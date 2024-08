Mannheim: Nach Einbruch rund 130.000 Euro Schaden – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Am Samstag zwischen 16:30 Uhr und 0 Uhr hebelte eine bisher

unbekannte Täterschaft eine Balkontür einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in

der Wingertstraße auf. Nachdem die Täterschaft in der Wohnung diverse Zimmer und

Schränke durchwühlt hatten, entwendeten sie einen hohen Bargeldbetrag sowie

mehrere Goldmünzen. Der Gesamtschaden liegt bei rund 130.000 Euro. Die

Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die

Ermittlungen wegen Wohnungseinbruchdiebstahls übernommen. Zeugen werden gebeten,

sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter 0621/174-4444 zu melden.

Mannheim: Geschädigter nach versuchtem Raub gesucht

Mannheim (ots) – Bereits am vergangenen Donnerstag gegen 09:45 Uhr fiel ein

Radfahrer im Bereich des Marktplatzes auf, als dieser absichtlich durch die

dortige Gedenkstätte fuhr und hierbei den abgelegten Blumenschmuck zerstörte. In

der Folge soll der Radfahrer auf einen älteren Mann mit blauer Basecap

zugefahren sein und diesen am Rucksack gepackt haben mit dem Ziel diesen zu

entreißen. Hierbei fielen beide Personen zu Boden. Der Radfahrer flüchtete im

Anschluss. Der verdächtige Zweiradfahrer konnte zwischenzeitlich nach erneuten

Vorfällen durch Polizeikräfte des

Reviers Mannheim-Neckarstadt ausfindig gemacht und festgenommen werden. Bisher

hat sich der Geschädigte zur Tat des vergangenen Donnerstags noch nicht bei der

Polizei gemeldet. Für die weiteren Ermittlungen ist seine Aussage jedoch von

entscheidender Bedeutung. Zeugen, welche Hinweise auf den Mann geben können,

oder der Geschädigte selbst, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier

Mannheim-Innenstadt unter Tel.: 0621/1258-0 in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Innenstadt: LKW-Fahrer beschädigt parkendes Auto und begeht Unfallflucht – 10.000 Euro Schaden

Mannheim (ots) – Ein bislang unbekannter LKW-Fahrer beschädigte am Samstag gegen

17:30 Uhr beim Linksabbiegen ein vor E 4, 11 ordnungsgemäß am rechten

Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug sowie einen Pfosten und entfernte sich danach

unerlaubt über die verlängerte Fressgasse in Richtung Kurt-Schumacher-Brücke von

der Unfallstelle. Der geparkte PKW wurde beim Unfall durch das ausscherende Heck

des LKW-Anhängers erfasst. Dabei wurde das Auto stark am hinteren Kotflügel

beschädigt und auf einen Pfosten sowie ein Verkehrszeichen geschoben. Das

Verkehrszeichen wurde dadurch komplett umgeknickt. Der dadurch entstandene

Sachschaden beläuft sich auf 10.000 Euro, das beschädigte Fahrzeug war nicht

mehr fahrtüchtig. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben

können und/oder das Kennzeichen des geflüchteten LKWs notiert haben, werden

gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der 0621-12580 zu

melden.

Mannheim/Neckarstadt: Mann auf Fahrrad schlägt mehrere Personen beim Vorbeifahren, Geschädigte und Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Samstagmittag, zwischen 14:30 Uhr und 16:30 Uhr gingen

gleich mehrere Anrufe beim Notruf des Polizeipräsidium Mannheims ein, dass ein

Mann auf einem Fahrrad während des Vorbeifahrens Passanten gegen den Hals bzw.

Kopf schlagen würde. Der Mann war sowohl im Bereich der Dammstraße, der

Humboldtstraße und am Friedrichsring unterwegs. Eine Person, die einen Schlag

gegen den Kehlkopf bekommen hatte musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Am späten Nachmittag kamen noch weitere Personen zum Revier Neckarstadt um

Anzeige wegen desselben Vorfalles zu erstatten. Gegen 18:25 Uhr war es einer

Streife möglich den Tatverdächtigen einer Kontrolle zu unterziehen. Gegen ihn

wurde nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, für dass er sich verantworten

muss.

Das Polizeirevier Neckarstadt sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren

Geschädigten, die sich unter der Telefonnummer 0621/174-33010 melden können.

Auch Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können, werden

gebeten, sich unter der vorgenannten Telefonnummer zu melden. / CW

Mannheim-Käfertal: Hund nutzt offenes Hoftor für einen Ausflug

Mannheim (ots) – Passanten meldeten telefonisch beim Polizeirevier Käfertal

einen freilaufenden, herrenlosen Hund welcher von Käfertal in Richtung

Spinelli-Park lief. Es handelte sich um einen älteren Schäferhund, der ohne

Halsband den Bäckerweg entlangging. Durch die Polizeibeamten konnte der

zutrauliche Hund ausfindig gemacht werden und der „Ausflug“ ging nun im

Streifenwagen weiter zur Polizeiwache. Da der Hund einen sog. „Chip“ hatte und

entsprechend registriert war, konnte die Hundehalterin ausfindig gemacht werden.

Sie wurde kurz darauf bei den Beamten vorstellig und nahm ihren Ausreißer wieder

entgegen. Laut ihr habe er wohl das offenstehende Hoftor beim Nachbarn genutzt

und sich unbemerkt zu einem Spaziergang aufgemacht. /CW

Mannheim-Innenstadt: Gebäudebrand in der Innenstadt

Mannheim-Innenstadt (ots) – Gegen 18.08 Uhr meldeten mehrere Anwohner eines

Mehrfamilienhauses im Quadrat F 6 eine Rauchentwicklung in der obersten Wohnung.

Als die Feuerwehr eintraf stand die Wohnung im Vollbrand. Der 35-jährige

Bewohner der Wohnung hatte diese bereits verlassen und wurde mit Verdacht einer

Rauchgasvergiftung durch den Rettungsdienst behandelt. Weitere Personen kamen

nicht zu Schaden. Alle Anwohner des Hauses konnte rechtzeitig dieses verlassen.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Über

die entstandene Schadenssumme können noch keine Angaben gemacht werden. Die

genaue Brandursache ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der

Kriminaldauerdienst hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.