Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Auto rast gegen Laterne und geparkte Fahrzeuge

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Auf Grund eines medizinischen Notfalls

verlor am Mittwoch der 85-jährige Fahrer eines VW die Kontrolle über sein

Fahrzeug. Dadurch streifte sein Auto gegen 11:30 Uhr zwei am Straßenrand

geparkte Autos sowie eine Laterne. Der VW fuhr führungslos weiter, rammte einen

in einem Hof abgestellten Mercedes, riss eine Betonmauer um und prallte

schließlich auf einen geparkten Toyota. Der 85-Jährige kam zur weiteren

Behandlung in ein Krankenhaus. Der VW musste abgeschleppt werden. Die genaue

Höhe des Gesamtschadens steht noch nicht fest. Nach ersten Schätzungen liegt er

aber weit über 10.000 Euro. Der Verkehrsdienst Mannheim übernahm die weiteren

Unfallermittlungen.

Leutershausen/ Rhein-Neckar-Kreis: SEK-Einsatz wegen mutmaßlicher Schusswaffe

Leutershausen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Auf Grund eines Zeugenhinweises

bestand am Dienstag der konkrete Verdacht, dass sich ein psychisch auffälliger

35-jähriger Bewohner einer Wohngemeinschaft in der Ladenburger Straße im Besitz

einer scharfen Schusswaffe befand. Daher erließ das Amtsgericht Mannheim einen

Durchsuchungsbeschluss, der gemeinsam mit Kräften des SEK BW gegen 22:30 Uhr

vollstreckt wurde. Bei der Durchführung kam es durch die Verwendung von

Einsatzmitteln zu zwei lauten Knallgeräuschen. Der 35-Jährige konnte

widerstandslos in Gewahrsam genommen werden. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung

stellte die Polizei die fragliche Waffe sicher. Eine Untersuchung ergab, dass es

sich um eine Schreckschusswaffe handelte. Bei dem Einsatz wurde niemand

verletzt. Der 35-Jährige, der Anzeichen eines akuten psychischen

Ausnahmezustands aufwies, wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht. Eine

konkrete Gefahr für Dritte bestand nicht. Der Polizeiposten Schriesheim übernahm

die weiteren Ermittlungen.

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Auto kollidiert mit Linienbus

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwoch fuhr gegen 14:30 Uhr ein

20-Jähriger mit einem Ford Transit auf dem Rockenauerpfad und wollte an einer

Kreuzung nach links in die Schwetzinger Straße einbiegen. Ersten Erkenntnissen

zu Folge missachtete der Autofahrer die Vorfahrt eines Linienbusses, der bereits

auf der Schwetzinger Straße fuhr. Der 45-jährige Busfahrer versuchte noch

auszuweichen, konnte jedoch eine Kollision mit dem Ford im Kreuzungsbereich

nicht verhindern. Der Bus war nur mit wenigen Personen besetzt, die

glücklicherweise unverletzt blieben. Auch der Autofahrer blieb unverletzt.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Nach

der Unfallaufnahme konnten die Verkehrsteilnehmer ihre Fahrten weiter

fortsetzen.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB6: Kontrollergebnis einer Schwerpunktkontrolle „Sicher in den Urlaub“

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB6 (ots) – Beamtinnen und Beamte des

Verkehrsdienstes Mannheim und Heidelberg führten am 07.08.2024 auf dem Tank- und

Rastparkplatz Hockenheim-West Verkehrskontrollen durch. Im Fokus der Aktion

standen Wohnmobile und Wohnwagengespanne.

Hierfür wurde am Mittwoch im Zeitraum von 09:30 bis 14:00 Uhr eine

Kontrollstelle eingerichtet. Die Kontrolle zielte darauf ab, die

Verkehrssicherheit zu erhöhen und Urlauber für mögliche Gefahren zu

sensibilisieren. Hierzu wurde auch die Gelegenheit genutzt, die Fahrzeugführer

umfassend zu beraten und auf potenzielle Risiken bei der Urlaubsfahrt aufmerksam

zu machen.

Durch die eingesetzten Beamtinnen und Beamten wurden insgesamt 48 Fahrzeuge und

68 Personen überprüft. 24 Fahrzeuge bzw. Gespanne wiesen Beanstandungen auf.

Hierbei waren unter anderem 17 Fahrzeuge überladen, es wurden knapp 10 Verstöße

im Zusammenhang mit der Ladungssicherung festgestellt und auch diverse

technische Mängel wurden geahndet. Insgesamt wurden 10 Fahrzeugführern die

Weiterfahrt bis zu einer Mängelbeseitigung untersagt.

Die hohe Beanstandungsquote zeigt deutlich, wie wichtig derartige ganzheitlichen

Schwerpunktmaßnahmen sind, weshalb diese auch zukünftig fortgesetzt werden, um

die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer gewährleisten zu können und insbesondere

in der Ferienzeit zu einer sicheren Urlaubsfahrt beitzuragen.

Zuzenhausen/ Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter durchwühlt Opel – Zeugen gesucht

Zuzenhausen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Mittwochfrüh gegen 02:45 Uhr kam ein

bislang unbekannter Täter auf den Hof eines Anwesens in der Horrenberger Straße,

um den Innenraum eines dort abgestellten und unverschlossenen Opel zu

durchwühlen. Hierbei entwendete er aus einer Geldbörse circa 50 Euro und

flüchtete dann wieder in unbekannte Richtung.

Der Täter wurde durch eine Überwachungskamera erfasst und kann wie folgt

beschrieben werden:

männlich, er soll jüngeren Alters sein, circa 180 cm, schlanke Figur, er trug

eine gräuliche Basecap, ein graues T-Shirt, blaue Jeans, weiße Sportschuhe und

führte einen dunklen Rucksack mit sich.

Der Polizeiposten Angelbachtal hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen,

die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 07265/911200 zu melden.

Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis: Rollerdiebstahl in der Heinrich-Lanz-Straße – Zeugen gesucht

Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis: Rollerdiebstahl in der Heinrich-Lanz-Straße –

Zeugen gesucht (ots) – In dem Zeitraum von Dienstagnachmittag um 15:00 Uhr bis

Mittwochnachmittag um 15:30 Uhr wurde ein in der Heinrich-Lanz-Straße

abgestellter Roller der Marke Piaggio, Farbe Blau, entwendet. Am Dienstag fuhr

der 59-jährige Be- PM Nr. 2sitzer mit seinem Piaggio von Walldorf nach Rauenberg, als sein

Roller in der Heinrich-Lanz-Straße beim dortigen Kreisel plötzlich stehen blieb.

Um den Verkehr nicht zu beeinträchtigen, schob der Fahrer seinen Roller auf den

dortigen Fahrradweg auf Höhe einer Autowerkstatt, baute die Batterie aus,

sicherte den Roller mittels Lenkradschloss und verließ die Örtlichkeit. Als er

am nächsten Tag seinen Roller wieder abholen wollte, war dieser nicht mehr

aufzufinden.

Der 59-Jährige fuhr dann mit seinem Pkw auf das Polizeirevier Wiesloch, um den

Diebstahl zur Anzeige zu bringen. Während der Anzeigenaufnahme nahmen die

Beamtinnen und Beamten Alkoholgeruch wahr. Ein angebotener Atemalkoholtest ergab

einen Wert von mehr als 0,8 Promille, weshalb ihm die Weiterfahrt untersagt

wurde. Der 59-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im

Straßenverkehr verantworten.

Zeugen, die Angaben zum Diebstahl machen können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222/5709-0 zu melden.

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer prallt gegen Zaun

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein 59-Jähriger fuhr am Dienstag mit einem

dreirädrigen Motorrad die Straße Lempenseite entlang. Vor ihm befand sich ein

Fiat, dessen Fahrer den Blinker gesetzt hatte, um nach links in eine Hofeinfahrt

abzubiegen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand übersah dies der 59-Jährige und

fuhr um kurz vor 15 Uhr links an dem langsam fahrenden Fiat vorbei. Kurz bevor

der Motorradfahrer das Auto passierte, bog dieses ab. Das Motorrad stieß mit dem

Vorderrad gegen die Fahrertüre des Fiat. Dadurch verlor der Mann die Kontrolle

über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Zaun. Ein Zaunpfosten wurde durch den

Zusammenstoß aus dem Boden gerissen. Der 59-Jährige, der zum Glück einen Helm

trug, verletzte sich bei dem Unfall leicht. Der Gesamtschaden wird auf 10.000

Euro geschätzt. Das Polizeirevier Wiesloch übernahm die weiteren

Unfallermittlungen.

Nußloch, Rhein-Neckar-Kreis: Suche nach 33-jähriger vermissten Frau

Nußloch, Rhein-Neckar-Kreis: (ots) – Am 07.08.2024, gegen 14:00 Uhr, zeigte die

Mutter das Vermissen ihrer autistischen Tochter Christine M., an. Diese sei am

06.08.2024 planmäßig zu ihrer Ergotherapie gegangen und anschließend nicht mehr

nach Hause zurückgekehrt. Die vermisste Person ist außerhalb ihrer gewohnten

Umgebung absolut orientierungsunfähig, weshalb eine hilflose Lage nicht

ausgeschlossen werden kann.

Beschreibung:

1,65 m groß, normale Statur, schulterlange braune lockige Haare, gebeugte

Körperhaltung, lässt Kopf hängen , macht einen desorientierten Eindruck.

Bild der Vermissten Frau:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/nussloch-vermisstenfahndung/

Bekleidung:

hellgelbes T-Shirt mit Aufschrift „Great Nature“, Brille mit silbernen Rand,

knielange blaue Hose, weiße längere Strümpfe.

Hinweise auf den Aufenthaltsort der Frau nimmt jede Polizeidienststelle entgegen

oder unter der Telefonnummer 0621/174-4444.

Hemsbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Frau greift Feiernde an – Polizei sucht Zeugen

Hemsbach/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag

feierte eine 30-Jährige mit Freundinnen auf der Hemsbacher Kerwe in der

Schlossstraße. Um kurz nach Mitternacht stieß sie beim Tanzen unabsichtlich mit

einer anderen Frau zusammen. Diese fühlte sich dadurch anscheinend provoziert

und versuchte, der 30-Jährigen in den Rücken zu treten. Glücklicherweise

verfehlte der Angriff die Frau. Die 33-jährige Freundin der so Attackierten ging

dazwischen, um weitere Übergriffe zu verhindern. Dabei gerieten beiden Personen

in Streit. Die Unbekannte packte die 33-Jährige an den Haaren und riss so

kräftig an diesen, dass einige ausgerissen wurden. Einige Umstehende schritten

ein und trennten die beiden Frauen. Die unbekannte Frau flüchtete dann vom

Tatort. Der Polizeiposten Hemsbach ermittelt nun wegen einer versuchten und

einer vollendeten Körperverletzung.

Die unbekannte Frau wird als 18 bis 22 Jahre alt, ungefähr 175 cm groß und

schlank beschrieben. Sie trug eine weiße Schlaghose, ein weißes bauchfreies Top

und hatte ihre hellblonden Haare zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Vom

äußeren Erscheinungsbild entsprach sie dem westeuropäischen Phänotyp. Zeugen,

die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten

Hemsbach unter der Telefonnummer 0601/ 71207 zu melden.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: 29-Jähriger mit knapp 3 Promille am Steuer unterwegs

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagabend gegen 20 Uhr teilte ein

aufmerksamer Zeuge der Polizei mit, dass er soeben einen schwankend gehenden

Mann in der Parkstraße beobachten konnte, der sich in sein Auto setzte und gegen

einen Stein fuhr. Daraufhin wendete er sein Fahrzeug auf einem Maisfeld und

versuchte über einen Feldweg die Flucht zu ergreifen. Hier konnte der 29-jährige

VW-Fahrer von hinzugezogenen Polizeibeamten gestellt werden. Der Verdacht, dass

der Mann Alkohol konsumiert hatte, bestätigte sich. Er hatte einen Wert von

knapp 3 Promille. Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher und

brachten ihn zu einem Polizeirevier, wo er eine Blutprobe abgeben musste.

Der VW des 29-Jährigen musste abgeschleppt werden, da dieser nicht mehr

fahrbereit war. Der Sachschaden beträgt etwa 3.000 Euro. Außerdem entstand auf

dem Maisfeld ein Schaden von etwa 50 Euro.

Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Mann muss sich

wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis/L549: Autofahrerin gerät in Gegenverkehr und kollidiert mit LKW

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis/L549 (ots) – Am Dienstag fuhr eine 55-jährige

VW-Fahrerin gegen 17 Uhr entlang der L 549 von Neckarbischofsheim in Richtung

Waibstadt/Bernau. Hierbei geriet die Autofahrerin aus bislang noch ungeklärter

Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte trotz einer eingeleiteten

Vollbremsung mit einem entgegenkommenden LKW. Der 63-jährige Fahrer hatte

ebenfalls versucht, der Autofahrerin auszuweichen, konnte jedoch eine Kollision

nicht verhindern.

Glücklicherweise blieben beide Verkehrsteilnehmer unverletzt. Die Höhe des

Sachschadens wird auf 2.000 Euro.

Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen

aufgenommen.

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Verkehrsunfall nach Kollision zwischen Rad- und Motorradfahrer

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Wie bereits berichtet, ereignete sich am

Dienstagnachmittag ein Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern und einem

Motorrad. Alle Unfallbeteiligten fuhren vom Schwabenheimer Hof kommend in

Richtung Dossenheim. Aus bislang unbekannter Ursache kollidierte der 55-jährige

Motorradfahrer mit den beiden Radfahrern kurz vor der Kreuzung Heidelberger

Straße. Ein 62-jähriger Radfahrer wird in Folge des Sturzes lebensgefährlich

verletzt und kommt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Die

ebenfalls 62-jährige begleitende Radfahrerin wurde leicht verletzt und konnte

das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Der Motorradfahrer

verletzte sich leicht, bedurfte allerdings keiner weiteren medizinischer

Versorgung. Das Motorrad sowie die beiden Fahrräder wurden sichergestellt. Für

die genaue Rekonstruktion des Verkehrsunfalls wurde über die Staatsanwaltschaft

Heidelberg ein Sachverständiger beauftragt. Die weiteren Ermittlungen führt der

Verkehrsdienst Heidelberg.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verbaler Streit endet in körperlicher Auseinandersetzung – Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstag gerieten zwei Männer gegen 16 Uhr

im Hermannshof in einen zunächst verbalen Streit. Ersten Ermittlungen zu Folge

eskalierte der Streit, sodass ein 29-Jähriger einem 58-jährigen Mann

unvermittelt ins Gesicht schlug. Der 58-Jährige setzte sich zur Wehr und

schubste den Angreifer von sich weg. Ob sich die Kontrahenten bei der

Auseinandersetzung Verletzungen zugezogen haben, ist Gegenstand der laufenden

Ermittlungen. Diese werden vom Polizeirevier Weinheim geführt. Die Polizei

bittet Zeugen, die die Tat beobachten konnten und sachdienliche Hinweise dazu

mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 06201/1003-0 zu melden.

Viernheim: Geschwindigkeitsüberwachung in der Weinheimer Straße

Viernheim (ots) – Am Montagabend (05.08.), in der Zeit von 21.40 bis 22.30 Uhr,

wurde durch Beamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim in der Weinheimer

Straße die Geschwindigkeit des Straßenverkehrs gemessen. Dort beträgt die

vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit 30 km/h. Erfreulicherweise waren nur zwei

von 12 Fahrerinnen und Fahrern zu flott unterwegs. Einen von ihnen erwartet mit

gemessenen 46 Stundenkilometern ein Bußgeld von 70 Euro. Zudem ahndeten die

Ordnungshüter einmal die Missachtung der Gurtpflicht eines Fahrzeuginsassen.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis/L543: 18-Jähriger fährt mit E-Bike über rote Ampel und wird bei Unfall leicht verletzt

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis/L543 (ots) – Am Montag überquerte ein

18-Jähriger gegen 21:30 Uhr mit seinem E-Bike die L 543, um von der Schwetzinger

Straße in Richtung Borsigstraße zu gelangen. Ersten Ermittlungen zu Folge

missachtete er hierbei die für ihn rot zeigende Ampel und wurde von einer

Autofahrerin erfasst. Die 22-jährige Fiat-Fahrerin konnte eine Kollision mit dem

E-Bike-Fahrer trotz einer eingeleiteten Vollbremsung nicht mehr verhindern. Der

18-Jährige stürzte und verletzte sich dabei leicht. Vorsorglich wurde er in

einem Krankenhaus medizinisch behandelt. Die Autofahrerin blieb unverletzt. An

den beiden Fahrzeugen entstand ein geringer Sachschaden in Höhe von etwa 100

Euro.

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen

aufgenommen.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Verkehrsunfall zwischen PKW und LKW

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Wie bereits am gestrigen Tag berichtet,

kam am Montag gegen

11:30 Uhr ein 69-jähriger Kia-Fahrer von der Fahrbahn ab, geriet in den

Gegenverkehr und stieß dort mit einem LKW der Marke Daimler-Benz zusammen. Der

43-jährige LKW-Fahrer hatte noch versucht, eine Kollision zu verhindern, wich

dabei nach rechts aus und prallte gegen eine Leitplanke.

Da die Fahrerkabine des LKW an einem Abhang zum Stillstand kam, wurde das

Fahrzeug von der Feuerwehr mit einem Stahlseil abgesichert. Damit wurde ein

Abstürzen in einen vier Meter tiefen Graben neben der Weschnitz verhindert. Der

Fahrer des LKW blieb glücklicherweise unverletzt. Der Autofahrer wurde mit

leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die gesamte Sachschadenshöhe wird

auf 35.000 Euro geschätzt.

Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Birkenauer Talstraße für etwa

drei Stunden gesperrt werden.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Schriesheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer stürzt alleinbeteiligt schwer

Schriesheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Montagabend um 19 Uhr fuhr ein

28-jähriger Motorradfahrer von Wilhelmsfeld kommend auf die L 536 in Richtung

Schriesheim. Womöglich durch die tiefstehende Sonne geblendet, erkannte der

BMW-Kradfahrer kurzzeitig den Straßenverlauf nicht, streifte den Bordstein und

kam nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge stürzt der 28-Jährige von

seinem Motorrad und kam in einem Grünstreifen zum Liegen. Durch den Unfall wurde

der junge Mann schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Glücklicherweise befand sich hinter dem Motorradfahrer ein Zeuge, der dem

28-Jährigen nach seinem Unfall sofort zur Hilfe eilte. An dem Motorrad entstand

ein Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro.