Karlsruhe – Berauschter Autofahrer leistet Widerstand bei Polizeikontrolle – Polizei sucht Zeugen nach möglichem Unfall

Karlsruhe (ots) – Ein offenbar unter Alkohol-und Drogeneiwirkung stehender

44-jähriger Pkw-Fahrer leistete in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bei

einer Polizeikontrolle Widerstand. Möglicherweise war das Fahrzeug zuvor auch an

einem Verkehrsunfall beteiligt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der Autofahrer mit einem blauen VW

Touran gegen 02:25 Uhr die Amalienstraße von der Karlstraße kommend in Richtung

Westen. Da der Fahrer offenbar sehr langsam und in Schlangenlinien fuhr,

unterzog eine Polizeistreife das Fahrzeug einer Kontrolle.

Im Gespräch nahmen die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem 44-jährigen

Fahrzeugführer wahr. Zudem ergab sich im weiteren Verlauf der Kontrolle der

Verdacht, dass der Mann unter Drogeneinfluss stehen könnte. Bei der Begutachtung

des Fahrzeugs fielen der Streife dann noch mehrere offenbar frische

Unfallschäden entlang der Fahrzeugseite des Volkswagen auf.

Als der Beschuldigte die Beamten daraufhin für eine Blutentnahme zum

Polizeirevier begleiten sollte, leistete er körperlichen Widerstand und

beleidigte die Beamten mehrfach.

Er muss nun mit einer Strafanzeige u.a. Straßenverkehrsgefährdung und Widerstand

gegen Vollstreckungsbeamte sowie dem Entzug seines Führerscheins rechnen.

Da aufgrund der Unfallschäden am Fahrzeug des Beschuldigten nicht ausgeschlossen

werden kann, dass der 44-Jährige an einem oder mehreren Verkehrsunfällen

beteiligt gewesen sein könnte, hat die Verkehrspolizei die Ermittlungen

aufgenommen. Zeugen sowie mögliche geschädigte Fahrzeughalter werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 0721 94484-0 zu melden.

Mit gefälschten Papieren unterwegs

Mannheim (ots) – Mittwochabend (07. August) kontrollierten Bundespolizisten ein

Mann mit gefälschten Identitätspapieren am Hauptbahnhof Mannheim.

Gegen 18:45 Uhr kontrollierten die Beamten den 48-jährigen vietnamesischen

Staatsangehörigen am Mannheimer Hauptbahnhof. Hierbei wies sich der Mann mit

einem vietnamesischen Identitätsdokument aus. Bei der Inaugenscheinnahme

erkannten die Bundespolizisten verschiedene Fälschungsmerkmale am Reisepass

sowie dem im Reisepass befindlichen Visa, die später mit technischen

Hilfsmitteln bestätigt wurden. Das Dokument wurde sichergestellt.

Den Mann erwarten nun Strafanzeigen unter anderem wegen Urkundenfälschung,

unerlaubtem Aufenthalt im Bundesgebiet.

Karlsruhe – 64-Jähriger Radfahrer nach Verkehrsunfall bedroht – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Zu einem Zusammenstoß zweier Fahrradfahrer kam es am

Montagnachmittag in Karlsruhe-Grünwinkel.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhren die beiden Radfahrer gegen 15:00 Uhr auf

einem Fahrradweg entlang der Alb im Bereich der Junker-u.-Ruh-Straße in

entgegengesetzter Richtung. In einer Kurve kollidierten die Radfahrer aus

bislang ungeklärter Ursache frontal miteinander. Beide Fahrradfahrer stürzten zu

Boden, wobei sich ein 64-Jähriger Verletzungen an Armen und Beinen zuzog. Nach

eigenen Angaben war der leicht Verletzte im Begriff die Polizei zu verständigen,

als sich sein Unfallgegner unvermittelt zu Fuß von der Unfallstelle entfernte.

Nach wenigen Minuten sei der zuvor Geflüchtete jedoch zurückgekehrt und habe den

verletzten Radfahrer unter Vorhalt eines Messers bedroht. Der Geschädigte

ergriff daraufhin die Flucht und erstattete im Anschluss Anzeige.

Der bislang unbekannte Unfallbeteiligte soll zwischen 25 und 30 Jahre alt, circa

175 bis 180 cm groß und von normaler Statur gewesen sein. Weiterhin habe er

kurze, schwarze Haare getragen und Deutsch mit leichtem Akzent gesprochen. Auf

dem rechten Handrücken soll er außerdem eine Wunde gehabt haben. Bei dem Fahrrad

des Gesuchten handelte es sich offenbar um ein türkisfarbenes E-Bike mit tiefem

Einstieg.

Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Fahrradfahrer und bittet Zeugen des

Vorfalls, sich mit dem Autobahnpolizeirevier Karlsruhe unter der Rufnummer 0721

944840 in Verbindung zu setzen.

Ettlingen – Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus

Karlsruhe (ots) – Unbekannte Täter brachen am Dienstagnachmittag in ein

Einfamilienhaus in Ettlingen ein.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten in der Reutstraße in

Bruchhausen vermutlich zwischen 17:30 Uhr und 18:15 Uhr über eine angelehnte

Terrassentür in das Wohnhaus. Im Anschluss durchsuchten sie sämtliche Räume und

nahmen Bargeld und hochwertigen Schmuck an sich.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Ettlingen unter der

Rufnummer 07243 32000 zu melden.

Linkenheim-Hochstetten – Unbekannter überfallt Tankstelle – Polizei sucht nach Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein 19-jähriger Tankstellenmitarbeiter wurde in der Nacht von

Montag auf Dienstag offenbar Opfer einer schweren räuberischen Erpressung.

Nach derzeitigen Erkenntnissen betrat ein bislang unbekannter Täter gegen 00:01

Uhr eine Tankstelle in der Straße Römeräcker in Hochstetten. Unter Vorhalt eines

Messers forderte der Tatverdächtige von dem Mitarbeiter die Herausgabe von

Bargeld. Nachdem das Tatopfer ihm daraufhin Scheingeld aus der Kasse übergeben

hatte, flüchtete der vermeintliche Täter zu Fuß in unbekannte Richtung.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen unter Einsatzes des Polizeihubschraubers

führten bislang nicht zur Identifizierung des Mannes.

Der Tatverdächtige konnte als männlich, etwa 180-185 cm groß und mit heller Haut

beschrieben werden. Er war komplett schwarz gekleidet und trug eine schwarze

Maskierung, welche er während der Tat bis zur Nase hochgezogen hatte. Der

Gesuchte sprach Deutsch mit vermutlich osteuropäischen Akzent.

Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an den Kriminaldauerdienst unter der

Rufnummer 0721 666-5555 zu wenden.

Bruchsal – Nachtragsmeldung zur Meldung vom 05.08.2024 um 08:22 Uhr „Tödlicher Verkehrsunfall auf der A5“ – Verkehrspolizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Nach einem schweren Verkehrsunfall am frühen Montagmorgen auf

der Bundesautobahn 5 bei Untergrombach, bei dem zwei Menschen ums Lebens kamen

und sechs weitere Beteiligte verletzt wurden, laufen die Ermittlungen der

Verkehrspolizei Karlsruhe weiterhin.

Die Unfallursache sowie der genaue Unfallhergang sind bislang noch nicht

abschließend geklärt.

Zeugen des Unfalls werden deshalb gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721

94484-0 zu melden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie während der aufwändigen Bergungs-und

Reinigungsarbeiten war in A5 in Fahrtrichtung Norden ab dem Morgen bis etwa

17:35 Uhr voll gesperrt. Anschließend wurden sukzessive einzelne Fahrstreifen

für den Fahrzeugverkehr freigegeben bis die Sperrung gegen 19:30 Uhr vollständig

aufgehoben wurde.

Mit internationalem Haftbefehl gesucht

Heidelberg (ots) – Am Montagabend (05. August) hat die Bundespolizei einen mit

internationalem Haftbefehl gesuchten Mann am Heidelberger Hauptbahnhof

festgestellt.

Gegen 21:50 Uhr kontrollierten Beamte der Bundespolizei den rumänischen

Staatsangehörigen am Heidelberger Hauptbahnhof. Hierbei stellte sich heraus,

dass der Mann wegen Straftaten zum Nachteil der öffentlichen Sicherheit und

Ordnung durch das Land Rumänien zur Festnahme ausgeschrieben war. Der 31-Jährige

wurde festgenommen und wird am heutigen Tage beim zuständigen Amtsgericht

vorgeführt.

Walzbachtal – Fahrer eines Motordreirads bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Schwere Verletzungen erlitt der Fahrer eines Motordreirads bei

einem Verkehrsunfall am Montagmittag auf der Landstraße 571a im Walzbachtal.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Verkehrspolizei Karlsruhe fuhr der

65-jährige Mann mit seinem Dreiradroller gegen 11.20 Uhr auf der L 571a in

Richtung Wössingen. In einer Linkskurve kam der Mann offenbar aufgrund nicht

angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und streifte an der rechten

Schutzplanke entlang, ehe er über diese in den Grünstreifen geschleudert wurde.

Sein Motorroller überschlug sich mehrfach und fiel schlussendlich über die

Böschung in den neben der Fahrbahn verlaufenden Fluss. Der Mann kam mit schweren

Verletzungen an den Beinen in ein Krankenhaus. Am Kraftrad entstand ein

Totalschaden.