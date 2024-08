Südliche Weinstrasse: Die Polizei-News

Polizei entdeckt Drogen bei Festival-Rückkehrern an der Raststätte Pfälzer Weinstraße West

Edesheim (ots)

Am Wochenende stellte die Polizei einen verdächtigen Reisebus, der auf der Raststätte Pfälzer Weinstraße West eine Pause einlegte, fest. Der Bus, besetzt mit 36 jungen Erwachsenen aus dem Großraum Freiburg, befand sich auf der Rückfahrt vom Festival „Nature One“. Während einige der Reisenden sich auf dem Spielplatz der Raststätte aufhielten, beobachteten Polizisten eine Person, die dort nach Erblicken der Gesetzeshüter einen Beutel versteckte. Bei der Nachschau fanden die Beamten ein kleines Tütchen mit einem weißen Pulver. Ein Schnelltest verlief positiv Kokain. Die Durchsuchung eines weiteren Festivalbesuchers förderte eine kleine Menge an Amphetamin zu Tage. Durch starke Kräfte der Polizei, der Bundespolizei und unter Hinzuziehung eines Rauschgiftsuchhundes, wurden die Reisenden systematisch kontrolliert. Das mitgeführte Gepäck sowie der Reisebus wurden nach weiteren Betäubungsmitteln durchsucht. Hierbei fanden die Beamten bei drei weiteren Personen Kleinmengen an Betäubungsmitteln. Im Detail wurden sichergestellt: – 10,3 Gramm Amphetamin – 2,3 Gramm Kokain – 2 Tabletten 2C-B – 1 Tablette Ecstasy Gegen die Beschuldigten wurden Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt.

Insheim – Streit der in Handgreiflichkeiten endeten

Insheim (ots)

Am 03.08.2024 kam es gegen 22:30 Uhr in der Schreibergasse in Insheim zu Streitigkeiten unter mehreren Personen, die in Handgreiflichkeiten und Bedrohungen endeten. Hierbei wurden drei Personen leicht verletzt. Einer der Beteiligten soll nach dem Streit zudem betrunken mit dem Auto davongefahren sein. Der 27-jährige konnte angetroffen und ein Alkoholtest konnte durchgeführt werden. Dieser ergab einen Wert von 1,4 Promille. Ihm wurde dann noch eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.

Herxheim – Fußballspiel zwischen Herxheim und Worms

Herxheim (ots)

Am 02.08.2024 fand in Herxheim das Oberligaspiel SV Viktoria Herxheim gegen VFR Wormatia Worms statt. Das Spiel wurde nach polizeilichen Erkenntnissen von etwa 700 Zuschauern besucht. Zwischen den beiden Fanlagern kam es während und nach dem Spiel zu kleineren szenetypischen Provokationen. Ein direktes Aufeinandertreffen der beiden Fanlager konnte jederzeit unterbunden werden. Zu strafrechtlich relevanten Ereignissen kam es nicht, sodass das Spiel ohne Störungen vonstattenging.

Mit Motorroller und Promille auf parkendes Auto aufgefahren

Barbelroth (ots)

Am Freitag, 02.08.2024, gegen 16:07 Uhr, meldete die Rettungsleitstelle einen Verkehrsunfall bei dem ein Motorroller in der Hauptstraße von Barbelroth gegen ein geparktes Fahrzeug gefahren sei. Der Rollerfahrer wäre verletzt. Die eingesetzten Polizeibeamten bestätigten vor Ort die gemeldete Situation. Bei der Unfallaufnahme fiel den Beamten bei dem 61- jährigen Fahrer deutlicher Atemalkoholgeruch auf. Ein angebotener Atemalkoholtest sicherte den Verdacht mit einem Wert von knapp über 2 Promille. Aufgrund seiner Verletzungen wurde der Rollerfahrer zur BGU Klinik nach Ludwigshafen verbracht. Lebensgefahr bestand nicht. Neben der medizinischen Versorgung wurde in der Klinik auch die von der Polizei angeordnete Blutprobe entnommen. Gegen den 61-jährigen Rollerfahrer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Führen eines Kraftfahrzeugs ohne Führerschein eingeleitet.

Einsatz des Polizeihubschraubers nach Verkehrsunfall

Kirrweiler (Pfalz), Hauptstraße- (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 03:45 Uhr kam es im Ortsbereich Kirrweiler zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein weißer BWM auf ein geparktes Fahrzeug auffuhr. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Da aufgrund der Unfallschäden nicht auszuschließen ist, dass der Unfallverursacher verletzt sein und sich in einer hilflosen Lage befinden könnte, laufen derzeit Fahndungsmaßnahmen. Hierbei wird auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Zeugen die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können oder eine verdächtige Person im Bereich Kirrweiler wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Edenkoben in Verbindung zu setzen.