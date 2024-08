Heidelberg: 21-Jähriger unter Drogen und ohne Führerschein unterwegs

Heidelberg (ots) – Am Mittwochabend teilten Mitarbeiter eines Hotels aus der

Bergheimer Straße kurz vor MItternacht mit, dass eine männliche Person

wiederkehrend das Hotel betrat und verwirrte Fragen stellte. Außerdem

beobachteten sie, wie der Mann mit seinem Peugeot mehrfach auf der Straße

rangierte und dabei an einem Bordstein sowie einem Verkehrsschild hängen blieb.

Anschließend verließ er die Örtlichkeit und fuhr die Bluntschlistraße entlang,

wo er schließlich von einer alarmierten Polizeistreife kontrolliert wurde. Der

Verdacht der Beamten, dass der 21-Jährige Drogen konsumiert hatte, bestätigte

sich. Der Drogentest verlief positiv auf Cannabis, sodass der Mann eine

Blutprobe abgeben musste und ihm die Weiterfahrt untersagt wurde. Außerdem

stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein hatte.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen. Der

Autofahrer muss sich nun unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr

verantworten.

Heidelberg: Täter flüchtet nach versuchtem Einbruch in Keller einer Gaststätte – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am Mittwoch vernahm ein Mitarbeiter einer Gaststätte im

Boxbergring gegen 20:30 Uhr ungewöhnliche Geräusche aus dem Keller. Als er

dorthin eilte, sah er einen unbekannten Mann, der Einbruchswerkzeug in den

Händen hielt. Der in flagranti überraschte Einbrecher ergriff sofort die Flucht

und konnte nicht mehr eingeholt werden.

Der bislang unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, circa

25 Jahre alt, etwa 170 cm groß, normale Statur und kurze blonde Haare.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter mitteilen

können und/oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der

Telefonnummer 06221/3418-0 zu melden.

Heidelberg: Unfall auf Kreuzung mit hohem Sachschaden – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) – Am Dienstag fuhr eine 35-Jährige mit ihrem Mini vom

Czernyring auf die Kreuzung zur Speyerer Straße. Da an diesem Tag die Ampeln

ausgefallen waren, hätte sie dabei das dortige Stopp-Schild beachten müssen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr die Frau allerdings um kurz vor 16 Uhr,

ohne die nötige Umsicht walten zu lassen, in den Kreuzungsbereich ein. Dadurch

prallte ihr Auto auf einen von links aus Richtung der Montpellierbrücke

kommenden VW. Durch die Wucht der Kollision wurde der VW gegen eine

Fußgängerinsel geschleudert. Nach derzeitigem Erkenntnisstand gab es bei dem

Unfall keine Verletzten. Der Gesamtschaden wird auf über 26.000 Euro geschätzt.

Der VW musste abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte übernahm

die weiteren Unfallermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221/ 1857-0 zu melden.

Heidelberg: Unbekannte Täter beschädigen Autoscheibe und entwenden Notebook – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am Montag hörte eine aufmerksame Zeugin gegen 18 Uhr, wie in

der Hospitalstraße eine Autoscheibe eingeschlagen wurde. Anschließend konnten

zwei männliche Personen beobachtet werden, wie sie fluchtartig die Örtlichkeit

in unbekannte Richtung verließen.

Nach bisherigen Erkenntnissen, wurde die Seitenscheibe eines Kia auf unbekannte

Weise eingeschlagen und aus dem Inneren ein Notebook entwendet. Der

Diebstahlsschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Das Polizeirevier-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die

sachdienliche Hinweise zu der Tat und/oder den bislang unbekannten Tätern

mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 06221/1857-0 zu melden

Heidelberg: gestohlene Fahrräder sichergestellt – Eigentümer gesucht

Heidelberg (ots) – Bei Durchsuchungsmaßnahmen von Kollegen der Heidelberger

Kriminalpolizeidirektion in einer Heidelberger Wohnung konnten am Donnerstag,

den 01.08.2024 zwei gestohlene schwarze Mountainbikes sichergestellt werden.

Ein schwarzes Mountainbike ist von der Marke Specialized. Das andere schwarze

Mountainbike ist von der Marke Cannonadale. Zudem wurde ein Roller (KKR) der

Marke Peugeot aufgefunden. Die Herkunft der Fahrräder und des Rollers sind

bislang ungeklärt.

Wer diese Fahrräder bzw. den Roller vermisst oder Hinweise zu den Eigentümern

geben kann, wird gebeten, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter

der Telefonnummer 0621/174-4444 zu wenden.

Heidelberg: 29-jährige Radfahrerin stürzt schwer – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am Montagmittag um 14:40 Uhr kam es zu einem

alleinbeteiligten Fahrradunfall in der Klingenteichstraße auf Höhe der

Hausnummer 8. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die 29-Jährige zügig mit ihrem

Fahrrad in Fahrtrichtung Friedrich-Ebert-Anlage und stürzte dann aus bislang

ungeklärter Ursache. Bei dem Sturz verletzte sich die Frau schwer und zog sich

mindestens im Gesicht schwere Verletzungen zu. Sie wurde sodann mit einem

Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Während der Unfallaufnahme musste die Klingenteichstraße bis um 15:20 gesperrt

werden.

Wie es zu dem Sturz kam, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die

durch das Polizeirevier Heidelberg-Mitte geführt werden. Zeugen, die

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 06221/1857-0 zu melden.