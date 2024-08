Stellenausschreibung – Keine Uniform, aber auch Polizei – Wir suchen Unterstützung

In der Vorder- und Südpfalz sorgen wir, die Beschäftigten des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, rund um die Uhr für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger. Dafür brauchen wir aber nicht nur gut ausgebildete Polizeibeamtinnen und -beamte. Damit der „Laden“ läuft, benötigen wir auch tatkräftige Unterstützung von Fachkräften, zum Beispiel in den Bereichen Verwaltung, IT oder Haustechnik.

Sie wollen, auch ohne Polizistin oder Polizist zu sein, in unserem Team arbeiten?

Dann aufgepasst: In der Abteilung Polizeiverwaltung, Referat Liegenschaften, ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle in der Sachbearbeitung (Bes.Gr. A6 – A9 LBesG RLP – 2. EA) in Vollzeit zu besetzen. Die Voraussetzungen und Anforderungen an Ihr Profil, sowie weitere Informationen zur Bewerbung, finden Sie hier: https://s.rlp.de/ituu7

Darüber hinaus ist am Standort Ludwigshafen in der Abteilung Polizeiverwaltung zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle in der rechtlichen Querschnittsachbearbeitung zu besetzen. Bewerben können sich Beamtinnen und Beamte (m/w/d) des dritten Einstiegamtes ab der Besoldungsgruppe A 9 LBesG. Ein Aufstieg bis zur Besoldungsgruppe A 11 LBesG ist möglich) . Die Voraussetzungen und Anforderungen an Ihr Profil, sowie weitere Informationen zur Bewerbung, finden Sie hier: https://s.rlp.de/dZc3Y47

Wir bieten einen krisenfesten Arbeitsplatz mit vielfältigen Tätigkeitsbereichen, flexible Arbeitszeitmodelle und eine attraktive Altersvorsorge. Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Kommen Sie in unser Team! Bewerben Sie sich jetzt und tragen Sie jeden Tag einen Teil für eine sichere Vorder- und Südpfalz bei. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Die Bewerbungsfristen enden für beide Stellen am 04.09.2024.

Bedrohung am Amtsgericht

Am Mittwochmorgen (07.08.2024), gegen 10 Uhr, wurden zwei Mitarbeiter des Amtsgerichts von einem 67-Jährigen bedroht. Dem Mann wurde zuvor der Zutritt zu dem Gebäude verwehrt, da er einen Hund mit sich führte. Er drohte mit einer Waffe wieder zu kommen. Die alarmierten Polizeikräfte konnten den Mann vor dem Gerichtsgebäude kontrollieren. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Mannes konnten die Beamten eine Schreckschusswaffe sicherstellen. Da er sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er an den Kommunalen Vollzugsdienst (KVD) der Stadt Ludwigshafen übergeben.

Einbruch in Wohnung – Zeugen gesucht

Unbekannte brachen am Donnerstag (08.08.2024) in der Zeit von 14 Uhr bis 16 Uhr in eine Wohnung in der Kropsburgstraße ein. Aus der Wohnung wurden ein Fernseher, Spielekonsolen und andere Elektrogeräte gestohlen. Der Schaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de.

Auto flüchtet nach Unfall – Zeugen gesucht

Am Donnerstagmorgen (08.08.2024, gegen 9 Uhr) streifte ein Auto einen entgegenkommenden Lkw in der Martha-Saalfeld-Straße. Das Auto fuhr weg, ohne dass sich der oder die Verantwortliche um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro gekümmert hat.

Haben Sie den Unfall beobachtet oder können Sie Hinweise geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de .

Mehrere brennende Mülleimer – Zeugen gesucht

In der Nacht auf Freitag (09.08.2024), gegen 1:30 Uhr, brannte in der Parkanlage am Alwin-Mittasch-Platz (angrenzend zur Leuschner Straße) ein Mülleimer. Auch in einem in der Nähe befindlichen Grünabfallcontainer rauchte der Inhalt. Die Feuerwehr löschte beide Behältnisse. Der Mülleimer wurde durch das Feuer beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf rund 150 Euro.

Gegen 3:30 Uhr werden der Polizei weitere brennende Mülltonnen an der Friedenskirche (Schoppenhauer Straße) gemeldet. Die Feuerwehr löschte die brennenden Tonnen. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist noch unklar.

Aufgrund der örtlichen Nähe könnten die Brände in Zusammenhang stehen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachtes der Sachbeschädigung.

Haben Sie etwas Verdächtiges am Alwin-Mittasch-Platz oder an der Friedenskirche beobachtet?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Kontrollen in der nördlichen Innenstadt

Am Mittwoch (08.08.2024), zwischen 14 Uhr und 21 Uhr, führten Polizeikräfte gemeinsam mit dem Kommunalen Vollzugsdienst (KVD) und der Abteilung ruhender Verkehr der Stadt Ludwigshafen Kontrollen in Gastronomiebetrieben sowie Personen- und Fahrzeugkontrollen im öffentlichen Raum in der nördlichen Innenstadt durch. Ziel der polizeilichen Kontrollmaßnahmen war insbesondere die Bekämpfung der Straßenkriminalität, besonders von Aggressionsdelikten und Betäubungsmittelkriminalität sowie die Stärkung des Sicherheitsgefühls in der Bevölkerung. Bei den durchgeführten Verkehrs- und Personenkontrollen erfassen die Polizeikräfte jeweils eine Anzeige wegen einer Trunkenheitsfahrt, wegen des Verstoßes gegen das Gesetz zum Umgang mit Cannabis, wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Außerdem fertigten sie zwölf Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Gurtverstößen und sechs wegen verbotener Handynutzung am Steuer.

Erpressung mit Nacktbildern

Vor rund zwei Wochen erhielt eine 11-Jährige eine WhatsApp-Nachricht von einer unbekannten Nummer. Das Mädchen wurde aufgefordert entweder 10.000 Euro zu zahlen oder Nacktaufnahmen von sich zu senden. Aus Angst kam die 11-Jährige der Forderung nach und schickte die geforderten Aufnahmen. Hiernach wurde das Kind erpresst, dass sie das geforderte Geld zahlen solle, ansonsten würden die Nacktaufnahmen verbreitet. Nachdem mehrere Personen aus dem Umfeld der 11-Jährigen die Nacktaufnahmen erhielten, erfuhr der Vater des Mädchens von dem Vorfall und erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Erpressung und Verbreitung kinderpornografischer Inhalte aufgenommen.

Smartphones gehören für viele Kinder und Jugendliche zum festen Bestandteil ihres Lebens. Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um Ihre Kinder in Zusammenhang mit der Smartphone-Nutzung zu schützen:

-Besprechen Sie mit Ihrem Kind Regeln für die Nutzung des

Smartphones.

-Regeln die im „echten“ Leben gelten, gelten auch für die digitale

Welt – ihr Kind sollte nie mit Unbekannten chatten.

-Ermutigen Sie ihr Kind, sich bei Problemen an Sie zu wenden.

-Insbesondere bei Kindern und Jugendlichen ist der Versand von

Nacktaufnahmen problematisch. Je nach dem was auf dem Bild zu sehen

ist, kann es ein pornografisches Foto sein. Besitz und Weitergabe von

solchen Bildern ist dann strafbar.

Informationen zum Thema sowie Tipps für Kinder und Eltern finden Sie hier: www.polizeifuerdich.de oder www.klicksafe.de .

Fahrradfahrerin bei Unfall verletzt

Am Donnerstagmittag (08.08.2024, gegen 14:50 Uhr) missachtete ein 26-jähriger Autofahrer beim Linksabbiegen von der Yorckstraße in die Halbergstraße die Vorfahrt einer entgegenkommenden Radfahrerin. Die 28-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Sie wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 800 Euro.

Mehrere berauschte Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen

Bei Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Ludwigshafen zogen Polizeikräfte gestern (08.08.2024) insgesamt vier berauschte Fahrzeugführer aus dem Verkehr.

Gegen 11:30 Uhr wurde ein alkoholisierter 47-jähriger Fahrradfahrer in der Maudacher Straße kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,3 Promille.

Gegen 15:30 Uhr wurden zwei Autofahrer, ein 31-Jähriger in der Dürkheimer Straße und ein 38-Jähriger in der Freiastraße, kontrolliert. Bei beiden besteht der Verdacht, dass sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Ein Urintest verlief bei dem 38-Jährigen positiv auf THC und Kokain. Bei dem 31-Jährigen verlief der Drogentest positiv auf THC.

Gegen 19 Uhr wurde in der Schanzstraße ein 44-jähriger E-Scooter-Fahrer kontrolliert. Sein E-Scooter war nicht versichert. Außerdem ergaben sich Hinweise, dass der Fahrer unter dem Einfluss von THC stand. Er räumte auch ein, regelmäßig Cannabis zu konsumieren, weigerte sich jedoch einen Urintest durchzuführen.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Alle vier Fahrzeugführer wurden nach den Kontrollen zu einer Polizeidienststelle gebracht. Dort wurde ihnen eine Blutprobe entnommen.

Sie müssen sich nun wegen der berauschten Fahrt verantworten. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit der Fahrer überprüfen.

Aus gegeneben Anlass möchten wir noch einmal eindringlich hinweisen: Das Fahren unter dem Einfluss von THC ist und bleibt verboten.

Nach Unfall geflüchtet – Zeugen gesucht

Am Donnerstagmorgen (08.08.2024, gegen 9:15 Uhr) fuhr ein Auto auf dem Gelände einer Waschanlage (zwischen Bruchwiesenstraße und Achtmorgenstraße) gegen eine Metallkette und riss diese ab. Der Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Hinweise zu dem Verursacher liegen derzeit nicht vor.

Haben Sie den Unfall beobachtet oder können Sie Hinweise geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Moped gestohlen – Zeugen gesucht

In der Zeit vom 07.08.2024, 21 Uhr, bis zum 08.08.2024, 8 Uhr, stahlen Unbekannte ein Moped in der Adlerstraße. Der Eigentümer konnte das gestohlene Zweirad in der Nähe des Tatortes im Gebüsch wiederfinden. Der oder die Täter versuchten scheinbar das Fahrzeug kurzzuschließen. Der Schaden wird auf rund 50 Euro geschätzt.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .