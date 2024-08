Frankenthal – Diebstahl von Pedelec-Akkus am Schwimmbad

Am Dienstag, den 06.08.2024, kam es zum Diebstahl von Pedelec-Akkus an den Fahrrad-Parkplätzen des Frankenthaler Schwimmbades. Im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr wurde an insgesamt zwei Pedelecs jeweils der Akku vermutlich mittels Werkzeug unberechtigt entfernt und entwendet. Der Sachschaden bewegt sich im mittleren dreistelligen Bereich. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen und bittet um Hinweise auf die Identität möglicher Täter.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Frankenthal – Geschwindigkeitsmessungen mit Kontrollstelle in der Dürkheimer Straße

Am gestrigen Mittwoch, den 07.08.2024 führte die Polizeiinspektion Frankenthal Geschwindigkeitsmessungen in der Dürkheimer Straße in Frankenthal durch. Die Kontrollstelle wurde im Zuge der landesweiten ROADPOL-Kontrollwoche „Speed“ eingerichtet. Im Zeitraum von 19:45 Uhr bis 20:45 Uhr wurden insgesamt fünfzehn Fahrzeuge gemessen, wobei jeder dritte zu schnell unterwegs war. Der Spitzenreiter war nach Abzug der Messtoleranz mit 13 km/h zu schnell unterwegs.

Erneuter Polizeieinsatz am Landgericht

Nachdem es bereits beim letzten Verhandlungstag am 24.07.2024 beim Landgericht Frankenthal Hinweise auf einen Fluchtversuch eines bereits verurteilten Mannes gab (siehe unsere Pressemitteilung vom 24.07.2024: https://s.rlp.de/te9fgH3), waren auch beim heutigen Fortsetzungstermin Polizeikräfte im Rahmen der Amts- und Vollzugshilfe zum Schutz der Verhandlung eingesetzt. Der Schutz konnte erneut gewährleistet werden und die Verhandlung konnte wie geplant durchgeführt werden. Zu einem Fluchtversuch kam es nicht.

Die Polizeiinspektion Frankenthal wurde für den Einsatz von Spezialkräften und -einheiten des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik unterstützt. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz.

Frankenthal – Diebstahl aus einem Cafe in der Bahnhofstraße

Am gestrigen Dienstag, den 06.08.2024 drang ein 43-Jähriger Mann gegen 23:40 Uhr widerrechtlich in ein Cafe in der Bahnhofstraße in Frankenthal über ein Fenster ein. Anschließend entnahm er Bargeld aus der dortigen Kasse und entfernte sich zu Fuß. Eine aufmerksame Zeugin gab den entscheidenden Hinweis, der zur Feststellung und Festnahme des Täters durch die Polizei führte. Der Täter wurde erkennungsdienstlich behandelt, bevor er anschließend aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde. Er muss sich nun hinsichtlich der Strafanzeige verantworten. Die genaue Schadenshöhe ist Teil der Ermittlungen, da auch das Fenster beschädigt wurde.