige Fahrerin

leicht verletzt.

Zeugen, die Hinweise zu dem genauen Unfallhergang und / oder vorherigem

Fahrverhalten geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation

Heidesheim unter der Telefonnummer 06132 950-0 in Verbindung zu setzen.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall aufgrund verlorener Ladung

Alzey (ots) – Am heutigen Donnerstag Nachmittag kam es gegen 17:27 Uhr zu einem

Verkehrsunfall auf der Weinheimer Talbrücke auf der A63.

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug befuhr hierbei die A63 in Fahrtrichtung

Kaiserslautern. In Höhe der Weinheimer Talbrücke verlor dieses Fahrzeug eine

Aluabdeckung.

Ein nachfolgender PKW kollidierte mit der besagten Aluabdeckung.

Hierbei kam es zum Sachschaden am PKW.

Die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim bittet Verkehrsteilnehmerinnen und

Verkehrsteilnehmer, welche sachdienliche Angaben zum Verlierer der Aluabdeckung

machen können, sich dort zu melden.