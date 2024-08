Heidelberg: PKW Diebe auf frischer Tat ertappt

Heidelberg (ots) – Am frühen Sonntagmorgen gegen 3 Uhr hörte ein 23-jähriger

Mann, wie die Türen seines PKWs plötzlich geschlossen wurden. Der 23-Jährige

hielt sich zu diesem Zeitpunkt gerade alleine in seinem Wohnwagen im Harbigweg

direkt neben dem PKW auf. Als er nachschaute, bemerkte er zwei unberechtigte

Personen auf dem Fahrer- und Beifahrersitzes seines Autos. Bis zum Eintreffen

der Polizeibeamten hielt der Mann die beiden Verdächtigen fest. Die 27 und 29

Jahre alten Männer, welche sich zur Sache bisher nicht weiter äußerten, erwartet

nun ein Strafverfahren wegen versuchten Diebstahls.

Heidelberg: Zeugin erkennt Rollerdiebe und informiert die Polizei

Heidelberg (ots) – Eine aufmerksame Zeugin beobachtete in den frühen

Morgenstunden des Samstags vier junge Männer, wie sich diese an einer Vespa in

der Gaisbergstraße zu schaffen machten. Die Zeugin informierte die Polizei,

welche die Verdächtigen während der Fahndung in der Rohrbacher Straße ausfindig

und anhand der von der Zeugin abgegebenen Personenbeschreibungen erkennen

konnten. Als die Tatverdächtigen die Streife erkannten, ergriffen sie umgehend

die Flucht. Den Beamtinnen und Beamten gelang es jedoch die Verdächtigen

einzuholen und festzunehmen. Die jungen Männer im Alter zwischen 16 und 18

Jahren mussten den Polizistinnen und Polizisten auf das Revier folgen. Auf der

Dienststelle wurde bei allen Verdächtigen eine leichte Alkoholisierung

festgestellt. Nach den erkennungsdienstlichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen

ihren Eltern überstellt und der 18-Jährige auf freien Fuß entlassen. Alle

Beteiligten müssen nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren

Falls des Diebstahls rechnen.

Heidelberg: Vespa durch Unbekannten beschädigt, Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots) – Am Sonntag zwischen 10:30 Uhr und 15 Uhr beschädigte ein

bisher unbekannter Fahrzeugführer eine burgunderrote Vespa in der neuen

Schlossstraße. Das Zweirad hatte die Eigentümerin zuvor am Fahrbahnrand des dort

befindlichen Parkplatzes nahe der Bergbahnstation abgestellt. Vermutlich im

Vorbeifahren touchierte ein Unbekannter die Vespa am Heckkoffer, wodurch diese

umfiel und erheblich beschädigt wurde. Der Sachschaden liegt bei rund 1.500

Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich

mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter Tel.: 06221/1857-0 in Verbindung zu

setzen, welches die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht führt.

Heidelberg: Verkehrsunfall Speyerer Straße

Heidelberg (ots) – Zu einem größeren Unfall kam es in der Nacht von Freitag auf

Samstag gegen 23.27 Uhr an der Einmündung des Stückerwegs in die Speyerer Straße

in Heidelberg. Hier wollten der 25-jährige Fahrer eines Mercedes SUV und der

44-jährige Fahrer eines weiteren Mercedes SUV aus Richtung Schwetzingen kommend

an der Grünlicht zeigenden Ampel von der Speyerer Straße nach links in den

Stückerweg abbiegen. Die 42-jährige Fahrerin eines VW Golf, die auf der Speyerer

Straße stadtauswärts unterwegs war, missachtete das für sie geltende Rotlicht

der Ampel und prallte in die Beifahrerseite eines der abbiegenden Fahrzeuge.

Dieses kam ins Schleudern und stieß seinerseits mit dem zweiten abbiegenden

Fahrzeug zusammen. Verletzt wurde beim Unfall niemand. An zwei PKW entstand

jedoch wirtschaftlicher Totalschaden. Die Gesamtschadenssumme beläuft sich auf

über 150.000 Euro. Bei der Unfallverursacherin wurde Alkoholgeruch wahrgenommen.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von über 1,5

Promille. Sie musste daher eine Blutprobe und im Anschluss ihren Führerschein

abgeben. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen.