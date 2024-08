Karlsruhe – Radfahrerin bei Sturz schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Schwere Verletzungen zog sich am Freitagvormittag eine

82-jährige Radfahrerin zu, als sie mit ihrem Fahrrad in Karlsruhe-Durlach einen

Bordstein hinunterfuhr und dabei zu Fall kam.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kam die Radfahrerin in der Straße An der

Raumfabrik gegen 11:30 Uhr beim Losfahren an einem Bordstein offenbar

alleinbeteiligt zu Fall und verletzte sich dabei am Arm. Kurz darauf stand die

82-Jährige wieder auf, stürzte unmittelbar danach jedoch erneut zu Boden und

verletzte sich am Kopf.

Durch einen hinzugerufenen Rettungswagen wurde die schwer verletzte Frau vor Ort

erstversorgt und im Anschluss in ein Krankenhaus eingeliefert.

Bruchsal – Tödlicher Verkehrsunfall auf der A5 – derzeit Vollsperrung in Fahrtrichtung Norden

Karlsruhe (ots) – Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 5 auf

Höhe Untergrombach kamen am frühen Montagmorgen zwei Menschen ums Leben. Die

Fahrbahn in Fahrtrichtung Norden ist derzeit voll gesperrt.

Ersten Feststellungen zufolge kam es gegen 05:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, an

welchem insgesamt fünf Pkw und drei Lkw beteiligt waren. Der Unfallhergang ist

bislang noch unklar. Bei dem Unfall kamen nach derzeitigem Sachstand zwei

Personen ums Leben. Weitere Personen wurden teils schwer verletzt und in

Krankenhäuser gebracht.

Die A5 ist aktuell zwischen den Anschlussstellen Karlsruhe-Nord und Bruchsal

voll gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet und der Verkehr wird ausgeleitet.

Auch auf der Gegenfahrbahn kommt es derzeit zu Verkehrsbeeinträchtigungen durch

Schaulustige.

Ein Hubschrauber war zwischenzeitlich zur Verkehrsaufklärung im Einsatz.

Ubstadt-Weiher – Pkw-Lenkerin fährt gegen Hauswand

Karlsruhe (ots) – Glücklicherweise unverletzt blieb eine lebensältere

Pkw-Lenkerin bei einem Unfall am Samstagnachmittag in Ubstadt-Weiher.

Die 82-jährige Dame war nach derzeitigem Kenntnisstand gegen 14:30 Uhr mit ihrem

Opel Astra innerorts auf der Zeuterner Straße in Ubstadt-Weiher unterwegs als

sie aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und in der Folge in

die Hauswand eines Wohnhauses fuhr. Die Frau blieb unverletzt, der Sachschaden

an ihrem Fahrzeug beträgt circa 3.000 Euro.

Durch die Kollision entstand ein Loch in der Fassade des Wohnhauses. Die Höhe

dieses Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.