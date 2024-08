Speyer- Geschädigter nach Gefährdung des Straßenverkehrs gesucht

Am Donnerstagabend, gegen 21:00 Uhr, fuhr ein 34-jähriger Mann mit seinem Pkw von der B39 kommend auf die B9 in Richtung Germersheim auf. Hierbei geriet der Fahrer nach links auf die Gegenfahrspur und touchierte mit der linken Fahrzeugseite einen entgegenkommenden LKW. Anschließend setzte er seine Fahrt ohne anzuhalten fort und konnte durch Beamte der Polizeiinspektion Germersheim in Germersheim kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den 34-Jährigen wird wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und einer Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Der unfallbeteiligte LKW-Fahrer ist bislang noch nicht bekannt. Der Fahrer des LKWs sowie Zeugen, welche den Unfall gesehen haben oder von dem Fahrer des grauen Mercedes-Benz gefährdet wurden, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter der 06232 1370 in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise auch per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Speyer- Erlöschen der Betriebserlaubnis

Am Donnerstagabend, gegen 19:30 Uhr, führten Polizeibeamte eine Verkehrskontrolle in der Kämmererstraße bei einem 16-jährigen Leichtkraftradfahrer durch. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass die Schalt-und Bremshebel am Fahrzeug ausgetauscht wurden. Da der Fahrer keinerlei Nachweise für die Veränderungen am Zweirad vorweisen konnte, wurde gegen den 16-Jährigen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Erlöschens der Betriebserlaubnis eingeleitet.