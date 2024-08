Kraftfahrzeugdiebstahl

In der Nacht von Donnerstag, den 01.08.2024, auf Freitag, den 02.08.2024, kam es zu einem Diebstahl eines schwarzen PKW der Marke BMW, Modell X 3, durch bislang unbekannte Täter. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 16-17.000 Euro.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.