Landau: Die Polizei-News

Versuchter Einbruch in Supermarkt

Am 04.08.2024, gegen 07:40 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in einen Supermarkt in der Haardtstraße einzubrechen. Die Haupteingangstür wurde dabei eingeworfen, ins Innere gelangten die Täter jedoch nicht. Der Schaden beläuft sich auf ca. 5000EUR.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Landau – Nach Körperverletzung im Gewahrsam

Am 03.08.3024, gegen 19:40 Uhr, befand sich ein 40-jähriger Mann aus Landau bei der Tankstelle in der Westbahnstraße und versuchte eine vorbeifahrende Fahrradfahrerin zu schlagen. Da der Mann weiterhin aggressiv war und sich nicht beruhigen ließ, wurde ihm ein Platzverweis erteilt. Er erschien nur wenige Minuten später wieder an der Örtlichkeit und war weiterhin aggressiv, weshalb er bis zum nächsten Morgen in Gewahrsam genommen wurde. Gegen den 40-jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Landau – Dach eines Verkaufsstandes auf dem Weinfest in Nußdorf beschädigt

Am 03.08.2024 wurde im Zeitraum von 01:30 und 17:00 Uhr das Dach eines Verkaufsstandes des Weinfestes in der Lindenbergstraße in Landau-Nußdorf beschädigt. Aufgrund des Schadensbildes ist davon auszugehen, dass der Schaden durch einen Verkehrsunfall verursacht wurde.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Landau – Handynutzung am Steuer mit Folgen

Eine leicht verletzte Person und ein beschädigter Baum sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am gestrigen Morgen. Am 03.08.2024, gegen 8 Uhr, befuhr ein 42-jähriger mit seinem Auto den Ostring in Landau, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Hierdurch wurde der Fahrer leicht verletzt und der Baum gefällt. Der Fahrer war während der Fahrt am Handy und dadurch abgelenkt. Durch die Feuerwehr wurde der Baum zur Seite geräumt. Das Auto wurde abgeschleppt und der Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht.

Landau – Alkohol am Steuer

Am 03.08.2024, gegen 02:35 Uhr wurde im Haingeraideweg in Landau ein Pkw einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 65-jährigen Fahrer konnte Atemalkoholgeruch festgestellt werden, weshalb ein freiwilliger Alkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von 1,05 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.

Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 10

Wilgartswiesen (ots) – Am Sonntag, 04.08.2024, gegen 09.20 Uhr wendete der

57-jährige Fahrer eines Ford Focus sein Fahrzeug auf der Bundestraße 10 in Höhe

der Kläranlage Wilgartswiesen und kollidierte mit einem in Richtungsfahrbahn

Landau fahrenden PKW Nissan. An beiden Fahrzeugen, welche nicht mehr fahrbereit

waren und abgeschleppt werden mussten, entstand Sachschaden in Höhe von ca.

12.000.- Euro. Verletzt wurde niemand. Während der Unfallaufnahme und den

Abschlepparbeiten, waren die beiden Fahrstreifen in Richtung Landau für ca. eine

Stunde gesperrt, weshalb der Verkehr in Richtung Landau auf die Gegenfahrbahn

umgeleitet wurde. /pidn