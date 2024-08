Ketsch / Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht in Ketsch, Zeugen gesucht

Ketsch / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstagabend, gegen 19:00 Uhr,

verursachte ein bislang unbekannter Fahrer eines blauen Fords einen

Verkehrsunfall in der Hockenheimer Straße. Der unbekannte Fahrer des Fords fuhr

in einer Engstelle so weit rechts, dass er einen dort ordnungsgemäß geparkten

BMW streifte. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher von der

Unfallstelle, ohne zuvor seiner Feststellungspflicht als Unfallbeteiligter

nachgekommen zu sein. Der Sachschaden am BMW wird auf 3000 EUR geschätzt. Der

flüchtige Fahrer wird wie folgt beschrieben: 25-30 Jahre, dunkelbraune, kurze

Haare. Bekleidet war er mit einem schwarzen T-Shirt. Bei dem Fahrzeug handelt es

sich um einen metallic blauen Ford Focus.

Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben, oder sachdienliche Hinweise

zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier

Schwetzingen (06202 288-0) in Verbindung zu setzen. /BS

BAB 6 / Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis: Mit mehr als 0,8 Promille am Straßenverkehr teilgenommen

BAB 6 / Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am späten Samstagabend, gegen

23:19 Uhr, fiel einer Polizeistreife des Autobahnpolizeireviers Walldorf auf der

BAB 6 ein unbeleuchtet und am rechten Fahrbahnrand geparkter Fiat auf. Bei der

Nachschau wurde ein 43-Jähriger schlafend in seinem Fahrzeug angetroffen. Nach

dem die Beamten an das Fenster klopften, erwachte der Herr. Er gab an, dass ihm

das Benzin ausgegangen sei und er auf Freunde warten würde, die ihm neuen

Kraftstoff bringen wollten. Während der Kontrolle bemerkten die Beamten

Alkoholgeruch in dessen Atem. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,8

Promille. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Der 43-Jährige sieht nun

mehreren Ordnungswidrigkeitenanzeigen entgegen. /SB

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer stößt mit Kind zusammen

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Sonntagmittag gegen 13:15 Uhr überquerte

ein 12-jähriger Junge in der Waldstraße die Fahrbahn von links nach rechts und

kollidierte hierbei mit einem aus Fahrtrichtung Leimbach kommenden 59-jährigen

Rennradfahrer. Beide Personen wurden hierdurch schwer – jedoch nicht

lebensgefährlich -verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der

Verkehrsdienst Mannheim hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang

übernommen.

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht durch aufmerksamen Zeugen geklärt

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein 50-jähriger Autofahrer streifte am

späten Samstagabend gegen 21:00 Uhr die Hauswand eines Gebäudes in der

Weinheimer Lindenstraße und entfernte sich danach unerlaubt von der

Unfallstelle. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete das Ganze von seinem Balkon

aus, setzte sich kurzerhand auf sein Fahrrad und radelte dem 50-Jährigen

hinterher, um sich dessen Kennzeichen zu notieren und dies an das Polizeirevier

Weinheim weiterzugeben. Polizeibeamte konnten den Beschuldigten kurze Zeit

später bereits an seiner Wohnanschrift antreffen, der die Unfallflucht sogleich

einräumte. Während des Gespräches nahmen die Beamte allerdings einen starken

Atemalkoholgeruch war, ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen

Wert von knapp 2 Promille. Der beschuldigte Mann wurde somit auf das

Polizeirevier Weinheim gebracht, wo eine Blutentnahme erfolgte. Der Führerschein

des 50-Jährigen wurde ebenfalls beschlagnahmt.

Neckarbischofsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeugbrand im Feldgebiet

Sinsheim (ots) – Am Sonntag, kurz nach 15:00 Uhr, stellte ein 37-jähriger

Mercedes-Fahrer sein Fahrzeug im Bereich der Forlenstraße ab, um im Anschluss in

ein nahegelegenes Waldstück zu gehen. Nachdem er den Pkw abgestellt hatte und

sich wenige Meter zu Fuß entfernte, konnte er ein Zischen wahrnehmen und stellte

fest, dass weißer Rauch aus dem Motorraum quoll. Als er daraufhin aus dem

Fahrzeuginneren noch ein paar Habseligkeiten entnehmen konnte, schlugen bereits

Flammen aus dem Motorraum. Der Fahrzeughalter verständigte er umgehend die

Polizei. Die hinzualarmierte Feuerwehr Neckarbischofsheim konnte den Brand

schnell löschen, jedoch war das Fahrzeug bereits ausgebrannt. Die Brandursache

ist nach ersten Ermittlungen die Folge eines technischen Defekts. Verletzt wurde

glücklicherweise niemand. Der Schaden wird auf mindestens 15.000,- Euro

geschätzt. Der Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: PKW überschlägt sich auf A6

Rauenberg (ots) – Am frühen Samstagmorgen kam die 25-jährige Fahrerin eines BMW

gegen 05.25 Uhr auf der A 6 zwischen Sinsheim und Walldorf in Fahrtrichtung

Mannheim in der Nähe der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg alleinbeteiligt nach

rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich, prallte gegen einen Stauwarnmelder

und kam wieder auf den Rädern zum Stehen. Beim Überschlag wurden die Fahrerin

und ihre 23-jährige Beifahrerin leicht verletzt und mussten zur Behandlung in

ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden am Fahrzeug und

den Verkehrstafeln beläuft sich auf ca. 35.000 Euro. Die Fahrerin wies eine

Atemalkoholkonzentration von 1 Promille auf. Ein auf freiwilliger Basis

durchgeführter Urintest verlief positiv auf THC. Zudem gab sie an, am Steuer

eingeschlafen zu sein. Sie musste daher eine Blutprobe über sich ergehen lassen

und den Führerschein abgeben. Der Verkehrsdienst Heidelberg, Außenstelle

Walldorf, hat die Ermittlungen aufgenommen.

Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Brennendes Fahrzeug an der Anschlussstelle Ladenburg

Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Gegen 15:22 Uhr wurde am

Freitagnachmittag ein brennendes Fahrzeug an der Anschlussstelle Ladenburg

gemeldet. Vor Ort konnte ein Piaggio Porter (Kleintransporter) festgestellt

werden, der in Vollbrand stand. Ein 37-jähriger Mann war mit dem Fahrzeug auf

der Autobahn unterwegs gewesen als er starke Klopfgeräusche aus dem Motorraum

vernahm. Daher verließ er sicherheitshalber bei der nächsten Abfahrt die

Autobahn um dann kurz darauf festzustellen, dass sein Fahrzeug bereits Feuer

gefangen hatte. Der Fahrer konnte noch unverletzt das Fahrzeug verlassen, zu

retten war es aber nicht mehr. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Der

Gesamtschaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. Durch die Löscharbeiten kam es

kurzfristig zu Behinderungen und Staubildung im abfließenden Verkehr der

Autobahn.