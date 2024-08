Erneute Sachbeschädigung in Vereinsheim

Römerberg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde der Trainingsplatz des FV Heiligenstein durch unbekannte Täter beschädigt. Der Täter fuhr mutmaßlich mit einem Fahrzeug über den Sportplatz querfeldein und hinterließ durch das Fahrmanöver tiefe Rillen im Rasen. Der Rasen muss an den entsprechenden Stellen erneuert werden. Der Sachschaden wird auf ca 500EUR geschätzt.

Zeugen, welche in der Nacht von Freitag auf Samstag verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des FV Heiligenstein gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter der 06232 1370 in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise auch per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Nach Zusammenstoß mit Fahrradfahrerin weitergefahren

Böhl-Iggelheim (ots)

Am 03.08.2024 gegen 11:30 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Eisenbahnstraße/Lützelstraße in Böhl-Iggelheim ein Verkehrsunfall. Hierbei übersah eine 70-jährige Fahrradfahrerin, die die Eisenbahnstraße befuhr, einen die Lützelstraße befahrenden PKW und kollidierte mit diesem. In Folge dessen stürzte die Fahrradfahrerin zu Boden und der PKW fuhr weiter. Laut Fahrradfahrerin könnte es sich um einen dunkelblauen BMW gehandelt haben.

Den Fahrer des PKW droht ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht, auch wenn dieser bevorrechtigt gewesen wäre, da alle Beteiligten an einem Verkehrsunfall unter anderem einer Wartepflicht unterliegen.

Der Fahrer bzw. die Fahrerin des PKW oder mögliche Zeugen wegen gebeten sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt (06235/495-0, pischifferstadt@polizei.rlp.de oder persönlich) zu melden.

Verkehrsunfall unter Radfahrern endet im Krankenhaus

Hochdorf-Assenheim (ots)

Am 03.08.2024 gegen 00:20 Uhr kam es im Bereich des Mutterstadter Weges in Hochdorf Assenheim zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei hintereinanderfahrenden Radfahrern. Da der hinterherfahrende 52-jährige mit seinem Vorderrad das Hinterrad der ebenfalls 52-jährigen Radfahrerin touchierte kamen beide Radfahrer zu Sturz. Die vorausfahrende Radfahrerin kam relativ glimpflich davon und trug lediglich Prellungen an den Knie davon. Der männliche Radfahrer stürzte unglücklich in Richtung des Bordsteins und schlug dort mit dem Kopf gegen eine Mauer, sodass er sich diverse Frakturen im Gesichtsbereich, den Armen und Beinen zuzog und in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Da Alkoholgeruch festgestellt werden konnte wurde eine Blutprobe entnommen und eine Strafanzeige eingeleitet.

Die Polizei rät bei Genuss von Alkoholika und anderer legal-erhältlicher berauschender Mittel nicht aktiv durch die Nutzung von Fahrzeugen aller Art (Kfz, Fahrräder, E-Bikes, Pedelec, E-Scooter usw.) am Straßenverkehr teilzunehmen. Durch die verzögerten Reaktionen oder anderer körperlicher Beeinflussungen besteht die Gefahr durch einen Unfall nicht nur sich selbst, sondern auch Dritte zu gefährden. Des Weiteren kann auch bei der berauschten Nutzung des Fahrrades unter Umständen der Führerschein gefährdet sein.

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Pedelecfahrer

Römerberg (ots)

Am 03.08.2024 gegen 23:40 Uhr kam es zu einem Unfall In den Rauhweiden in Römerberg. Zwei Zeugen stellten auf einer Grünfläche den 56-jährigen Verletzten fest, der neben seinem Pedelec lag und auf Ansprache nicht reagierte. Die Zeugen leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Aufgrund des Verletzungs- und Schadensbild ist nach derzeitigem Ermittlungsstand von einem Alleinunfall möglichweise aufgrund vorangegangen Alkoholkonsums auszugehen. Der 56-Jährige wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Das mitgeführte Pedelec war im vorderen Bereich stark beschädigt, was jedoch nicht mit dem Sturzgeschehen in Zusammenhang steht. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein weiterer Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren das auf die Fahrbahn ragende Vorderrad übersah und darüberfuhr. Am Pedelec entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter der 06232 1370 in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise auch per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Alkoholisiert Fahrrad gefahren, Unfall gebaut und abgehauen

Dudenhofen (ots)

Am 02.08.2024, um 15:40 Uhr kam es in der St.-Klara-Straße 45 zu einem Verkehrsunfall. Durch eine Spaziergängerin konnte beobachtet werden, wie ein 48-Jähriger aus Hanhofen die St.-Klara-Straße in Dudenhofen mit seinem Fahrrad befuhr. Daraufhin prallte dieser mit einen am Fahrbahnrand geparkten PKW zusammen. An diesem entstand Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro. Im Anschluss verließ der Mann die Örtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Durch Zeugen wurde der Mann bis nach Hanhofen verfolgt. Dort konnte er schließlich kontrolliert werden. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Alkohol und Betäubungsmittel. Der Mann verletzte sich in Folge des Sturzes leicht am Knie, eine medizinische Behandlung war nicht notwendig. Der 48-Jährige wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.