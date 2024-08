Germersheim: Die Polizei-News

Hagenbach – betrunken und unter Drogeneinfluss unterwegs

Hagenbach (ots)

Sonntagnacht wurde ein 27-jähriger PKW-Fahrer aus Germersheim in der Berwartsteinstraße kontrolliert. Der Fahrer roch nach Alkohol und zeigte zudem drogentypische Auffälligkeiten. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,69 Promille und ein Urintest reagierte positiv auf Amphetamin. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel sowie der Führerschein sichergestellt. Es folgte die Blutentnahme für das eröffnete Strafverfahren.

Kandel – betrunkener Radfahrer kracht in geparkten PKW

Kandel (ots)

Sonntagabend kollidierte ein 43-jähriger Radfahrer aus Kandel mit einem ordnungsgemäß geparkten PKW. Er stürzte und verletzte sich dabei leicht. Am Unfallort in der Zeppelinstraße konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 2,1 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ihm wurde eine Blutprobe für das eröffnete Strafverfahren entnommen.

Pkw-Scheibe eingeschlagen

Germersheim (ots)

Im Zeitraum von Samstag, den 03.08.2024, gegen 16:30 Uhr und dem darauffolgenden Sonntag gegen 16:40 Uhr wurde an einem PKW in der Geschwister-Scholl-Straße in Germersheim die hintere Seitenscheibe auf der rechten Fahrzeugseite eingeschlagen. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu tatverdächtigen Personen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Germersheim unter Tel. 07274 9580 oder E-Mail pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfallflucht

Bellheim (ots)

Im Zeitraum von Freitagvormittag, dem 02.08.2024, gegen 11:00 Uhr bis Samstagabend, dem 03.08.2024, gegen 18:45 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Vorbeifahren die Frontstoßstange eines in der Richard-Wagner-Straße in Bellheim abgestellten Autos und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. An dem geparkten Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500EUR.

Hinweise zum Verkehrsunfall oder dem bislang unbekannten Unfallverursacher nimmt die Polizei Germersheim unter Tel. 07274 9580 oder E-Mail pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Überwachung des Durchfahrtsverbotes

Lustadt (ots)

Am Freitagmorgen, dem 02.08.2024, wurde aufgrund von Bürgerbeschwerden das Durchfahrtsverbot im Bereich der Poststraße in Lustadt überwacht. Bei geringem Verkehrsaufkommen ergaben sich innerhalb einer halben Stunde keine Verstöße.

Ohne Versicherung und Führerschein unterwegs

Germersheim (ots)

Am Samstagvormittag, dem 03.08.2024, gegen 11:45 Uhr konnte ein PKW ohne Kennzeichen im Bereich der Waldstraße in Germersheim fahrend festgestellt, jedoch zunächst keiner Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte auf einem Parkplatz in der Ludwig-Erhard-Straße der 54-jährige Autofahrer beim Anbringen der Kennzeichen kontrolliert werden. Bei der anschließenden Sachverhaltsaufnahme konnte schließlich festgestellt werden, dass das Auto weder versichert noch zugelassen war. Weiterhin war der 54-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Kennzeichen wurden sichergestellt und entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Jockgrim – Unfall zwischen PKW und Radfahrerin

Jockgrim (ots)

Am 03.08.2024, gegen 10:20 Uhr, kam es in Jockgrim zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Rad- und einer Autofahrerin. Demnach wollte die 33-jährige Fahrerin des Audi an der Einmündung Hatzenbühler Straße/Bahnhofstraße rechts an der neben ihr befindlichen Rennradfahrerin vorbeifahren. Hierbei kam es zur Berührung des Hinterrades, wodurch die 28-jährige Radlerin stürzte. Sie wurde mit leichten Verletzungen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Motorrad geklaut

Germersheim (ots)

Einen Mann, welcher auffällig an einem Motorrad hantiert, meldete ein aufmerksamer Bürger in der Nacht auf Samstag gegen 1 Uhr im Bereich des Busbahnhofs. Der Verdacht, der Mann würde gerade das Motorrad klauen, bestätigte sich nicht. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich jedoch heraus, dass das Motorrad dennoch durch den 25-jährigen Mann entwendet wurde, jedoch bereits am Vortag. Das Motorrad wurde sichergestellt. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

Betrunken und ohne Führerschein

Rülzheim (ots)

1,37 Promille ergab der Alkoholtest, den Beamte mit einem 19-jährigen Rollerfahrer in der Nacht auf Samstag, gegen 4 Uhr in der Grabengasse durchführten. Weiterhin konnte festgestellt werden, dass der Fahrer nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis für das Kleinkraftrad verfügte. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.