Körperliche Auseinandersetzung mehrerer Personen in Sprendlingen

Am Sonntag, den 04.08.2024 kam es gegen 18:15 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier Personen auf dem Feldweg parallel zur K26 (Außerhalb Sprendlingen). Hierbei wurde laut Zeugenangaben durch drei Tatverdächtige auf eine am Boden liegende männliche Person eingetreten. Nach Ansprache durch die Zeugen flüchteten die vier Personen in unbekannte Richtung. Eine der Personen nutzte hierbei einen Roller.

Mögliche Zeugen des Vorfalls oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bingen zu melden.

Wohnwagen löst sich von PKW

A61/Daxweiler (ots) – Viel Glück im Unglück hatten ein 43-jähriger Fahrer eines

Wohnwagengespanns und seine 35-jährige Beifahrerin am 4. August 2024 gegen 7:40

Uhr. Die beiden befuhren zu diesem Zeitpunkt die A 61 im Baustellenbereich bei

Daxweiler in Richtung Koblenz, als die Anhängerkupplung am PKW des 43-Jährigen

brach. Daraufhin rollte der Wohnwagen unkontrolliert in den Wagen des Mannes.

Hierdurch verlor der 43-Jährige die Kontrolle über sein Auto und drehte sich mit

diesem und kollidierte mit der Betonabsperrung und mehreren Warnbaken des

Baustellenbereichs. Der 43-Jährige konnte anschließend seinen PKW im Baufeld

außerhalb der Fahrbahn zum Stehen bringen. Auch den Wohnwagen konnte wer noch

wegschieben. Dabei verletzte er sich leicht an der Hand. PKW und Wohnwagen

mussten nach der Unfallaufnahme abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden an

Wohnwagen und PKW schätzt die Polizei auf ca. 5000 Euro.

PKW überschlägt sich

A 61/Armsheim (ots) – Eine 21-Jährige befuhr am 3. August 2024 gegen 11:20 Uhr

die A 61 in Höhe Armsheim. Als sie dort einen anderen Verkehrsteilnehmer

überholen wollte, geriet sie vermutlich mit den linken Rädern in den

Grünstreifen an der Mittelschutzplanke. Von dort zog sie zurück auf die Fahrbahn

und kollidierte mit dem PKW eines 49-Jährigen. Daraufhin drehte sich der PKW der

21-Jährigen, überschlug sich und blieb im Grünstreifen neben dem rechten

Fahrbahnrand auf dem Dach liegen. Die junge Frau wurde bei dem Unfall leicht

verletzt. Sie wurde zur Kontrolle durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus

verbracht. Die PKW´s der Frau und des 49-Jährigen waren beide nicht mehr

fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Schaden am Auto der 21-Jährigen

schätzt die Polizei auf ca. 10.000 Euro, den am Wagen des 49-Jährigen auf ca.

8.000 Euro. Neben einer Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim waren

noch zwei Rettungswagen sowie die Feuerwehr Alzey mit vier Fahrzeugen und 17

Kräften im Einsatz. Bis etwa 11:50 Uhr war der rechte Fahrstreifen für die

Unfallaufnahme gesperrt.