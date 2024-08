Brennender Roller – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am 07.08.2024, gegen 22:15 Uhr, brannte im Marienpark ein Roller. Der Roller stand zu dieser Zeit neben einem Trafohäuschen, welches durch das Feuer leicht beschädigt wurde. Der Gesamtschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Haben Sie im Marienpark etwas Verdächtiges beobachtet oder können Sie Hinweise geben?

Dann melden Sie ich bitte bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de .

Brand an Schule – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (07.08.2024), gegen 5 Uhr, wurde die Polizei zu einem Brand an der Anne-Frank-Realschule plus (Bruchwiesenstraße) gerufen. Aus bislang ungeklärter Ursache brannte neben dem Schulgebäude gelagertes Baumaterial. Durch das Feuer wurde auch das Schulgebäude leicht beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Haben Sie am Donnerstagmorgen etwas Verdächtiges an der Anne-Frank-Realschule plus beobachtet oder können Sie Hinweise geben?

Dann melden Sie ich bitte bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de .

Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochnachmittag (07.08.2024), gegen 15:30 Uhr, wollte ein 55-jähriger Autofahrer von der Oppauer Straße in die Auholzstraße abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des ihm entgegenkommenden 25-jährigen Motorradfahrers. Der Zweiradfahrer stürzte durch den Zusammenstoß und verletzte sich leicht. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Zwei Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochmittag (07.08.2024) stießen eine 62-jährige und ein 46-jähriger Radfahrer auf dem Fahrradweg der Frankenthaler Straße frontal zusammen. Beide stürzten und verletzten sich leicht. Sie wurden beide durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein Sachschaden entstand nicht.

Werkzeug aus Transporter gestohlen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit vom 06.08.2024, 16 Uhr, bis zum 07.08.2024, 8 Uhr, stahlen Unbekannte Werkzeug und Arbeitsmaterial aus einem in der Schanzstraße geparkten Transporter. Wie die Täter in den Transporter gelangten, ist noch unklar. Aufbruchspuren waren nicht vorhanden. Wie hoch der entstandene Schaden ist, wird derzeit noch ermittelt.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Verdacht der schweren Körperverletzung

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagmittag (06.08.2024, gegen 12 Uhr) geriet, aus bislang ungeklärter Ursache, ein 62-Jähriger mit einem 58-Jährigen in einer Gaststätte in der Bahnhofstraße in Streit. Der Streit eskalierte und der 62-Jährige biss seinen Kontrahenten mehrfach und verletzte dessen Auge schwer. Der 58-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nicht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Tatablauf sowie zu den Hintergründen und dem Motiv der Tat aufgenommen.

Zeugen werden geben sich mit der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

22-Jähriger mit Glasflasche geschlagen

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagabend (06.08.2024, gegen 21 Uhr) geriet ein 22-Jähriger mit vier Jugendlichen in der Nähe der Fußgängerunterführung der Dessauer Straße in Streit. Im Verlauf des Streites wurde der 22-Jährige von zwei Personen aus der Gruppe geschlagen und getreten. Kurze Zeit später traf der 22-Jährige im Hemshofpark erneut auf die Personengruppe. Eine Person schlug dem 22-Jährigen hier eine Glasflasche an die Stirn. Der Angegriffene wurde leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Fahndung nach den flüchtigen Tätern konnte ein 13-Jähriger kontrolliert werden. Dieser hatte eine Schnittverletzung an der Hand. Aufgrund der Personenbeschreibung dürfte es sich bei dem 13-Jährigen, um den Angreifer handeln, der mit einer Glasflasche zugeschlagen hatte. Die Ermittlungen zu den weiteren Beteiligten dauern an.

Zusammenstoß zwischen E-Scooter und Fahrrad

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagnachmittag (06.08.2024, gegen 15:45 Uhr) stießen eine 18-jährige E-Scooter-Fahrerin und ein 27-jähriger Radfahrer in der Dessauer Straße (Unterführung Rheinuferstraße) frontal zusammen. Der Radfahrer verletzte sich leicht. Er wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Radfahrerin beim Überholen gestreift

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagmorgen (06.08.2024, gegen 9 Uhr) wurde eine 85-jährige Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall in der Raiffeisenstraße verletzt. Eine 87-jährige Autofahrerin streifte die Radfahrerin beim Überholen, wodurch diese stürzte. Die Gestürzte erlitt, nach derzeitigem Kenntnisstand, leichte Verletzungen. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Sachbeschädigung an Schule – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Mehrere Lampen beschädigten Unbekannte in der Zeit vom 29.07.2024 bis zum 04.08.2024 im Außenbereich der Ernst-Reuter-Schule (Schlesierstraße). Der entstandene Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Haben Sie die Tat beobachtet oder verdächtige Personen an der Ernst-Reuter-Schule gesehen?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Explosion mit Folgebrand auf dem Werksgelände der BASF – 1. Nachtragsmeldung

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Nachtrag zur Pressemeldung vom 29.07.2024: https://s.rlp.de/QLvSiXV

Nachdem es am 29.07.2024 in einer Anlage auf dem Werksgelände der BASF zu einer Explosion und einem Brand gekommen war, wurde der Brandort im Auftrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal durch Brandermittler der Kriminalpolizei Ludwigshafen und einen Brandsachverständigen untersucht. Eine eindeutige Ursache für das Geschehen konnte bislang noch nicht ermittelt werden. Hierzu sind noch weitere Auswertungen notwendig. Hinweise auf eine vorsätzliche Verursachung liegen derzeit nicht vor. Durch die Explosion und den Brand entstand ein Schaden in Höhe von rund 2 Millionen Euro.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei dauern weiter an.

Auto aufgebrochen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am vergangenen Wochenende (02.08., 20 Uhr bis 05.08.2024, 8 Uhr) schlugen Unbekannte eine Scheibe an einem Skoda Fabia ein. Das Auto war zu dieser Zeit im Brunnenweg geparkt. Nach erster Einschätzung wurde nichts aus dem Fahrzeug gestohlen. Der entstandene Schaden wird auf rund 150 Euro geschätzt.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de .

Versuchter Einbruch in Café – Tatverdächtiger dank Zeugen gefasst

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht auf Dienstag (06.08.2024, gegen 3:45 Uhr) versuchte ein 52-Jähriger in ein Café in der Bismarckstraße einzubrechen. Ein Zeuge beobachtete dies und alarmierte die Polizei. Der Tatverdächtige konnte vor Ort durch Polizeikräfte kontrolliert werden. Er hatte ein Brecheisen bei sich. An der Tür zum Café waren Beschädigungen erkennbar. Der Mann war deutlich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Er wurde zur Polizeidienststelle gebracht. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung, musste er die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.

Betrug durch falschen Bankmitarbeiter

Ludwigshafen (ots)

Am Montagabend (05.08.2024) erhielt eine 54-jährige Ludwigshafenerin einen Anruf von einem vermeintlichen Bankmitarbeiter auf ihr Handy. Unter dem Vorwand, dass sie unberechtigte Abbuchen stoppen müsse, wurde die Frau dazu aufgefordert mehrfach Push-Benachrichtigungen auf ihrem Smartphone zu bestätigen. Insgesamt wurden so 1.550 Euro abgebucht.

Falsche Bankmitarbeiter gehen professionell vor und nutzen technologische Möglichkeiten, um ihre Opfer zu täuschen. Oft werden gefälschte E-Mails, SMS oder Anrufe genutzt, um den Eindruck zu erwecken, dass es sich um die echte Bank handelt. Durch das Vortäuschen eines Notfalls, wie z. B. dass das Konto gehackt wurde oder unberechtigte Abbuchungen vorgenommen wurden, üben die Täter Druck aus und erlangen so vertrauliche Daten, wie z.B. Benutzername, PIN-Nummer oder TAN.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, legen Sie den Hörer auf!

Das ist nicht unhöflich.

Das ist nicht unhöflich. Geben Sie am Telefon nie persönliche Daten preis – Ihre Bank

erfragt niemals Ihre Zugangsdaten, wie z.B. die PIN-Nummer am

Telefon.

erfragt niemals Ihre Zugangsdaten, wie z.B. die PIN-Nummer am Telefon. Nutzen Sie nicht die Rückwahltaste! Rufen Sie Ihre Bank unter

der Ihnen bekannten Telefonnummer an und geben Sie diese selbst

über die Tasten ein.

der Ihnen bekannten Telefonnummer an und geben Sie diese selbst über die Tasten ein. Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre

örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den

Sachverhalt über unserer Online-Wache:

www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/. Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621

963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen

kann.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Randalierer leistet Widerstand

Ludwigshafen (ots)

Am Montagabend (05.08.2024) wird die Polizei alarmiert, da in einem Mehrfamilienhaus in der Mundenheimer Straße ein 38-Jähriger randalierte. Der Mann hatte zuvor schon auf dem Berliner Platz Passanten angepöbelt. Der 38-Jährige war stark alkoholisiert und ließ sich durch die Polizeikräfte nicht beruhigen. Daher wurde er zur Ingewahrsamnahme auf eine Polizeidienststelle gebracht. Beim Weg zum Streifenwagen schrie der Mann mehrfach verfassungsfeindliche Parolen. Auf der Dienststelle wurde ihm zur Feststellung der Schuldfähigkeit eine Blutprobe entnommen. Hierbei riss er sich die Nadel aus dem Arm. Als die Polizeibeamten ihm die Nadel wegnehmen wollten, verletzte der 38-Jährige einen Polizeibeamten mit der bereits benutzten Nadel. Der 38-Jährige muss sich nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Ölspur führt zu Unfallverursacher

Ludwigshafen (ots)

Am frühen Montagmorgen, gegen 6:30 Uhr, wurde der Polizei Ludwigshafen ein Unfall in der Ernst-Boehe-Straße gemeldet. Die dortige Verkehrsinsel und die darauf angebrachten Schilder waren beschädigt. Die alarmierten Polizeikräfte folgten einer Ölspur und konnten so einen verunfallten Transporter in der Bruchwiesenstraße kontrollieren. Der 26-jährige Fahrer gab zu, den Unfall verursacht zu haben. Er sei eingeschlafen. Sein Führerschein wurde sichergestellt und er muss sich nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Zwei Autofahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Montagmorgen (05.08.2024), gegen 7 Uhr, missachtete ein 46-jähriger Autofahrer an der Kreuzung Wollstraße/Bliestraße die Vorfahrt einer 63-Jährigen. Beide Autofahrer wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.