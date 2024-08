Brand im Dachgeschoss

Kaiserslautern (ots) – In einem Mehrfamilienhaus in der Richard-Wagner-Straße

hat es am Freitagmorgen gebrannt. Verletzt wurde niemand.

Das Feuer brach nach den derzeitigen Erkenntnissen gegen 6.30 Uhr in der

Dachgeschoss-Wohnung aus. Der Bewohner wurde nach eigenen Angaben durch das

Auslösen eines Rauchmelders alarmiert. Er konnte sich unverletzt ins Freie

retten und die Feuerwehr verständigen.

Da die Einsatzkräfte die Flammen schnell unter Kontrolle hatten, mussten die

weiteren Wohnungen des Hauses nicht evakuiert werden. In der betroffenen Wohnung

entstand jedoch erheblicher Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Die Kripo hat die

Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Während der Löscharbeiten war die Richard-Wagner-Straße vorübergehend gesperrt.

Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen. |cri

Wer hat den Smart gerammt?

Kaiserslautern (ots) – Über die Online-Wache der Polizei Rheinland-Pfalz ist

eine Anzeige zu einer Unfallflucht eingegangen, die sich am späten

Mittwochnachmittag auf dem Globus-Parkplatz in der Merkurstraße ereignet hat.

Nach den Angaben einer 29-jährigen Frau aus dem nördlichen Landkreis hatte sie

ihren Smart forfour gegen 17.45 Uhr auf dem Parkplatz in der dritten Reihe

abgestellt und war einkaufen gegangen. Als sie etwa eine Stunde später zu ihrem

Pkw zurückkam, stellte sie einen deutlichen Schaden im hinteren Bereich auf der

Beifahrerseite fest. Offenbar hatte ein anderes Auto beim Ein- oder Ausparken

den Smart gerammt. Die Schadenshöhe wird auf etliche hundert Euro geschätzt.

Vom Verursacher fehlt jede Spur. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter

der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |cri

Auto unverschlossen – Geldbeutel weg

Mackenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Dass sie ihr Auto nicht abgeschlossen

hat, ist einer Frau in Mackenbach am Donnerstag zum Verhängnis geworden. Wie die

39-Jährige am frühen Nachmittag anzeigte, stand ihr Pkw in ihrer Hauseinfahrt in

der Paul-Münch-Straße. Im Innenraum lag ihre Geldbörse samt Führerschein,

Ausweispapieren und Bankkarten.

Gegen 13.40 Uhr stellte die Frau fest, dass jemand in den Wagen eingedrungen war

und sich das Portemonnaie inklusive Inhalt unter den Nagel gerissen hat. Die

39-Jährige räumte ein, dass der Täter leichtes Spiel hatte, denn der BMW war

unverschlossen.

Hinweise auf mögliche Tatverdächtige gibt es bislang nicht. Auch die genaue

Tatzeit ist unklar. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2

in Kaiserslautern zu melden. |cri

Fahrer fährt gegen Hauswand und haut ab

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Zu einem Unfall kam es in der Nacht zu

Freitag in der Steinstraße. Wie ein 50-jähriger Mann der Polizei mitteilte, fuhr

gegen 0:45 Uhr ein Pkw gegen seine Hauswand und machte sich im Anschluss aus dem

Staub. Der Unfallverursacher touchierte hierbei nicht nur das Gebäude, sondern

auch einen geparkten Renault Captur. Der Wagen wurde hierbei leicht beschädigt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallflucht aufgenommen und fragt: Wer hat

etwas gehört oder gesehen, was zur Identifizierung des unbekannten Fahrers

beitragen könnte? Hinweise nimmt das Altstadtrevier unter der Telefonnummer 0631

369-2150 entgegen. |kfa

Taschendieb mit Flasche bedroht

Kaiserslautern (ots) – Einer Frau wurde am späten Donnerstagabend in der

Eisenbahnstraße die Tasche gestohlen. Im Anschluss kam es mit dem mutmaßlichen

Täter zum Streit, bei dem dieser mit einer Flasche bedroht wurde. Nach den

bisherigen Ermittlungen saßen eine 35-jährige Frau und ihr 37-jähriger Begleiter

gegen 23 Uhr auf einer Treppe. Zwei Männer näherten sich dem Paar, beugten sich

kurz zu ihnen herunter, um ein paar Worte zu wechseln, und gingen daraufhin

weiter. Kurz darauf bemerkte die 35-Jährige, dass ihre Handtasche nicht mehr da

war. Zusammen mit ihrem Begleiter machte sie sich auf die Suche nach den

Tatverdächtigen und konnte einen davon wenig später in der Karl-Marx-Straße

antreffen. Hier kam es zu einem Streit, bei dem der 37-Jährige den mutmaßlichen

Taschendieb mit einer Flasche bedrohte. Die Polizei konnte die Streithähne

trennen. Eine Durchsuchung des 39-jährigen Tatverdächtigen führte nicht zum

Auffinden des Diebesguts. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen. Der

39-Jährige muss sich jetzt wegen des Verdachts des Diebstahls rechtfertigen.

Gegen den 37-jährigen Begleiter der Frau wird wegen des Verdachts der Bedrohung

ermittelt. Die Suche nach dem zweiten Tatverdächtigen dauert an. |kfa

Brand von Mülltonne

Kaiserslautern (ots) – Im Geranienweg hat es am späten Donnerstagabend gebrannt.

Wie der Feuerwehr mitgeteilt wurde, stand dort gegen 22 Uhr ein

Papier-Müllcontainer in Flammen. Durch das schnelle Handeln der Brandbekämpfer

konnte ein Übergreifen des Feuers auf ein benachbartes Wohnhaus verhindert

werden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. Zeugen,

denen zur fraglichen Zeit verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 beim Altstadtrevier zu melden. |kfa

Trickdieb schlägt zu

Kaiserslautern (ots) – Ein falscher Handwerker spielte am Mittwochnachmittag

einer Seniorin in der Alex-Müller-Straße übel mit. Wie die 88-Jährige der

Polizei mitteilte, klingelte ein ihr unbekannter Mann an der Tür und gab sich

als Handwerker der Wasserwerke aus. Unter dem Vorwand, die Wasserqualität prüfen

zu müssen, verschaffte sich der Gauner Zugang zur Wohnung der Frau. Es gelang

ihm, die Rentnerin abzulenken und einen hohen dreistelligen Betrag zu stehlen.

Ob der Langfinger alleine agierte oder noch eine weitere Person anwesend war,

ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, denen der oder

die Täter am Mittwochnachmittag aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kripo zu melden.

Die Polizei rät:

Lassen Sie sich von Unbekannten an Ihrer Haustür nicht unter

Druck setzen. Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche

Besucher, sprechen Sie die Personen laut an oder rufen Sie um

Hilfe! Und zögern Sie auch nicht, wenn Sie verdächtige Fremde im

Gebäude beobachten, die Polizei unter der Notrufnummer 110 zu

verständigen.

Bestellen Sie die ungebetenen Besucher zu einem späteren

Zeitpunkt wieder ein und ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu.

Öffnen Sie Unbekannten nur bei vorgelegtem Sperrriegel die Tür.

Lassen Sie nur Mitarbeitende von Handwerksbetrieben oder der

Hausverwaltung in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben

oder die von Ihrer Hausverwaltung vorab angekündigt worden sind.

Das Gleiche gilt für vermeintliches Personal der Stadtwerke oder

Ableser von Gas-/Stromzählerständen.

Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis

und prüfen Sie ihn sorgfältig auf Druck, Foto und Stempel. Rufen

Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde an.

Suchen Sie deren Telefonnummer unbedingt selbst heraus! |kfa

Taschendiebstahl in der Innenstadt

Kaiserslautern (ots) – Am Donnerstagnachmittag wurde eine 67-Jährige Opfer eines

Taschendiebstahls. Die Frau war von 14:30 Uhr bis 15 Uhr in der Innenstadt

unterwegs. Als sie bei einer Bäckerei in der Fackelstraße ihre Bestellung

bezahlen wollte, bemerkte die Seniorin, dass ihr Geldbeutel nicht mehr in ihrer

Handtasche war. In dem Portemonnaie befand sich ein dreistelliger Geldbetrag.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, denen in dem genannten

Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |kfa

Alkoholisierten Fahrer gestoppt

Kaiserslautern (ots) – Bei einer Ausfahrtkontrolle auf einer US-Liegenschaft ist

am Donnerstagmorgen ein alkoholisierter Autofahrer aufgefallen. Als der

45-jährige Mann kurz nach 7 Uhr das Gelände verlassen wollte, ignorierte er

zunächst die Kräfte der Militärpolizei, die ihn routinemäßig einem

Sicherheitscheck unterziehen wollten. Er wurde daraufhin gestoppt.

Weil der Mann nach Alkohol roch, musste er einen Atemtest absolvieren. Da dieser

einen Wert von 1,06 Promille anzeigte, wurde die deutsche Polizei hinzugezogen.

Eine Streife holte den 45-Jährigen vor Ort ab und nahm ihn für weitere Tests mit

auf die Dienststelle. Sein Auto musste er stehen lassen. Auf den Mann kommen nun

weitere Konsequenzen wegen der Trunkenheitsfahrt zu. |cri

Unter Alkoholeinfluss am Verkehr teilgenommen

Kusel (ots) – Am späten Donnerstagabend wurde in der Fritz-Wunderlich-Straße ein

PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle wurde bei dem

Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte

die Wahrnehmung. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein

sichergestellt. Auf den Mann kommt ein Strafverfahren zu.|pikus

Geschwindigkeitskontrolle

Lauterecken (ots) – Etliche Fahrer zu schnell unterwegs. Am Donnerstagabend

führten Angehörige der Polizei Lauterecken eine Geschwindigkeitskontrolle mit

einer „Laserpistole“ an der Bundesstraße 270 durch. Im Anschluss wurden die

Fahrer zur Verkehrskontrolle angehalten und überprüft. Insgesamt waren 21

Verkehrsteilnehmer zu schnell und erhielten eine Anzeige. Bei einem angehalten

PKW-Fahrer ergaben sich noch Hinweise, dass er Alkohol und Drogen konsumiert

hatte. Seine Weiterfahrt war damit beendet und ihm wurde zur Feststellung der

Alkohol- und Drogenbeeinflussung eine Blutprobe entnommen. |pilek

Diebstahl aus Baucontainer, Zeugen gesucht?

Offenbach-Hundheim (ots) – Unbekannte brechen Container in der Hauptstraße auf

und entwenden Baumaschinen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beschädigen

der oder die Täter ein Schloss und gelangen so in das Innere des Baucontainers.

Hier entwendeten sie Maschinen im Wert von mehreren tausend Euro. Zur Klärung

der Tat sucht die Polizei mögliche Zeugen, welche im Bereich der ehemaligen

Gaststätte „Zur Einsamkeit“ verdächtige Wahrnehmungen machten. Diese werden

gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer

06382-9110 zu melden. |pilek