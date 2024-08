Kellerbrand

Bereits am Freitagabend (02.08.2024), gegen 19:30 Uhr, brach im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Madenburgstraße aus ungeklärter Ursache ein Feuer aus. Personen kamen durch das Feuer nicht zu Schaden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Alkoholisierter E-Rollerfahrer aus dem Verkehr gezogen

Sonntagmittag (04.08.2024, gegen 11:45 Uhr) kontrollierten Polizeikräfte einen 54-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Bruchwiesenstraße. Bei dem Fahrer ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung. Ein Atemalkoholtest vor Ort bestätigte den Verdacht. Dieser ergab einen Wert von 0,86 Promille. Der Mann wurde zur Polizeidienststelle gebracht, wo ein beweissicherer Atemalkoholtest durchgeführt wurde.

Gegen den 54-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Er muss mit einer Geldbuße von bis zu 3.000 Euro rechnen. E-Scooter sind gerade in Städten ein beliebtes Fortbewegungsmittel. Viele kennen die Regeln zur Nutzung eines E-Scooters jedoch nicht. Beim Thema Alkohol gelten die gleichen Grenzwerte wie beim Autofahren. Darüber hinaus darf nicht unter Drogeneinfluss gefahren werden.

Motorrad gestohlen – Zeugen gesucht

Am frühen Sonntagmorgen (04.08.2024) in der Zeit von 3:30 Uhr bis 7 Uhr stahlen Unbekannte in der Straße Grüner Hof ein 125er Motorrad der Marke Betamotor. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Einbruch in Wohnung – Zeugen gesucht

In der Zeit vom 03.08., 16 Uhr, bis zum 04.08.2024, 5 Uhr, brachen Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Wredestraße (nahe Heinigstraße) ein. Aus der Wohnung wurde Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen.

Haben Sie die Tat beobachtet oder verdächtige Personen in der Wredestraße beobachtet?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

ROADPOL – Kontrollwoche „Speed“ vom 05. – 11. August 2024

Polizeipräsidium Rheinpfalz (ots)

„Grenzen überschreiten, um Leben zu retten!“ ROADPOL ist ein europaweites Polizeinetzwerk, mit dem Ziel die Zahl der Verkehrsunfallopfer zu senken. Dabei koordiniert es, europaweit nationale Aktionen zur Durchsetzung der Vorschriften im Verkehrssektor. Innerhalb dieses Kontrollverbunds finden über das Jahr verteilt verkehrspolizeiliche Schwerpunktkontrollen statt. Auch die Analyse der Verkehrsunfalllage im Polizeipräsidium Rheinpfalz verdeutlicht die Notwendigkeit weiterer Kontrollmaßnahmen um die Senkung der Verkehrsunfallzahlen und insbesondere der Verkehrstoten zu erreichen.

Überhöhte Geschwindigkeit bleibt hierbei weiter eine Hauptunfallursache: 2023 wurden im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz wegen nicht angepasster oder überhöhter Geschwindigkeit 2.062 Verkehrsunfälle registriert. Im Jahr 2022 waren dies noch 1.896 Verkehrsunfälle. Die Verkehrsunfallstatistik 2023 mit ausführlichen Informationen zur Unfalllage und unseren Maßnahmen finden Sie auf unserer Internetseite https://s.rlp.de/YSXrl

Im Zeitraum vom 05. August bis 11. August 2024 finden daher im Rahmen der Roadpol Kontrollwoche „Speed“ auch im Polizeipräsidium Rheinpfalz gesonderte Einsatzmaßnahmen u. a. zur Bekämpfung und Verhinderung von Geschwindigkeitsüberschreitungen im Straßenverkehr statt. In dieser Woche ist es beabsichtigt, die Kontrolltätigkeiten im Bereich der Geschwindigkeitsmessung flächendeckend zu intensivieren. Die Verkehrskontrollen sollen die Unfallzahlen und insbesondere die Zahl der Verkehrstoten senken. Durch die Verkehrskontrollen sollen auch die Risiken von überhöhter Geschwindigkeit im Straßenverkehr verstärkt ins öffentliche Bewusstsein rücken. Bei den Kontrollen wollen die Polizeikräfte deshalb auch an die Einsicht der Verkehrsteilnehmenden appellieren, niemals die zulässige Höchstgeschwindigkeit zu überschreiten und die Geschwindigkeit der jeweiligen Situation anzupassen.

Weitere Informationen gibt es unter www.roadpol.eu

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein ist zuständig für die Sicherheit von über 900.000 Menschen. Der Dienstbezirk der Behörde mit ihren rund 2200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umfasst auf etwa 2.400 Quadratkilometern die Vorder- und Südpfalz mit den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim, Rhein-Pfalz-Kreis und Südliche Weinstraße sowie die kreisfreien Städte Frankenthal (Pfalz), Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Neustadt a.d.W. und Speyer.

Wenn Sie einen Einblick in unsere Arbeit gewinnen wollen, schauen Sie sich gerne unter https://s.rlp.de/YwRYe unseren Film „Wir für die Pfalz“ an.

Fahrer mit gestohlenen Roller erwischt

Am gestrigen Mittag, gegen 12:50 Uhr, wurde in der Lindelbronnstraße ein 18-jähriger Rollerfahrer und dessen 16-jährigen Sozius aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit einer Kontrolle unterzogen. Der Fahrer konnte keine entsprechende Fahrerlaubnis vorzeigen. Weiterhin wurden drogentypische Anzeichen festgestellt. Bei der Überprüfung des Rollers stellte sich heraus, dass dieser entwendet war. Dem 18-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet, der Roller wurde sichergestellt.

Kontrolle E-Scooter

Am 03.08.2024, gegen 20:40 Uhr, wurden bei der Kontrolle eines 23-jährigen E-Scooter Fahrer in der Kaiser-Wilhelm-Straße Anzeichen für einen vorherigen Drogenkonsum festgestellt. Weiterhin wurde festgestellt, dass der E-Scooter ohne benötigtes Versicherungskennzeichen unterwegs war und der Fahrer ein verbotenes Einhandmesser mit sich führte. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Das Messer wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den 23-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei weist daraufhin, dass E-Scooter im öffentlichen Straßenverkehr ein gültiges Versicherungskennzeichen benötigen.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 03.08.2024, gegen 14:15 Uhr, missachtete eine 21-jährige PKW-Fahrerin an der Kreuzung Salzburger Straße / Steiermark Straße die Vorfahrt einer 33-jährigen PKW-Fahrerin. Durch den Zusammenstoß wurde die 33-Jährige leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung war jedoch nicht notwendig. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000EUR.

Verstoß Waffengesetz – Sicherstellung

Am heutigen frühen Morgen, gegen 03:30 Uhr, wurde ein 22-Jähriger in der Bliesstraße auf einer Bank sitzend festgestellt. Da der Mann offensichtlich etwas vor den Beamten in einem Gebüsch versteckte, wurde dieser einer Kontrolle unterzogen. In dem besagten Gebüsch konnte ein Butterflymesser, welches dem 22-Jährigen zugeordnet werden konnte, sichergestellt werden. Eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz wurde aufgenommen.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstagabend, gegen 20:14 Uhr, verlor ein 81-Jähriger PKW-Fahrer in einem Kreisverkehr in der Prager Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einer Steinmauer. Der Fahrer wurde hierbei leicht verletzt. Da Hinweise auf eine Trunkenheitsfahrt vorlagen, wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der entstandene Gesamtschaden wird aktuell auf ca. 5500 Euro geschätzt.

Trunkenheitsfahrt

Am Samstagabend, gegen 19:25 Uhr, wurde in der Industriestraße ein PKW mitgeteilt, wessen Fahrer möglicherweise betrunken sein könnte. Im Rahmen einer Kontrolle ergab ein Atemalkoholtest bei dem 34-jährigen Fahrer einen Wert von 1,87 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr wurden aufgenommen.

Gefährliche Körperverletzung – Zeugen gesucht

Am gestrigen Abend, gegen 21:15 Uhr, wurde ein 36-jähriger Radfahrer in der Sternstraße von einer derzeit unbekannten Personengruppe (ca. 7 Personen) körperlich angegriffen. Die Gruppe flüchtete fußläufig von der Tatörtlichkeit. Durch die tätlichen Angriffe wurde der Radfahrer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Beschreibung der Täter: hauptsächlich dunkel gekleidet und trugen zum Teil Kappen und Bauchtaschen.

Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt tätigen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621 963-2222 in Verbindung zu setzen.

„Falscher Polizeibeamter“ – Seniorin durchschaut Betrugsmasche

Am Freitagmorgen erhielt eine 90-Jährige einen Anruf von einer Unbekannten, welche sich als angebliche Polizeibeamtin ausgab. Die Anruferin gab an, dass die Enkelin der Seniorin einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Aufgrund der Festnahme der vermeintlichen Enkelin sei eine Kaution in Höhe von 20.000 Euro fällig. Die Seniorin durchschaute die Betrugsmasche und beendete das Gespräch.

Beachten auch Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu

auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben. Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621

963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen

kann.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Auto aufgebrochen – Zeugen gesucht

In der Zeit vom 03.08., 20 Uhr, bis zum 04.08.2024, 9 Uhr, schlugen Unbekannte in der Mutterstadter Straße die Scheibe eines geparkten Autos ein. Gestohlen wurde, nach erster Einschätzung, nichts. Der entstandene Schaden wird auf rund 300 Euro geschätzt.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .