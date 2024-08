Zeuge verhindert Fahrraddiebstahl

Mutterstadt (ots)

In der Mittwochnacht, 08.08.2024, gegen 01:15 Uhr, machten sich zwei Unbekannte an einem Fahrradschuppen in der Oggersheimer Straße zu schaffen. Die beiden hatten jedoch nicht mit einem aufmerksamen Nachbarn gerechnet. Der 38-Jährige hörte Geräusche und lief auf die Straße. Als beide Täter das bemerkten, ließen sie die erbeuteten Fahrräder liegen und rannten in Richtung Ortsausgang davon. Die Täter wurden folgte beschrieben: ca. 30 – 35 Jahre alt, südländisches Aussehen und mit einem dunklen Pullover gekleidet. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt (06235/495-0, pischifferstadt@polizei.rlp.de oder persönlich) zu melden.

Auto beschädigt und weggefahren

Schifferstadt (ots)

Am Dienstagabend, 06.08.2024, zwischen 18:00 Uhr und 18:30 Uhr, parkte ein 82-Jähriger sein Auto am Waldfriedhof. Als er kurze Zeit später zurückkehrte, entdeckte er eine frische Beschädigung am Heck. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen, wurde das Auto durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beim Rangieren beschädigt. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.000 EUR. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt (06235/495-0, pischifferstadt@polizei.rlp.de oder persönlich) zu melden.

Otterstadt- Alleinunfall mit Roller

Otterstadt (ots)

Gegen 22:20 Uhr am Dienstagabend befuhr ein 15-Jähriger mit seinem Motorroller die Römerstraße in Fahrtrichtung Guidostraße. In einer leichten Rechtskurve kam der junge Mann nach links von der Straße ab, überfuhr den dortigen Gehweg und stürzte in einen Graben. Hierbei verletzte er sich leicht und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.500 Euro.

Römerberg- Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad

Römerberg (ots)

Am Dienstag, gegen 09:15 Uhr, befuhr eine 67-jährige Fahrradfahrerin die Germersheimer Straße in Römerberg. Ein 58-jähriger PKW-Fahrer öffnete die Fahrertür seines geparkten Fahrzeugs, woraufhin die Radfahrerin versuchte auszuweichen. Die 67-Jährige kam hierdurch zu Fall und zog sich Verletzungen im Bereich des Kopfes zu. Anschließend wurde die Radfahrerin in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Römerberg- Pedelecfahrer nach Verkehrsunfall verstorben

Römerberg (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 04.08.2024

Der bei einem Verkehrsunfall am Samstag, dem 03.08.2024, schwerstverletzte 56-jährige Pedelecfahrer verstarb heute an den Folgen des Unfalls in einem Krankenhaus. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an.

Geld an falschen Sohn überwiesen

Schifferstadt (ots)

Opfer einer perfiden Betrugsmasche wurde eine 60-Jährige am Donnerstag, den 01.08.2024. Sie erhielt eine SMS ihres vermeintlichen Sohns, der angab eine neue Mobilfunknummer zu haben. Im Verlaufe der Kommunikation wurde eine kurzfristige finanzielle Notlage vorgetäuscht und die Geschädigte gebeten, Geld an eine Firma zu überweisen, umso die ausstehende Rechnung zu begleichen. Um zu helfen, überwies die Geschädigte einen Betrag von knapp 2.000 EUR an ein fremdes Bankkonto. Als der vermeintliche Sohn eine weitere Überweisung forderte, erkannte die Geschädigte den Betrug und erstattete Anzeige.

Die Polizei rät zur besonderen Vorsicht im Umgang mit unbekannten Telefonnummern. Das gilt insbesondere dann, wenn Geldforderungen getätigt werden. Halten Sie im Falle von Geldtransaktionen im Familienkreis am besten persönliche Rücksprache mit den Familienangehörigen. Informationen über viele der gängigsten Betrugsmaschen finden Sie auch auf www.polizei-beratung.de.

Roller aufgebrochen

Mutterstadt (ots)

In den frühen Morgenstunden des Sonntags, 04.08.2024, zwischen 03:00 Uhr und 09:00 Uhr, machte sich ein unbekannter Täter an einem Motorroller in der Walter-Storck-Straße zu schaffen. Das Helmfach des 68-Geschädigten wurde aufgebrochen und ein Motorradhelm samt Motorradhandschuhe entwendet. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 450 EUR. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt (06235/495-0, pischifferstadt@polizei.rlp.de oder persönlich) zu melden.

Dudenhofen- Trunkenheit im Verkehr

Dudenhofen (ots)

In der Nacht zum Dienstag, gegen 01:10 Uhr, parkte ein 43-jähriger Mann seinen Pkw in der Gommersheimer Straße. Der Fahrer stieg anschließend torkelnd aus seinem Fahrzeug, schrie auf der Straße herum und warf eine Getränkedose auf ein parkendes Fahrzeug. Im Rahmen der polizeilichen Kontrolle konnte deutlicher Atemalkoholgeruch, eine verwaschene Aussprache und Gleichgewichtsprobleme bei dem 43-Jährigen festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest wurde verweigert. Dem Mann wurde anschließend eine Blutprobe entnommen, außerdem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Gegen den 43-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.