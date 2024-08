Landau: Die Polizei-News

Einbruch in Pumpwerk

Vom 1.8. auf den 2.8.24 wurde durch bisher unbekannte Personen in das Pumpwerk (Wasserversorgung) der Gemeinde Dierbach eingebrochen. Hierbei wurde der Zaun zum Betriebsgelände durchschnitten. Anschließend wurde die Tür zum Pumpwerk aufgebrochen und letztlich bereitgelegtes Material – 24 lfm Kupferrinnen (6-teilig), Halterungen und Fallrohr, entwendet. Der Diebstahlschaden dürfte mindestens 1000.- EUR betragen. Der Sachschaden muss noch geprüft werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.

Einseitige Fahrbahnsperrung nach Verkehrsunfall mit auslaufenden Betriebsstoffen auf der Bundesstraße 10, Wilgartswiesen

Wilgartswiesen (ots) – Am Dienstag, 06.08.2024, kam es gegen 19.00 Uhr auf der

Bundesstraße 10 Landau in Fahrtrichtung Pirmasens in Höhe Wilgartswiesen zu

einem Verkehrsunfall. Hierbei überfuhr der Fahrer eines Tanklasters eine auf der

Fahrbahn liegende Metallplatte sowie mehrere, ebenfalls auf der Fahrbahn

liegende, Metallrohre. Diese Metallteile bohrten sich durch den Tank der

Zugmaschine, sodass insgesamt ca. 180l Dieselkraftstoff ausliefen. Zur Reinigung

der Straße und der Bergung des Fahrzeugs muss die rechte Spur der zweispurigen

Fahrbahn vermutlich bis zum Morgen des 07.08.2024 gesperrt werden. Es wurden

keine Verkehrsteilnehmenden verletzt. Zum aktuellen Stand der Ermittlungen wird

davon ausgegangen, dass es sich bei den Metallteilen um verlorene Ladung anderer

Verkehrsteilnehmenden handelt. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur verlorenen

Ladung geben können werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Dahn

(Email: pidahn@polizei.rlp.de oder Tel.: 06391-9160) zu melden. /pidn