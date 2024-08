Mann geht nach Wiedereinreise in Haft

Mainz (ots) – Am Morgen des 7. August 2024 wurde eine Streife der Bundespolizei

in Mainz zu einem ICE gerufen, da ein Mann ohne gültigen Fahrausweis den Zug

genutzt hatte. Die Polizisten trafen den Mann schlafend im Zug an und nahmen ihn

mit zur Dienststelle, da dieser sich nicht ausweisen konnte. Es konnte

festgestellt werden, dass es sich um einen 34-jährigen Algerier handelte, der

sich unerlaubt in Deutschland aufhält und gegen den ein Haftbefehl der

Staatsanwaltschaft Siegen wegen schweren Raubes besteht. Nach Rücksprache mit

der Ausländerbehörde wurde mitgeteilt, dass der Mann am 17. April 2024 aus der

Haft heraus nach Algerien abgeschoben wurde und gegen ihn eine

Wiedereinreisesperre besteht. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde

der 34-Jährige zur Verbüßung der Restfreiheitsstrafe von 579 Tagen, von

ursprünglich zwei Jahren und acht Monaten, in die Justizvollzugsanstalt in

Rohrbach verbracht. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen

verschiedener Straftaten gegen das Aufenthaltsgesetz sowie aufgrund des

Erschleichens von Leistungen eingeleitet. Aufenthaltsbeendende Maßnahmen werden

durch die zuständigen Behörden geprüft.

Verkehrsunfall unter Einfluss von Betäubungsmittel

Wörrstadt (ots) – Am Vormittag des 07.08.2024, gegen 11:30 Uhr, kam es auf der

BAB63, in Fahrtrichtung Alzey, auf Höhe der Gemeinde Albig, zu einem

Verkehrsunfall zwischen zwei Personenkraftwagen. Nach derzeitigem

Erkenntnisstand befuhr der 33-jährige Unfallverursacher, mit seinem Pkw die

linke Fahrspur. Obwohl er die Abfahrt zur BAB61, in Fahrtrichtung Ludwigshafen,

bereits passiert hatte, versuchte der 33-jährig dennoch die Abfahrt zu nehmen

und wechselte auf die rechte Fahrspur. Dabei übersah er die dort bereits

fahrende 34-jährige mit ihrem Pkw. Es kam in der Folge zu einem Zusammenstoß und

die beiden Fahrzeuge wurden beschädigte. Der 33-jährige Unfallverursacher und

seine 16-jährige Beifahrerin wurden verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme

konnten durch die vor Ort befindlichen Polizeibeamte Hinweise erlangt werden,

die darauf hindeuten, dass der 33-jährige Unfallverursacher unter dem Einfluss

von Betäubungsmitteln stand. Die Ermittlungen dauern noch an.

Um den Unfallhergang in Gänze aufklären zu können, bittet die Polizei, um die

Mithilfe von Zeugen. Personen die den Unfall beobachtet haben, werden darum

gebeten sich bei der

Polizeiautobahnstation Heidesheim

Tel.: 06132/ 950-100

zu melden.

Mann verletzt zwei Polizeibeamte in Mainz

Mainz (ots) – Am Morgen des 6. August 2024 wurde eine Streife der Bundespolizei

in Mainz zu einem aus Frankfurt kommenden ICE gerufen. Ein Mann verfügte nicht

über den erforderlichen Fahrschein und verhielt sich gegenüber dem Zugpersonal

aggressiv. Beim Antreffen des Mannes hatte dieser bereits die Fäuste geballt und

gab sich auch gegenüber den Polizisten höchst aggressiv sowie unkooperativ.

Nachdem er in Richtung der Beamten schlug und spuckte, wurde er zu Boden

gebracht und gefesselt. Aufgrund des anhaltend renitenten Verhaltens des Mannes,

wurden ihm zusätzlich eine Spuckhaube sowie Fußfesseln angelegt, dass er für die

weiteren Maßnahmen in die Dienststelle verbracht werden konnte. Es konnte

festgestellt werden, dass es sich um einen 33-jährigen Iraker handelte, der

bereits häufig wegen Gewaltdelikten polizeilich in Erscheinung getreten ist.

Aktuell hält er sich unerlaubt in Deutschland auf und es bestehen gegen ihn

zudem vier Aufenthaltsermittlungen nach begangenen Straftaten. Aufgrund des

eigen- und fremdgefährdenden Verhaltens des Mannes, wurde dieser durch das

Ordnungsamt Mainz in eine psychiatrische Einrichtung verbracht. Bei dem Einsatz

wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt und anschließend medizinisch versorgt.

Den 33-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten

Aufenthaltes in Deutschland, tätlichem Angriff auf sowie Widerstand gegen

Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Körperverletzung und dem Erschleichen von

Leistungen.

Genug Betrug! Call-Center-Tricks und KI-Maschen clever durchschauen

Mainz (ots) – „Genug Betrug!“ ist eine Aufklärungskampagne des

Landeskriminalamts und der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, die sich gegen

die zunehmende Zahl von Betrugsversuchen richtet. Ziel der Kampagne ist es,

Menschen über aktuelle Betrugsmaschen zu informieren und präventive Maßnahmen

zur Abwehr dieser kriminellen Machenschaften zu vermitteln.

Telefonbetrug bleibt ein beliebtes Mittel für Straftäter, um schnell an Geld zu

kommen. Täter, die sich als Polizisten, Verwandte oder Bankmitarbeiter ausgeben,

zielen hauptsächlich auf ältere Menschen ab und können heutzutage neue Techniken

wie künstliche Intelligenz zur Stimmimitation nutzen.

In Rheinland-Pfalz registrierte die Polizei im Juli dieses Jahres eine

Anrufwelle mit über 500 Callcenter-Betrugsfällen, davon etwa 75 vollendete

Taten.

Gängige Betrugsmaschen:

Falsche Polizisten:

Betrüger geben sich als Polizeibeamte aus und fordern Opfer auf, Geld und

Wertsachen an zivile Polizisten zu übergeben. Als Grund wird der angebliche

Hinweis auf geplante Einbrüche in der Umgebung genannt. Hierdurch seien die

Wertsachen im Haus nicht sicher.

Enkeltrick/Messenger-Betrug:

Täter täuschen vor, ein Verwandter in Notlage zu sein und bitten um finanzielle

Hilfe. Die Situation wird immer als äußerst dringlich dargestellt. Der

angebliche Verwandte gibt an, dass jemand anderes das Geld abhole, da er selbst

verhindert sei oder fordern eine Echtzeitüberweisung von mehreren tausend Euro.

Schockanruf:

Betrüger geben sich als Richter, Staatsanwälte oder Polizeibeamte aus und

fordern eine Kaution im hohen fünfstelligen Betrag, um eine drohende Haft

abzuwenden, da ein Familienangehöriger angeblich einen tödlichen Verkehrsunfall

verursachte.

Falsche Bankmitarbeiter:

Täter fordern telefonisch die Bestätigung einer pushTAN um angeblich eine

ungerechtfertigte Abbuchung zu verhindern. Durch die Bestätigung der pushTAN

wird den Tätern ermöglicht, zahlreiche Abbuchungen durchzuführen. Die

Schadenssumme variiert von tausend bis über hunderttausend Euro. Alternativ

geben angebliche Bankmitarbeiter gegenüber dem Opfer an, dass es zu Problemen

oder ungerechtfertigten Abbuchungen kam. Es wird vereinbart, dass ein

Mitarbeiter die Bankkarte abholt. Durch geschickte Gesprächsführung wird bei der

Übergabe oder bereits im Vorfeld telefonisch die PIN erfragt.

Schutzmaßnahmen:

Seien Sie misstrauisch und beenden Sie verdächtige Anrufe.

Die Polizei ruft nie unter der Notrufnummer 110 an.

Übergeben Sie nie Geld oder Wertsachen an Unbekannte.

Kontaktieren Sie Verwandte oder die Polizei direkt über die

Ihnen bekannten Nummern. Nutzen Sie nicht die Rückwahltaste.

Ihre Bank benötigt keine pushTAN-Bestätigung um eine

unberechtigte Überweisung zu stoppen.

Ihre Bank erkundigt sich niemals nach der PIN.

Die Polizei oder vergleichbare Amtspersonen werden Sie niemals

telefonisch um die Aushändigung von Bargeldbeträgen oder

Wertsachen bitten.

Stellen Sie Fragen, deren Antwort nur die echte Person kennen

kann.

Erstatten Sie Anzeige, wenn Sie Opfer von Betrügern geworden

sind.

Weitere Informationen:

https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-durch-schockanrufe/

https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/wissen/digitale-welt/mobilfunk-und-festnetz/hallo-mama-hallo-papa-betrugsversuche-ueber-whatsapp-und-sms-72910

https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/vertraege-reklamation/abzocke/unerwarteter-anruf-von-der-verbraucherzentrale-vorsicht-falle-11112

Verstärkte Verkehrsüberwachung auf den Bundesautobahnen A60, A643 und A63. Mehrere ProVida-Messfahrzeuge im Einsatz

Bingen / Ingelheim am Rhein / Mainz (ots) – Im Rahmen der aktuell laufenden

Kontrollwoche Roadpol Speed wurden Verkehrssünder am heutigen Tag verstärkt

kontrolliert. Im Rahmen der europaweit durchgeführten Kontrollaktion wird das

Ziel verfolgt Raser rechtzeitig zu beanstanden, um die Anzahl der durch

Verkehrsunfälle getöteten oder schwerverletzten Personen, nachhaltig zu

reduzieren. Aus diesem Grund wurde am heutigen Tag das Dienstgebiet der

Polizeiautobahnstation Heidesheim auf den Bundesautobahnen A60, A643 und A63

verstärkt durch Zivilfahrzeuge bestreift. Durch diese sog. ProVida-Messfahrzeuge

wurden zahlreiche, zum Teil erhebliche Verkehrsverstöße, festgestellt. Der

höchste Geschwindigkeitsverstoß wurde im Baustellenbereich der A60, zwischen den

Anschlussstellen Ingelheim-West und Bingen-Ost festgestellt. Die

Geschwindigkeitsmessung des 36-jährigen Fahrzeugführers aus Koblenz ergab bei

erlaubten 100 km/h eine gefahrene Geschwindigkeit von 160,01 km/h. Den Fahrer

erwartet neben einem Fahrverbot und zwei Punkten, aufgrund der vorsätzlichen

Tatbegehungsweise, ein Bußgeld von 960 Euro. Neben weiteren

Geschwindigkeitsverstößen wurden ein Abstandsverstoß und zahlreiche Verstöße zur

Anzeige gebracht, bei denen die Fahrzeugführer ein Mobiltelefon während der

Fahrt verbotswidrig benutzten. Bei letzterem konnten insgesamt 9 Verstöße

festgestellt werden. Die Fahrzeugführer haben hierbei ein Bußgeld von 100 Euro

und einen Punkt zu erwarten. Neben den festgestellten Ordnungswidrigkeiten

standen auch verkehrserzieherische Gespräche im Fokus der Maßnahme.

Möglicherweise wurden die aufgrund der Sommerferien vergleichsweise leeren

Straßen dazu genutzt, etwas schneller zu fahren. Wie viele Verkehrssünder

erfahren durften, sollte nicht nur an den stationären Blitzeranlagen mit

Geschwindigkeitsmessungen gerechnet werden. Die große Mehrheit der

Verkehrsteilnehmer hielt sich allerdings an die vorgegebenen Verkehrsregeln.

An einer verstärkten Verkehrsüberwachung wird, bis zum Ende der Kontrollwoche am

kommenden Sonntag, weiter festgehalten.

Mainz – Neustadt Fahrraddiebstahl – Täter bringt Rad zurück

Mainz – Neustadt (ots) – Montag 05.08.2024, 01:20 Uhr

Bereits in der Nacht zum Montag kam es zu einem dreisten Fahrraddiebstahl im

Goethepark, bei dem sich die Eigentümerin in unmittelbarer Nähe zu ihrem Rad

befand. Was war passiert? Eine 25-jährige Frau saß mit einer Freundin auf einer

Parkbank im Goethepark und hatte ihr Fahrrad an der benachbarten Bank

unverschlossen abgestellt. Während die beiden Frauen etwas aßen, bemerkten sie

nicht, dass sich von hinten ein Mann annäherte. Dieser nahm plötzlich das Rad

und wollte damit wegfahren. Die Eigentümerin versuchte noch das Rad

festzuhalten, was jedoch misslang. Der Dieb fuhr in Richtung Goethestraße weg.

Während Einsatzkräfte am Tatort mit der 25-Jährigen redeten, kam der Fahrraddieb

plötzlich zurück. Er gab ausweichend an, das Fahrrad zur Flucht benötigt und es

nun vor dem Präsidium abgestellt zu haben. Dort konnte es tatsächlich

vorgefunden und an die Eigentümerin wieder ausgehändigt werden. Die wirren

Angaben des amtsbekannten 24-jährigen Beschuldigten deuteten auf die Einnahme

von Betäubungsmitteln hin. Zudem ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest einen

Wert von über 0,7 Promille.

Mainz – Innenstadt Ladendieb fällt erneut auf

Mainz – Innenstadt (ots)

Montagvormittag, gegen 10:30 Uhr beobachtet die Kassiererin eines Modegeschäfts in der Schusterstraße, wie ein Mann mit vollen Einkaufstauschen das Geschäft verlässt. Dabei wird die Diebstahlwarnung am Ausgang aktiviert. Der Mann geht allerdings unbeeindruckt weiter. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung im Nahbereich des Modegeschäfts führt nicht zum Auffinden des flüchtigen Mannes. Wie die Filialleiterin angibt, war der Mann bereits zwei Tage zuvor durch Ladediebstahl aufgefallen. Personenbeschreibung des Ladendiebs: männlich, 30-40 Jahre alt, schlanke Figur, große Statur, sonnengebräunte Haut, trägt einen Vollbart. Dem Modegeschäft entsteht ein Schaden im unteren dreistelligen Bereich.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.