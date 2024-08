Mit gestohlenem Motorrad Unfall gebaut

Hütschenhausen (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, denen in

der Nacht von Sonntag auf Montag (4./5. August) im Bereich Hütschenhausen

Personen mit einem orangefarbenen Motorrad aufgefallen sind. Wer etwas

beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der

Kripo Kaiserslautern zu melden.

Die orangene Geländemaschine der Marke KTM wurde am frühen Montagmorgen am

Ortsausgang in Richtung Schanzerhof, in Höhe der Einmündung von der L356 in die

K1, aufgefunden. Weil das Motorrad offensichtlich in einen Unfall verwickelt

war, vom Fahrer aber jede Spur fehlte, wurde zunächst die Umgebung abgesucht. Es

konnte aber niemand entdeckt werden.

Die Polizeibeamten ermittelten den Fahrzeughalter und fuhren die Adresse an.

Dort stellte sich heraus, dass unbekannte Täter in der Zeit zwischen

Sonntagabend, 22 Uhr, und Montagmorgen, 5 Uhr, das Zweirad gestohlen hatten. Die

Spuren vor Ort verrieten, dass die Diebe die Maschine von ihrem Standort „Am

Weiherberg“ auf den benachbarten Taubenweiherweg schoben. Dort schlossen sie die

Enduro kurz und starteten eine Spritztour. – Allerdings kamen sie nicht weit:

Auf der nahegelegenen L356 geriet das Motorrad offenbar auf das Bankett neben

der Fahrbahn, und noch vor dem Einmündungsbereich zur K1 stürzte der Fahrer. Die

Maschine rutschte gegen ein Verkehrszeichen auf der dortigen Verkehrsinsel und

blieb schließlich einige Meter weiter im Grünstreifen liegen – wo sie später

gefunden wurde.

Ob der oder Täter sich bei dem Sturz verletzten, ist unklar. Eine Abfrage in den

umliegenden Krankenhäusern verlief negativ.

Auf den oder die Unbekannten warten Strafanzeigen wegen des Fahrzeugdiebstahls

und der Unfallflucht. Außerdem dürften noch einige Kosten hinzukommen:

Angefangen beim Schaden am Motorrad (geschätzt: 4.000 Euro), über das

beschädigte Verkehrszeichen, bis hin zum Einsatz der Feuerwehr, die sich um die

auslaufenden Betriebsstoffe am Unfallfahrzeug kümmerte. |cri

Sachbeschädigung, Zeugen gesucht

Meisenheim (ots) – Unbekannter Täter beschädigt Ladestation für E-Bikes Der oder

die Unbekannten machte sich in der vergangenen Woche an der Lademöglichkeit am

Stadtpark zu schaffen. Zur Klärung der Straftat sucht die Polizei mögliche

Zeugen. Diese werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter

der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek

Hauswand beschädigt

Desloch (ots) – Zeugen nach Unfall gesucht. Am frühen Mittwochmorgen beschädigte

ein unbekannter Fahrer eines Abschleppfahrzeuges eine Hauswand und einen

Betonkübel in der Hauptstraße. Anschließend fuhr er fort, ohne sich um den

Schaden zu kümmern. Die Unfallzeit lässt sich auf den Zeitraum zwischen 03:45

Uhr und 05:00 Uhr eingrenzen. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der

Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden.

pilek

Jugendliche auf Beutezug

Queidersbach (ots) – Am späten Montagabend, 5. August 2024, wurden mehrere Autos

auf dem Gelände einer Autowerkstatt in der Barbarossastraße durchwühlt. Hierbei

entwendeten die Täter mehrere unterschiedliche Gegenstände aus den Fahrzeugen.

Womit die Unruhestifter jedoch nicht gerechnet haben, war die vorhandene

Videoaufzeichnung der Firma. Durch diese konnten zwei 16-Jährige identifiziert

und als Tatverdächtige ermittelt werden. Gegen einen noch unbekannten dritten

jugendlichen Tatverdächtigen ermittelt die Polizei ebenso. |clm

Die Polizei – dein Freund und Helfer

Kaiserslautern (ots) – Normalerweise bestimmen Verkehrsunfälle, Diebstähle und

ähnliche Vorfälle den Alltag eines Polizisten. Anders am Mittwochmittag, als

mehrere Polizistinnen und Polizisten zu Fuß in der Innenstadt unterwegs waren.

Die Beamten trafen dabei auf viele Bürgerinnen und Bürger. Es wurden einige sehr

nette Gespräche zu polizeirelevanten Themen geführt. Auch allerei Fragen der

Passanten beantworteten die Beamten gerne. Zu einem besonderen Vorfall kam es

auch noch, als eine männliche Person am St.-Martins-Platz aufgrund

gesundheitlicher Probleme zu Boden fiel und die Beamten den Herren unterstützten

und versorgten. Auch eine ältere Dame, welche aufgrund körperlicher

Einschränkungen nur erschwert zu Fuß unterwegs ist, unterstützten die Frauen und

Männer in Blau und brachten sie fußläufig bis zu ihrem Ziel. |clm

Vorfahrtsverstoß fordert Totalschaden

Kaiserslautern (ots) – Ein schwerer Verkehrsunfall forderte am Mittwochabend

eine schwer- und eine leichtverletzte Person. Zu dem Unfall kam es nach den

bisherigen Ermittlungen, als ein 73-Jähriger um 18:12 Uhr die Ländelstraße in

Richtung Hilgardring befuhr. Gleichzeitig fuhr ein 26-Jähriger mit seiner

28-jährigen Beifahrerin in einem Ford Focus über den Hilgardring aus Richtung

Messeplatz kommend. An der Einmündung von der Ländelstraße in den Hilgardring

übersah der ältere Verkehrsteilnehmer die Vorfahrt des jüngeren, so dass es zu

einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der Fahrer des Ford wurde bei dem

Unfall in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Die beiden jüngeren Verkehrsteilnehmer wurden in einem Krankenhaus

weiterbehandelt. Zur Unfallaufnahme musste der Hilgardring zeitweise voll

gesperrt werden. Da sich an der Unfallstelle diverse Schaulustige versammelt

hatten, wurden durch die Feuerwehr Sichtschutzwände aufgebaut, um die

Persönlichkeitsrechte der Unfallbeteiligten zu wahren. |clm

Wenn der Straßenpoller bei der Durchfahrt stört…

Kaiserslautern (ots) – Ein Straßenpoller wurde am frühen Mittwochabend zum

Hindernis für einen Verkehrsteilnehmer. Um 19:03 Uhr hörte eine Zeugin einen

Knall aus der Bendergasse. Dort hatte zu diesem Zeitpunkt ein schwarzer SUV mit

KL-Kennzeichen einen Pfosten umgefahren, welcher eigentlich Fahrzeuge an der

Durchfahrt hindern sollte. Die couragierte Beobachterin sah danach, wie ein

ungefähr 18 Jahre alter und 1,75 Meter große Mann mit hellem T-Shirt und blauer

Jeans aus dem Unfallwagen ausstieg, das beschädigte Hindernis aus dem Weg räumte

und wieder zu den beiden Mitfahrern einstieg. Ohne sich um den entstandenen

Schaden zu kümmern, flüchtete der dunkle SUV vom Unfallort. Wer Angaben zu dem

flüchtigen Fahrzeug und seinen Insassen machen kann, oder wem ein schwarzer SUV

mit einem Schaden an der Frontstoßstange auffällt, der wird gebeten, sich bei

der Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2150 zu melden. |clm

Grüner Pkw beschädigt Linienbus

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Am Mittwochmittag fuhr ein Linienbus die Landstraße

395 von Enkenbach kommend in Richtung Eselsfürth. Als der Bus gegen 14:57 Uhr

den Daubenbornerhof passiert hatte, kam ihm grünes Auto entgegen. Da der Fahrer

des farbigen Wagens den seitlichen Abstand zum größeren Fahrzeug unterschritt,

kam es zum Zusammenstoß in der Fahrbahnmitte. Hierdurch wurde der Linienbus

beschädigt. Das grüne Kraftfahrzeug fuhr ungeachtet des Verkehrsunfalls weiter.

Daher bittet die Polizei Zeugen des Unfalls oder Personen, die Angaben zu dem

grünen Fahrzeug machen können, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit

den Ermittlern in Verbindung zu setzen. |clm

Unfallflucht am Fahrbahnrand

Kaiserslautern (ots) – Von Dienstag auf Mittwoch wurde das Auto eines

41-Jährigen beschädigt. Der Mann hatte seinen Sportwagen in der Zeit zwischen 18

Uhr und 17 Uhr des Folgetages am rechten Fahrbahnrand der Karl-Peters-Straße

abgestellt. Während er sich nicht an seinem Audi S3 befand, kollidierte ein

unbekanntes Fahrzeug beim Vorbeifahren mit dem geparkten Wagen. An diesem

entstand dabei ein Schaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Von dem flüchtigen

Unfallbeteiligten fehlt bislang jede Spur, weshalb die Polizei Zeugen des

Verkehrsunfalls bittet, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 zu melden.

|clm

Wer hat den E-Scooter gestohlen?

Kaiserslautern (ots) – Ein 38-Jähriger stellte seinen E-Scooter am

Mittwochmorgen um 7:23 Uhr auf dem Parkplatz der Kinowelt in der Straßburger

Allee ab. Als der Mann um 16:30 Uhr zu dem Stellplatz zurückkehrte, war sein

Elektrofahrzeug verschwunden. Auch ein Schloss, mit welchem der E-Scooter

gesichert war, hinderte den Dieb nicht an seiner Tat. Daher fragt die Polizei:

Wer hat im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet und kann helfen,

den E-Scooter wiederzufinden oder den Dieb zu ermitteln? Hinweise nimmt die

Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |clm

Transporter beschädigt und abgehauen

Kaiserslautern (ots) – Am Dienstagmittag zwischen 15:41 Uhr und 18 Uhr kam es zu

einer Unfallflucht in der Hahnbrunner Straße. Zu dieser Zeit stand dort ein

VW-Transporter mit KL-Kennzeichen am Fahrbahnrand. Dieser wurde vermutlich durch

einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt, zurück blieb ein Streifschaden.

Möglicherweise war an dem Verursacherfahrzeug ein Anhänger vorhanden.

Wer Angaben zu dem Verkehrsunfall oder dem flüchtigen Verursacher machen kann,

wird gebeten, sich mit der Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631

369-2250 in Verbindung zu setzen. |clm

Laute Musik führt zur Körperverletzung

Kaiserslautern (ots) – Am Dienstagmittag um 12:55 Uhr befand sich eine

58-jährige Frau in der Raiffeisenstraße. Zur gleichen Zeit hielt sich dort auch

ein circa 30 Jahre alter unbekannter Mann auf, welcher lautstark Musik hörte.

Als die Passantin den Unruhestifter auf sein Verhalten ansprach, packte er die

Dame am Arm und hielt sie dermaßen festhielt, dass sie starke Schmerzen

verspürte. Zudem fiel das Handy der Fußgängerin zu Boden und wurde beschädigt.

Der Unbekannte entfernte sich nach seiner Aktion umgehend vom Ort des

Geschehens. Er wird als schmale Person mit afrikanischem Phänotyp und kurzen

schwarzen Haaren beschrieben, sei etwa 1,60 Meter groß und trug ein rotes

T-Shirt. Außerdem sei der Mann in Begleitung einer etwa gleich alten Frau

gewesen.

Wer Angaben zu der Tat oder den Tätern machen kann, wird gebeten, sich mit der

Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2250 in Verbindung zu

setzen. |clm

Wer hat den blauen Hyundai beschädigt?

Glanbrücken (ots) – Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht. Im Zeitraum

zwischen Samstagnachmittag und Montagabend beschädigte ein unbekannter

PKW-Fahrer den abgestellten Hyundai in der Hirsauer Straße. Das Fahrzeug befand

sich auf einem Grundstück neben der Fahrbahn. Zur Klärung des Sachverhaltes

sucht die Polizei mögliche Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben. Diese

werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der

Telefonnummer 06382-9110 zu melden. pilek

Brand in leerstehendem Gebäude

Wolfstein (Kreis Kusel) (ots) – In einem leerstehenden Gebäude ist am

Dienstagvormittag ein Brand ausgebrochen. Gegen 9.30 Uhr wurde das Feuer in dem

Anwesen „Am Ring“ entdeckt und gemeldet. Das erste Obergeschoss des Hauses

brannte teilweise aus und wurde stark verrußt.

Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest, dürfte aber im

sechsstelligen Bereich liegen. Die Kripo hat die Ermittlungen zur Brandursache

aufgenommen. Ein Brandgutachter soll hinzugezogen werden, sobald das Gebäude

wieder begehbar ist.

Neben der Polizei waren Feuerwehren der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein

sowie Teams des Rettungsdienstes im Einsatz. |cri

Fensterscheibe beschädigt

Meisenheim (ots) – Die Polizeiinspektion Lauterecken wird am Montagmorgen über

eine beschädigte Fensterscheibe in Kenntnis gesetzt. Bislang unbekannter Täter

beschädigte im Tatzeitraum 01.08.2024 18:00 bis 05.08.2024 07:30 Uhr besagtes

Fenster in der Herzog-Wolfgang-Straße in Meisenheim. Hinweise werden an die

Polizeiinspektion Lauterecken unter Tel. 06382 – 911 – 0 oder per E-Mail

pilauterecken@polizei.rlp.de erbeten.

Wer hatte Grün?

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall

kam es am Montagabend in der Hauptstraße. Der genaue Unfallhergang ist derzeit

Gegenstand der polizeilichen Ermittlung, denn die Unfallbeteiligten machen

unterschiedliche Angaben: Beide geben an, dass ihre Ampel Grün gezeigt habe.

Bisher ist bekannt, dass eine 53-jährige Frau mit ihrem Ford Fiesta gegen 18:30

Uhr in Richtung Schwedelbach unterwegs war. Im Kreuzungsbereich

Hauptstraße/Rummelstraße/Mackenbacher Straße kreuzte dann von links ein Skoda

Octavia den Weg des Fords und es kam zum Unfall. Hierbei verletzte sich die 54

Jahre alte Skoda-Fahrerin. Sanitäter kümmerten sich um die leicht verletzte

Frau. Der Transport in ein Krankenhaus war nicht nötig. Um die genauen

Unfalldetails klären zu können, sucht die Polizei Zeugen. Jeder, der den Vorfall

beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 zu

melden. |kfa

In Lagerhalle eingebrochen

Kaiserslautern (ots) – Am vergangenen Wochenende kam es zu einem Einbruch in der

Straße „Am Gusswerk“. Unbekannte verschafften sich zwischen Freitag, 22 Uhr, und

Montag, 8 Uhr, Zugang zu einer Lagerhalle. Dort entwendeten die Diebe unter

anderem Arbeitskleidung und Ölkanister. Der Gesamtschaden wird auf einen

fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die etwas

Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631

369-2250 bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa

Parkrempler verursacht – Von Unfallstelle geflohen

Kaiserslautern (ots) – Am Montagvormittag wurde ein 66-Jähriger in der

Merkurstraße Opfer einer Unfallflucht. Wie der Mann der Polizei mitteilte, stand

sein Skoda zwischen 11:30 Uhr und 12 Uhr auf dem Parkplatz des Penny-Marktes.

Nachdem der Autobesitzer seinen Einkauf beendet hatte, bemerkte er, dass sein

Wagen vorne rechts beschädigt war. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass ein

unbekannter Fahrzeugführer den Pkw des 66-Jährigen beim Ein- oder Ausparken

beschädigt hatte und sich im Anschluss aus dem Staub machte, ohne sich um den

entstandenen Schaden zu kümmern. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die etwas

Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631

369-2250 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. |kfa

Auto zerkratzt – Wer hat etwas beobachtet?

Kaiserslautern (ots) – Wegen einer Sachbeschädigung an einem Auto war die

Polizei im Eschenweg auf der Suche nach dem Täter. Laut dem 39-jährigen

Fahrzeugbesitzer, stand der blaue Kia Rio von Samstag, 15 Uhr, bis Montag, 9:30

Uhr, am Straßenrand. Als der Mann am Morgen an seinen Wagen kam, bemerkte er

einen langen, wellenförmigen Kratzer über die gesamte rechte Fahrzeugseite.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter geben

können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 zu melden.

|kfa

Zweiradunfall mit leichtverletzter Frau

Kaiserslautern (ots) – Die Motorradfahrt einer 56-jährigen Frau verlief am

Montagnachmittag anders als gedacht. Sie fuhr mit ihrer Yamaha um 16:55 Uhr den

Hilgardring in Richtung Mainzer Straße. Zu diesem Zeitpunkt wollte ein

62-Jähriger vom rechten Fahrbahnrand losfahren. Hierbei übersah er jedoch die

von hinten ankommende Kraftradfahrerin und es kam zum Unfall, wobei sogar noch

ein drittes unbeteiligtes Auto durch das Motorrad touchiert wurde. Glück im

Unglück für die 56-Jährige: Sie wurde nur leicht verletzt. Die Schadenshöhe ist

derzeit noch nicht bekannt. |clm

Werkzeuge aus Rohbau entwendet

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Am vergangenen Wochenende kam es zu einem Einbruch

Saisonauftakt auf dem Betzenberg – Hinweise der Polizei

Kaiserslautern (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion

Kaiserslautern und des Polizeipräsidiums Westpfalz

Am Freitagabend, 9. August 2024, startet auch im Fritz-Walter-Stadion die neue

Saison in der 2. Bundesliga. Als ersten Gast begrüßt der 1. FC Kaiserslautern

die Spielvereinigung Greuther Fürth auf dem Betzenberg. Angepfiffen wird die

Partie um 18:30 Uhr.

Nach Angaben des Veranstalters wurden im Vorverkauf etwas mehr als 38.000

Tickets erworben. Insgesamt werden bis zu 43.000 Besucher erwartet, darunter

auch einige des Gastvereins aus Franken.

Aufgrund der hohen Besucherzahl in Verbindung mit dem gleichzeitig

stattfindenden Wochenend- und Feierabendverkehr empfiehlt die Polizei bei der

An- und Abreise entsprechend Zeit einzuplanen und sich auf

Verkehrsbeeinträchtigungen einzustellen.

Aufgrund einer neuen Regelung dürfen seit der neuen Saison nur noch Bewohner mit

einer Ausnahmegenehmigung an Spieltagen auf dem Betzenberg parken. Diese Regel

gilt ab zwei Stunden vor dem Spiel bis zwei Stunden nach Spielende. Eine

entsprechende Beschilderung ist vorhanden. Fahrzeughalter die sich nicht an

diese Vorschrift halten, werden von Mitarbeitenden der Stadt Kaiserslautern

kostenpflichtig verwarnt. Daher unser Tipp: Steigen Sie besser auf die

vorhandenen Shuttle-Busse um. Die „Park & Ride“-Parkplätze befinden sich, wie

gewohnt, im Bereich Kaiserslautern-Ost („Schweinsdell“) und an der Universität

Kaiserslautern. Nähere Infos hierzu finden Sie auf der Internetseite des 1. FC

Kaiserslautern unter https://fck.de/de/stadion/anfahrt/. Darüber hinaus steht

der Messeplatz als Parkraum zur Verfügung. Insbesondere den Gastfans empfehlen

wir, diesen Bereich anzufahren. Von hier sind es nur wenige Gehminuten bis zum

Stadion.

Sollten Sie mit dem Auto anreisen, planen Sie genügend Zeit ein, da es aufgrund

des erwarteten Fußgängeraufkommens rund um den Elf-Freunde-Kreisel zu

Straßensperrungen für den Fahrzeugverkehr kommen kann. Dadurch soll den

Fußballfans, die zu Fuß auf dem Weg zum Betzenberg sind, ein gefahrloses

Passieren des Kreisels gewährt werden. Zudem befindet sich in der Hegelstraße

aktuell eine Baustelle. Daher wird vor dem Spiel von der Straße „Zum Betzenberg“

bis zum Parkplatz Süd in der Hegelstraße eine Einbahnstraßenregelung eingeführt.

Die Einfahrt hierfür erfolgt nach Kontrolle nur mit der entsprechenden

Parkberechtigung für die Parkplätze Süd 1, West 1 und West 2. Auch nach dem

Spiel ist hier eine Besonderheit zu beachten. Die Einbahnstraßenregelung wird

umgekehrt. Die Parkplätze Süd 1, West 1 und West 2 werden allerdings erst circa

eine Stunde nach Spielende öffnen können. Beachten Sie dies bitte bei der

Planung Ihrer Abreise. Seitens der Deutschen Bahn werden am Spieltag zusätzliche

Züge eingesetzt. Die Informationen finden Sie auf der Internetseite der

Deutschen Bahn unter

https://www.bahn.de/service/individuelle-reise/fanecke/angebot.

Allgemeine Informationen zu Polizeieinsätzen bei Fußballspielen auf dem

Betzenberg finden Sie auf der Internetseite der Polizei Rheinland-Pfalz unter

https://s.rlp.de/fussball-kaiserslautern. Einsatzbegleitende Informationen

veröffentlicht das Polizeipräsidium Westpfalz am Spieltag unter dem Hashtag

#FCKSGF auf X (vormals Twitter) auf seinem Kanal @polizei_kl.

Die Bundespolizei und das Polizeipräsidium Westpfalz wünschen allen Fans eine

gute An- und Abreise, einen angenehmen Fußballabend in Kaiserslautern sowie eine

spannende Saison mit einem fairen Miteinander in und außerhalb des Stadions.

|clm

PKW beschädigt

Teschenmoschel (ots) – In der Zeit vom 06.08.2024, 17.00 Uhr bis zum 07.08.2024,

08.00 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter einen in der Hauptstraße in

Teschenmoschel geparkten BMW Mini. Am PKW entstand ein Sachschaden von ca. 1000

Euro.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in

Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

Polizei schnappt Taschendieb

Kaiserslautern (ots) – Mehrere aufmerksame Passanten meldeten der Polizei am

Dienstagnachmittag einen Mann in der Fußgängerzone, der sich an fremden Taschen

zu schaffen machte. Aufgrund einer sehr genauen Täterbeschreibung konnte der

Langfinger durch Beamte am Fackelbrunnen festgestellt werden. Hier war der

Unruhestifter gerade dabei, sich an einem weiteren Rucksack zu bedienen. Bei der

anschließenden Kontrolle machte der 38-Jährige von seinem

Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Die Ermittlungen zu den Taschendiebstählen

dauern an. Ob der Mann bei seinem Streifzug wirklich Beute gemacht hat, steht

derzeit nicht fest. Zeugen, denen der mutmaßliche Täter zwischen 14:30 Uhr und

16 Uhr aufgefallen war, oder denen sogar etwas gestohlen wurde, werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden.

|kfa

Autofahrer wird handgreiflich

Kaiserslautern (ots) – Ein Besuch in der Stadt endete für einen 17-Jährigen aus

dem Landkreis am späten Dienstagabend anders als erwartet. Wie der Jugendliche

der Polizei mitteilte, war er gegen 23:30 Uhr in der Burgstraße unterwegs.

Plötzlich habe eine Mercedes C-Klasse neben ihm angehalten. Der Fahrer

bezichtigte den jungen Mann, gegen die Scheiben seines Wagens geschlagen zu

haben. Als der Jugendliche dies verneinte und weiterlaufen wollte, stieg der

Autofahrer aus, schubste den 17-Jährigen und packte ihn dann an den Armen.

Hierbei wurde das Opfer leicht verletzt. Der Angreifer setzte sich danach wieder

in sein Auto und fuhr davon. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts

der Körperverletzung aufgenommen. Laut Beschreibung ist der Täter zwischen 1,90

Meter und 1,95 Meter groß und hatte schwarze Haare, die zu einem Mittelscheitel

gekämmt waren. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0631 369-2150 beim Altstadtrevier zu melden. |kfa

Kennzeichen hinter Windschutzscheibe führt zu berauschtem Autofahrer

Kaiserslautern (ots) – Eine Verkehrskontrolle am späten Dienstagabend wurde für

einen 26-jährigen Stadtbewohner zum Verhängnis. Beamte hielten den Mercedes in

der Martin-Luther-Straße an, weil an ihm das vordere Kennzeichen fehlte. Der

Mann am Steuer konnte den Polizisten darlegen, dass das Fahrzeug bei einem

Unfall beschädigt wurde und die Kennzeichenhalterung dadurch nicht mehr nutzbar

war. Deswegen hatte er das Nummernschild hinter die Windschutzscheibe gelegt. Im

Laufe des Gesprächs gab der Fahrer an, vor kurzem Cannabis konsumiert zu haben.

Ein entsprechender Urintest reagierte positiv auf die Stoffgruppe der

psychoaktiven Substanz THC, weswegen der Mann die Polizeibeamten zur

Dienststelle begleiten musste. Dort wurde dem 26-Jährigen eine Blutprobe

entnommen. Diese soll nun Aufschluss über den Drogenkonsum des Fahrzeugführers

geben. Die Ermittlungen zu der Ordnungswidrigkeit dauern an. Seinen Wagen durfte

der Mann erst einmal nicht mehr fahren. |kfa

Motorradfahrer fährt gegen hohen Bordstein und stürzt

Kaiserslautern (ots) – Ein Motorradfahrer verletzte sich am Dienstagnachmittag

bei einem Sturz in der Donnersbergstraße. Der 37-jährige Kraftradfahrer war

gegen 15:30 in Richtung Mainzer Straße unterwegs, als er mit seiner Suzuki von

der Fahrbahn abkam. Er stieß gegen einen hohen Bordstein, verlor das

Gleichgewicht und stürzte. Hierbei verletzte sich der Mann leicht. Das Zweirad

war beschädigt und musste im Anschluss abgeschleppt werden. Wie es genau zu dem

Unfall kommen konnte, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. |kfa

Wertvolle Sammelkarte gestohlen und auf Online-Auktionsplattform wiedergefunden

Kaiserslautern (ots) – Ein 43-jähriger Mann aus Hannover meldete am

Dienstagnachmittag den Diebstahl einer wertvollen Sportsammelkarte. Diese wurde

ihm bereits am 27. April bei einer Sportmesse im Fritz-Walter-Stadion gestohlen.

Nun nahm der Fall aber wieder Brisanz auf, da der Mann sein Sammlerstück wieder

entdeckt hatte: Bei einem Inserat eines Online-Auktionshauses aus den

Vereinigten Staaten wurde er fündig. Dort war seine Karte zum Verkauf

eingestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Täter aufgenommen. Dieser

muss sich jetzt wegen des Verdachts der Hehlerei rechtfertigen. |kfa

Nötigung durch Taxifahrer

Kaiserslautern (ots) – Am frühen Dienstagabend sorgte ein Taxi für Unruhe in der

Pariser Straße. Wie der Polizei gemeldet wurde, fuhr ein 60-jähriger Taxifahrer

fuhr zwischen 20 Uhr und 20:10 Uhr mehreren Fahrzeugen sehr dicht auf und

drängelte, um schneller voranzukommen. Der Fahrer des Taxis konnte wenig

spätervon einer Polizeistreife kontrolliert werden. Neben den beiden Mitteilern

seien noch weitere Fahrzeugführer durch das gefährliche Verkehrsmanöver

gefährdet worden. Die Polizei bittet darum, dass sich Zeugen und möglicherweise

weitere Gefährdete der Aktion telefonisch mit der Polizei Kaiserslautern unter

der Telefonnummer 0631 369-2250 in Verbindung setzen. |clm

Zwei beschädigte Autos an unterschiedlichen Orten

Kaiserslautern (ots) – Zunächst meldete am Dienstagmittag gegen 15 Uhr ein

33-Jähriger der Polizei eine mutwillige Sachbeschädigung an einem Opel Astra.

Das Fahrzeug stand in der Zeit zuvor in der Mühlstraße. Zu einem noch

unbekannten Tatzeitpunkt beschädigte jemand das Gefährt mit einem spitzen

Gegenstand sowie mit Klebstoff. Der entstandene Schaden beträgt circa 300 Euro.

Am Dienstagabend dann die nächste Meldung einer Sachbeschädigung. Diesmal jedoch

in der Vogelwoogstraße. Dort stand in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Audi

S6. Der Sportwagen wurde in dieser Zeit unter anderem auf der gesamten linken

Fahrzeugseite zerkratzt worden. Hier liegen noch keine Informationen zur

Schadenshöhe vor. Ob es sich um denselben Täter handelt, ist nicht bekannt. Die

Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer Angaben zu den Taten oder den Tätern machen kann, wird gebeten, sich mit der

Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2250 in Verbindung zu

setzen. |clm