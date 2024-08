Speyer – Verkehrsunfall unter dem Einfluss von THC

Am Sonntag, gegen 22:25 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Pkw-Fahrer die B9 von Germersheim in Richtung Ludwigshafen und wollte auf Höhe der Ausfahrt Speyer West abfahren. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, überfuhr die Grünfläche und kollidierte schlussendlich mit der Schutzplanke der Gegenfahrbahn. Weder der Fahrer, noch die beiden Insassen im Alter von 13 und 14 Jahren, wurden durch den Unfall verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten beim Fahrer Hinweise auf die Beeinflussung durch Cannabis erlangt werden. Ein Urintest reagierte positiv auf THC. Dem 19-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem wird gegen ihn ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Am Pkw des jungen Fahrers entstand wirtschaftlicher Totalschaden, sodass das Fahrzeug abgeschleppt werden musste. Insgesamt entstand am Pkw und der Leitplanke ein Schaden in Höhe von ca. 35.000 Euro.

Körperverletzung auf Ortsfest

Sonntagnacht gegen 00:30 Uhr kam es im Birkenweg, auf dem dortigen Siedlerfest, zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 24-jährigen Speyerers. Der Geschädigte wurde von einer ihm unbekannten männlichen Person auf dem Fest zwei bis drei Mal mit der Faust geschlagen und beleidigt. Der 24-Jährige musste aufgrund seines Verletzungsbildes vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Der unbekannte deutsche Täter ist ca 20-25 Jahre alt, von kräftiger Statur, 1,80m groß, hatte kurze schwarze Haare, trug eine schwarze Basecap, eine schwarze Umhängetasche, eine braune Steppjacke und eine hellblaue Jeans.

Mögliche Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter der 06232 1370 in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise auch per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Unfall verursacht und geflüchtet

Am frühen Samstagmorgen gegen 05:15 Uhr kam es in der St.-Guido-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine Zeugin konnte beobachten, wie ein grauer Mercedes-Benz mit quietschenden Reifen die St.-Guido-Straße in Richtung Bahnhofstraße befuhr. Hierbei fuhr der Fahrzeugführer gegen zwei geparkte PKWs. Der flüchtige Fahrzeugführer schaute anschließend auf einem nahegelegenen Parkplatz nach Schäden an seinem PKW. Beim Eintreffen der Polizei flüchtete der PKW mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung der Auestraße. Der flüchtige Fahrzeugführer konnte im Nahbereich nicht mehr angetroffen werden. Der Gesamtschaden an den beiden PKWs beträgt ca. 4000EUR. Die Ermittlungen zum Beschuldigten dauern noch an.

Mögliche weitere Zeugen der Tat werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter der 06232 1370 in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise auch per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Verkehrsunfall mit alkoholisiertem Fahrradfahrer

Am 02.08.2024, gegen 07:30 Uhr, kam es an der Vier-Wege-Kreuzung in Speyer zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrrad. Die 37-jährige PKW-Fahrerin aus Speyer befuhr die L528 in Richtung Böhl-Iggelheim. Auf Höhe der Vier-Wege-Kreuzung wollte der 32-jährige Fahrradfahrer aus Ludwigshafen die Fahrbahn überqueren, wobei er die PKW-Fahrerin übersah. Es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer erlitt leichte Verletzungen, an PKW und Fahrrad entstand jeweils leichter Sachschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten die Polizeibeamten beim Fahrradfahrer Atemalkoholgeruch wahrnehmen. Er kam in ein Krankenhaus, wo er medizinisch versorgt wurde und ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung.