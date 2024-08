Fahrzeugbrand

Worms – Siegfriedstraße (ots) – Am heutigen Donnerstag gegen 16:30 Uhr ereignete

sich in der Siegfriedstraße / Einmündungsbereich Von-Schoen-Straße ein

Pkw-Brand. Das Fahrzeug fing aus bislang unbekannter Ursache Feuer, sodass der

Bereich durch Polizei und Feuerwehr abgesperrt werden musste. Der Brand konnte

schließlich durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden. Die

Fahrzeugführerin konnte rechtzeitig den Pkw verlassen und wurde glücklicherweise

nicht verletzt. Das Fahrzeug brannte nahezu vollständig aus und wurde

schließlich durch einen Abschleppdienst abtransportiert. Die Straße wurde durch

das Feuer leicht beschädigt und musste durch ein Unternehmen gereinigt werden.

Während der Einsatzmaßnahmen musste die Straße gesperrt werden. Gegen 18:35 Uhr

waren die Arbeiten vor Ort beendet, sodass die Sperrung aufgehoben wurde.

Geschwindigkeitsmessung

Bornheim/Rhh (ots)

Im Rahmen der in dieser Woche europaweit verstärkt durchgeführten Geschwindigkeitsüberwachungen wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Alzey am gestrigen Mittwoch zwischen 13:30 Uhr und 16:00 Uhr eine Kontrollstelle auf der L408 zwischen Bornheim/Rhh. und dem sog. Kronkreuz eingerichtet. In Höhe der Anschlussstelle zur BAB 61 ist hier die Höchstgeschwindigkeit durch Verkehrszeichen auf 70 km/h begrenzt. Immer wieder kommt es im Bereich der Anschlussstelle zu Verkehrsunfällen, bei denen Verkehrsteilnehmer verletzt werden. Durch die Polizei wurde mittels Lasermesspistole die Geschwindigkeit der in Richtung Bornheim/Rhh. fahrenden Fahrzeug überprüft. Beanstandet wurden dabei dabei Verkehrsteilnehmer, die nach Abzug der vorgeschriebenen Toleranz noch mehr als 10 km/h zu schnell waren. Dies traf auf 19 Fahrzeuglenker/lenkerinnen zu, was entsprechende Verwarnungs- oder Bußgelder nach sich zog. Die Beanstandungsquote lag bei fast 15 %. Trauriger Spitzenreiter war ein 32 Jahre alter Pkw-Fahrer der mit 130 km/h gemessen wurde. Er muss nun mit einem Fahrverbot von 1 Monat, 2 Punkten in Flensburg und einer Geldbuße von mindestens 480,- EUR rechnen.

Mutter und Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt.

Hangen-Weisheim (ots)

Eine 37 Jahre alte Frau befuhr mit ihrem Pkw am heutigen Morgen gegen 07:45 Uhr die K29 aus Richtung Hangen-Weisheim kommend in Richtung L409/Hochborn. Auf der kurvenreichen Strecke geriet die Frau mit ihrem Fahrzeug zu weit nach rechts, verlor schließlich die Kontrolle und kam mit dem Pkw schließlich im Straßengraben zum stehen. Die Fahrerin sowie der im Fahrzeug befindliche 4 Jahre alte Sohn wurden bei dem Unfall leicht verletzt und durch den alarmierten Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand durch den Unfall Totalschaden.