Mannheim: Fahrgast ins Gesicht gespuckt – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Ein 15-Jähriger befand sich am Sonntagabend gegen 20:30 Uhr in

der Straßenbahnlinie 1 in Fahrtrichtung Schönau, als ihm ein bislang unbekannter

Täter an der Haltestelle „Carl-Benz-Straße“ durch die offene Tür unvermittelt

ins Gesicht gespuckt haben soll. Seine Tat vollzog der Unbekannte kurz bevor

sich die Bahntüren für die Weiterfahrt schlossen. Hiernach soll sich der Täter

in Richtung eines Supermarktes begeben haben. Womöglich hat der unbekannte Täter

zuvor an der Haltestelle gewartet. Er kann wie folgt beschrieben werden:

circa 170 bis 175 cm groß, circa 15 bis 20 Jahre, kurze schwarze Haare.

Der 15-Jährige, bekleidet mit einem schwarzen Rock und einem rosafarbenen

Oberteil, befand sich zur Tatzeit stehend im Türbereich. Der Vorfall wurde erst

im Nachgang bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Das Tatmotiv ist Gegenstand

der laufenden Ermittlungen, welche die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg

übernommen hat. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder Täter

geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/ 174-4444 zu

melden.

Mannheim: 46-Jähriger unter anderem wegen des Verdachts des unerlaubten bewaffneten Handeltreibens mit Cannabis in nicht geringer Menge auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft

Mannheim (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und

des Polizeipräsidiums Mannheim

Am Dienstag, den 06.08.2024, sollte ein 46-jähriger Audi-Fahrer gegen 17:30 Uhr

in der Oberen Riedstraße in Mannheim durch eine Streife des Polizeireviers

Mannheim-Käfertal einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Mann ergriff

daraufhin die Flucht. Auf Höhe der Altrheinbrücke soll er Haschisch aus seinem

Fahrzeug geworfen haben, das später durch die Polizei sichergestellt werden

konnte. Im Viernheimer Weg konnten die Polizeibeamten das Fahrzeug schließlich

anhalten und den Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. In dem Fahrzeug konnten

verschiedene Betäubungsmittel festgestellt werden. Bei der daraufhin gerichtlich

angeordneten Durchsuchung der Wohnung des 46-Jährigen in Bürstadt konnten unter

anderem circa 100 Gramm Amphetamin und knapp 520 Gramm Haschisch sowie ein

Teleskopschlagstock und ein Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt werden.

Es besteht der Verdacht, dass der Mann mit den Rauschmitteln unerlaubt Handel

trieb und das Einhandmesser und der Teleskopschlagstock u.a. der Absicherung der

Verkaufsvorgänge dienen sollten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ der zuständige Ermittlungsrichter des

Amtsgerichts Mannheim am Mittwoch einen Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen

wegen Fluchtgefahr sowie Verdunkelungsgefahr und setzte ihn in Vollzug. Der

Tatverdächtige wurde sodann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Ermittlungsgruppe

Rauschgift der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Mannheim: Zeugen nach Brillendiebstahl aus Schaufenster gesucht

Mannheim (ots) – Dienstagfrüh gegen 03:55 Uhr warfen Unbekannte mit einem

bislang nicht bekannten Gegenstand das Schaufenster eines Optikergeschäfts in

den P 4- Quadraten ein und entwendeten im Anschluss mehrere Brillen. Hiernach

flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Höhe des Diebstahls- und

Sachschadens kann bislang nicht beziffert werden.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen

und bittet Zeugen, die Angaben über das Tatgeschehen oder die Täter machen

können, sich unter der Telefonnummer 0621/1258-0 zu melden.

Mannheim: Diebstahl auf Baustelle – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Eine bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich im

Zeitraum von Montag gegen 16 Uhr bis Dienstag gegen 08 Uhr Zutritt zu einer

Baustelle im Harrlachgärtenweg Ecke Erwin-Reich-Weg und entwendete von dort eine

Baumaschine im Wert von etwa 5.000 Euro.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und/oder Hinweise zu der

bislang unbekannten Täterschaft oder der Tat mitteilen können, sich unter der

Telefonnummer 0621 83397-0 zu melden.