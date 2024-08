Südliche Weinstrasse: Die Polizei-News

Verkehrskontrollen

Annweiler (ots)

Am 08.08.24, zwischen 09.00- 13.00 Uhr wurden durch die Polizeiwache Annweiler, Verkehrskontrollen an verschiedenen Örtlichkeiten durchgeführt. Neben vergessenen Fahrzeugpapieren und abgefahrenen Reifen, wurden auch abgelaufene Termine zur Hauptuntersuchung (TÜV) beanstandet.

Körperverletzung in einem Omnibus

Annweiler/Bindersbach (ots)

Am 05.08.24, zwischen 18.20-18.30 Uhr, kam es in einem Omnibus des ÖPNV, von Annweiler nach Bindersbach, zu einer Körperverletzung. An der Endstation in Bindersbach wurde ein 53-jähriger Mann, von einem 49-jährigen Mann, beim Aussteigen aus dem Bus, zweimal mit der flachen Hand auf den Hinterkopf geschlagen. Der Vorfall wurde von einer Frau beobachtet, die sich noch im Bus befand. Wir bitten die Zeugin sich bei der Polizei in Annweiler zu melden.

Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Wellbachtal, B 48 (ots)

Am 06.08.24,gegen 17.50 Uhr, befuhr ein Motorradfahrer die B 48 von Johanniskreuz kommend in Fahrrichtung Rinnthal. In einer sehr scharfen Linkskurve, wo auch nur Tempo 30km/h erlaubt ist, kam er von der Fahrbahn ab, schrammte an der Leitplanke entlang und fiel über die diese. Hierbei verletzte er sich am Fuß. Zur weiteren Abklärung wurde er mit dem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht.

Geldnot vorgetäuscht – Betrugsmasche

Bad Bergzabern (ots)

Bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern erstattete gestern, 06.08.2024, ein 87-Jähriger Anzeige, nachdem er von einem Unbekannten betrogen wurde.

Die Tat hatte sich am Samstag, 03.08.2024, gegen 11 Uhr, auf dem Parkplatz des Aldi-Supermarktes zugetragen.

Der Unbekannte sprach den Mann an und behauptete, dass er vor 20 Jahren bei dem 87-Jährigen gewohnt habe und schenkte ihm zwei Armbanduhren. Im Gespräch erweckte der Mann dann den Eindruck kein Geld zu haben um sein Fahrzeug zu tanken.

Darauf erhielt der Unbekannte von dem Geschädigten einen Geldbetrag und fuhr mit einem silbergrauen Kleinwagen, mit italienischem Kennzeichen davon.

Der Gesuchte dürfte die Notlage nur vorgetäuscht und in betrügerischer Absicht gehandelt haben. Der Mann soll mittelgroß und 40-45 Jahre alt sein, hat dunkelblonde kurze Haare und habe mit einem italienischen Akzent gesprochen.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den Täter geben? Hinweise werden an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Tel. 06343 93340 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de erbeten.

PKW beschädigt, Zeugen gesucht

Walsheim (ots)

Im Zeitraum von 21.07.24 18 Uhr, bis 06.08.24 15 Uhr, wurde ein in der Jahnstraße parkender PKW durch bislang unbekannte Täter verkratzt. An dem schwarzen Mercedes CLA entstand ein Schaden von ca. 10.000EUR.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Edenkoben – Dieseldiebstahl

Edenkoben (ots)

Über das zurückliegende Wochenende brachen unbekannte Täter auf einem Wirtschaftsweg neben der K6 an einem geparkten LKW den Tankdeckel auf und zapften aus dem Tank rund 150 Liter Diesel ab. Von den Unbekannten fehlt bislang jede Spur. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.