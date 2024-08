Germersheim: Die Polizei-News

Kandel – doch kein Kriminalfall

Kandel (ots)

Mittwochabend wurde in der Industriestraße ein unbesetztes Auto an einem Feldweg mit geöffneter Fahrertür gemeldet. Das Fahrzeug stehe dort seit mehreren Stunden. Polizeikräfte konnten vor der Fahrertür einen Schuh feststellen. Einige Meter weiter lag ein Mann regungslos im hohen Gras. Auf Ansprache erwachte der 55-jährige Mann aus Rheinzabern aus seinem Schlaf. Bei ihm konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Test ergab zwei Promille. Er gab an bereits mittags hier geparkt und bis in die Abendstunden Alkohol getrunken zu haben. Anschließend verspürte er das Bedürfnis zu schlafen. Sein Fahrzeug wurde verschlossen und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Er wurde nach Hause verbracht, wo er weiterhin seinen Rausch ausschlafen konnte. Ob der Mann bereits betrunken an die Örtlichkeit fuhr, konnte nicht abschließend geklärt werden.

Seniorin von Zug touchiert

Jockgrim (ots) – Am 8. August 2024 überquerte eine 92-jährige Deutsche den

Bahnübergang in Jockgrim. Sie umfuhr dabei mit ihrem Rollator die geschlossenen

Schranken und beachtete auch die eingeschaltete Rotlichtanlage nicht. Das

durchfahrende Triebfahrzeug eines Güterzuges streifte dabei die Dame trotz der

eingeleiteten Schnellbremsung nach einer Geschwindigkeit von ca. 80 – 90

Stundenkilometern. Augenscheinliche Verletzungen trug die Frau nicht davon,

wurde aber dennoch durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es

waren Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, ein Notarzt, eine Streife der PI Wörth

sowie eine Streife der Bundespolizei vor Ort.

Es kam zu folgenden bahnbetrieblichen Auswirkungen: Fünf Züge mit insgesamt 340

Minuten Verspätung, fünf Züge, die komplett entfielen, eine Umleitung sowie drei

Teilausfälle. Die Bahnstrecke war ab 10:15 Uhr gesperrt und wurde um 11:20 Uhr

durch den Notfallmanager der Deutschen Bahn AG wieder freigegeben.

In diesem Zusammenhang warnt die Bundespolizei eindringlich vor den Gefahren,

die beim unbefugten Betreten von Gleisanlagen bestehen. Gleise dürfen nur auf

den ausgewiesenen Wegen überquert werden. Auf vielen Strecken sind Züge beinahe

lautlos und mit sehr hoher Geschwindigkeit unterwegs. Des Weiteren haben Züge

einen langen Bremsweg und können nicht ausweichen.

Diebstahl aus Garage

Germersheim (ots)

Am Sonntagabend im Zeitraum von 19:00 Uhr bis 22:00 Uhr betraten unbekannte Täter eine zur Ladung eines Tesla offenstehende Garage in der August-Keiler-Straße und entwendeten einen Laptop, Münzgeld in noch unbekannter Höhe sowie einen E-Scooter der Marke Axdia. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 4000,-EUR.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu tatverdächtigen Personen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Germersheim unter Tel. 07274 9580 oder E-Mail pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Scheibenhardt – LKW-Panne aufgrund Kraftstoffmangel

Scheibenhardt (ots)

Montagnachmittag musste der Verkehr vier Stunden lang auf der Bienwald B9 kurz vor dem Grenzübergang geregelt werden, weil ein 47-jähriger LKW-Fahrer seine Tankanzeige nicht im Blick hatte. Dadurch kam sein Fahrzeug zum Stehen und musste abgesichert werden. Der Fahrer wurde zur nächsten Tankstelle verbracht, sodass Kraftstoff nachgefüllt werden konnte. Durch den Kraftstoffmangel entstand zusätzlich ein Defekt, welcher durch den verständigten Abschleppdienst vor Ort beseitigt werden musste. Erst danach konnte er seine Fahrt fortsetzen. Die Einsatzkosten werden ihm auferlegt.