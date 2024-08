Speyer- Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Am Mittwoch, gegen 10:50 Uhr, parkte ein 29-jähriger Zulieferer mit seinem Fahrzeug auf dem gemeinsamen Rad- und Gehweg im absoluten Halteverbot in der Auestraße. Ein 49-jähriger Fahrradfahrer befuhr den Radweg und kollidierte mit dem Spiegel des Fahrzeugs, nachdem der 29-Jährige die Fahrertür leicht geöffnet hatte. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Speyer- Radfahrer nach Unfall geflüchtet

Gegen 17:50 Uhr am Mittwochabend befuhr eine 59-jährige Pkw-Fahrerin die Bahnhofstraße und wollte nach rechts in die Straße Hirschgraben abbiegen. Hierbei hielt sie an, um einen geradeaus, auf dem Fahrradweg fahrenden, Radfahrer passieren zu lassen. Der bislang unbekannte Radfahrer fuhr deutlich Schlangenlinien, scherte nach links mit seinem Rad aus und kollidierte mit dem stehenden Pkw. Anschließend warf er eine Bierflasche auf dem Boden, schrie laut herum und entfernte sich durch den Konrad-Adenauer-Park von der Unfallörtlichkeit. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte der Unfallverursacher nicht mehr festgestellt werden. Am Pkw der 59-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Der Radfahrer wird folgendermaßen beschrieben: männlich, relativ jung, europäischer Phänotyp, Bart, braune Haare, schwarzes T-Shirt. Bei dem Fahrrad soll es sich um ein Mountain-Bike gehandelt haben.

Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter der 06232 1370 in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise auch per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Speyer- Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Am Mittwoch zwischen 10:10 Uhr und 11:10 Uhr wurden in der Paul-Egell-Straße Geschwindigkeitsmessungen durch die Polizei Speyer durchgeführt. Hierbei konnten 18 Geschwindigkeitsverstöße geahndet werden. Die maximal gemessene Geschwindigkeit lag hierbei bei 55 km/h.

Außerdem wurde der Verkehr im Bereich der Baustelle in der Hafenstraße/ Nonnenbachstraße überwacht. Hierbei konnten keine Verstöße festgestellt werden.

Speyer- Versuchte Schadensausbesserung nach Unfallflucht

Im Zeitraum vom Dienstagabend, gegen 22:00 Uhr, bis zum Mittwochmorgen, gegen 08:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw in der Lauergasse. Mutmaßlich streifte der Täter beim Einparken den geparkten schwarzen MG und verursachte einen Streifschaden am hinteren rechten Radkasten. Anstatt sich bei der Polizei zu melden, übermalte der Täter den verursachten Schaden laienhaft mittels schwarzer Farbe und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht. Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter der 06232 1370 in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise auch per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Speyer- Ladendiebstahl in Begleitung der eigenen Kinder

Am Dienstag, gegen 19:10 Uhr, konnte eine 39-jährige Frau in einem Supermarkt in der Schifferstadter Straße dabei beobachtet werden, wie sie diverse Ware aus der Auslage entnahm und in einem mitgeführten Kinderwagen und Kinderrucksack verstaute. Die Frau, welche im Begleitung ihres neugeborenen Kindes und ihrer 11-jährigen Tochter war, wollte anschließend das Geschäft verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Bei der anschließenden Durchsuchung konnten Lebensmittel und Küchengeräte im Wert von 40 Euro aufgefunden werden. Die Diebin erhielt anschließend ein lebenslanges Hausverbot seitens des Supermarktes. Zudem wurde gegen sie ein Strafverfahren wegen des Ladendiebstahls eingeleitet.