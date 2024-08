Taxifahrer bedroht und beleidigt

Kaiserslautern (ots) – Ein Taxifahrer erstattete in der Nacht zu Montag Anzeige

bei der Polizei. Der Grund: Ein Fahrgast hatte ihn beleidigt und bedroht. Nach

Angaben des 32-Jährigen brachte er einen Passagier von Sambach nach

Kaiserslautern. Als der Mann in der Altenwoogstraße ausstieg und den

vereinbarten Preis zahlen sollte, wurde der 50-Jährige gegenüber dem Fahrer

ausfällig. Zudem weigerte er sich, die Fahrtkosten zu entrichten. Die Polizei

hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Reisegast muss sich jetzt wegen des

Verdachts des Betrugs, der Beleidigung und der Bedrohung rechtfertigen. |kfa

Einbruch in Geschäftsräume

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Unbekannte verschafften sich

in den vergangenen Tagen Zugang zu einer Firma in der Leininger Straße. Nach

Angaben der Mitarbeiter muss sich der Einbruch zwischen Mittwoch, 24. Juli, 9

Uhr und Freitag, 2. August, 7:30 Uhr ereignet haben. Die Täter entwendeten eine

Geldkassette aus den Innenräumen. Der Gesamtwert des Schadens wird auf einen

niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen,

die in dem genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu

melden. |kfa

Bei Kontrolle Drogen festgestellt

Kaiserslautern (ots) – Eine Personenkontrolle im Hilgardring führte am

Sonntagabend zum Auffinden von Betäubungsmitteln. Gegen 20:45 Uhr kontrollierten

die Beamten einen 35-Jährigen. In seinen Taschen fanden die Polizisten neben

unterschiedlichen Drogen auch eine größere Menge Bargeld. Da zunächst der

Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln im Raum stand, wurden durch die

Staatsanwaltschaft weitere Maßnahmen gegen den Kontrollierten angeordnet. Weil

sich der Vorwurf aber nicht erhärtete, wurde dem 35-Jährigen das Bargeld wieder

ausgehändigt. Das Rauschgift stellten die eingesetzten Kräfte sicher. Der Mann

muss sich jetzt wegen des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz sowie das

Betäubungsmittelgesetz rechtfertigen. |kfa

Wer hat den roten Opel Corsa beschädigt?

Lauterecken (ots) – Unfallverursacher kümmert sich nicht um Sachschaden. Am

Freitagmorgen hatte eine PKW-Fahrerin ihr Fahrzeug auf einem Parkplatz in der

Schloßgasse abgestellt. Als sie gegen 17:00 Uhr wieder zu ihrem PKW musste sie

feststellen, dass an der Fahrerseite des Fahrzeuges ein Unfallschaden vorhanden

war. Zur Klärung des Vorfalles sucht die Polizei mögliche Zeugen, denen in der

Zwischenzeit etwas aufgefallen ist. Diese werde gebeten sich bei der

Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden.

|pilek

Wohnungsbrand im Mehrparteienhaus

Mackenbach (ots) – Ein Notruf aus der Weilerbacher Straße erreichte in der

vergangenen Nacht die Hilfskräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst.

Gegen 2:15 Uhr wurde ein 27-jähriger Bewohner von seinem Rauchmelder alarmiert.

Der junge Mann bemerkte daraufhin, dass es in seiner Wohnung zu einem Brand

gekommen war. Er konnte sich aus seiner Dachgeschosswohnung retten, welche

zwischenzeitlich in Vollbrand stand. Durch das schnelle Einschreiten der

Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf die umliegenden Wohnungen und Anwesen

verhindert werden. Der geschätzte Sachschaden beträgt circa 50.000,- Euro. Der

27-Jährige musste mit einer leichten Rauchgasintoxikation behandelt werden. Für

die Dauer der Löscharbeiten war die Weilerbacher Straße vollgesperrt. Ursache

des Brandes war vermutlich der technische Defekt eines Elektrogerätes im

Badezimmer. |clm

Einbruch in Spielzeuggeschäft

Landstuhl (ots) – Am späten Sonntagabend wurden Polizeibeamte um 23:43 Uhr in

der Bahnstraße auf einen lauten Alarm aufmerksam. Bei der Nachschau stellten die

Polizeikräfte fest, wie zwei Personen aus einem Spielwarenmarkt kamen und dabei

ihre Beute in den Händen trugen. Die Beiden waren, wie sich herausstellte, zuvor

in das Geschäft eingebrochen und versuchten nun, unerkannt zu entkommen. Nach

Erblicken der Polizisten ließen die Täter ihr Diebesgut fallen und flüchteten zu

Fuß. Die Ermittler leiteten umgehend eine Fahndung nach den Flüchtigen ein. Die

Gesetzesbrecher selbst konnten zwar nicht aufgegriffen werden, jedoch wurden

diverse Beweismittel und Täterspuren gesichert, weshalb die Suche nach den

Einbrechern mit Hochdruck weitergeht. Beide trugen dunkle lange Kleidung, wobei

einer eine helle Basecap auf hatte und der andere eine dunkle Sporthose mit

seitlichen weißen Streifen.

Wer Angaben zu der Tat oder den Tätern machen kann, wird gebeten, sich mit der

Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2620 in Verbindung zu

setzen. |clm

Jugendlicher schlägt mit Stein gegen ein Auto

Kaiserslautern (ots) – Am Freitagabend beobachtete eine Zeugin gegen 19 Uhr, wie

ein junger Mann wiederholt mit einem Stein gegen die Fahrerseite eines VW Tiguan

schlug. Das in der Feuerbachstraße geparkte Fahrzeug wurde dabei in bislang

unbekannter Höhe beschädigt. Als die Polizeistreife am Ort des Geschehens

eintraf, war der junge Täter nicht mehr da. Die umgehend eingeleiteten

Ermittlungen führten allerdings zu einem polizeibekannten 14-Jährigen, welcher

sich nun für die Tat verantworten muss. |clm

An der Hauswand hängen geblieben…

Kaiserslautern (ots) – Bereits am Freitagvormittag kam es zu einem Unfall im

Stadtteil Erfenbach. Zwischen 9:30 Uhr und 11:30 Uhr blieb ein Fahrzeug,

eventuell ein Lastkraftwagen, bei der Durchfahrt der Jahnstraße an einer

Hauswand hängen. Diese wurde dabei beschädigt. Die Höhe des Schadens ist noch

nicht bekannt. Der Verursacher fuhr nach dem Zusammenstoß weiter.

Wer Angaben zu dem Verkehrsunfall oder dem flüchtigen Verursacher machen kann,

wird gebeten, sich mit der Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631

369-2250 in Verbindung zu setzen. |clm

Zu schnell, zu viele Insassen und alkoholisiert

Kaiserslautern (ots) – In der vergangenen Nacht (4./5. August) kam es gegen 0:18

Uhr zu einem nicht alltäglichen Verkehrsunfall. Ein 28-Jähriger befuhr mit

seinem Mini die Meuthstraße in Richtung Lauterstraße. Da er nach erster

Einschätzung vermutlich deutlich zu schnell unterwegs war, kam es zum

Zusammenstoß mit einer Straßenlaterne am linken Fahrbahnrand. Zur Überraschung

der Polizeibeamten waren am Unfallort mehr Fahrzeuginsassen als erwartet. Der

Kleinwagen war nämlich mit sechs Personen besetzt – zwei mehr als erlaubt. Zudem

stellten die Polizisten bei dem Fahrer einen Alkoholwert von 2,31 Promille fest.

Dies hatte für den Fahrzeugführer eine Blutprobe sowie die vorläufige Einziehung

seiner Fahrerlaubnis zur Folge. Zudem muss er sich auch noch für weitere

Unfallfolgen verantworten, da zwei seiner Mitfahrer bei dem Unfall verletzt

wurden. |clm

Geparktes Auto beschädigt und abgehauen

Trippstadt (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag verursachte ein

Fahrzeugführer einen Verkehrsunfall in der Hasengasse und flüchtete. Zwischen 22

Uhr und 6 Uhr streifte der Unbekannte die linke Fahrzeugseite eines

ordnungsgemäß abgestellten grauen Suzuki Jimny. Nach dem Unfall machte sich der

Verursacher unerkannt aus dem Staub.

Wer Angaben zu dem Verkehrsunfall oder dem flüchtigen Verursacher machen kann,

wird gebeten, sich mit der Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631

369-2250 in Verbindung zu setzen. |clm

Europaweite Kontrollen zur Geschwindigkeitsüberwachung

Westpfalz (ots) – Vom 5. bis 11. August 2024 wird das

Verkehrssicherheitsnetzwerk der europäischen Polizeien, ROADPOL, seine zweite

europaweite Geschwindigkeitsüberwachungsaktion für 2024 durchführen. Diese ist

gemessen an der Gesamtzahl der beteiligten Einsatzkräfte und der kontrollierten

Fahrzeugführenden die größte konzentrierte Aktion zur Bekämpfung von

Geschwindigkeitsüberschreitungen der Welt. Im vergangenen Jahr wurden bei dieser

Operation mehr als 650.000 Geschwindigkeitsübertretungen festgestellt.

Geschwindigkeitsüberschreitungen gelten als eine der häufigsten Todesursachen im

europäischen Straßenverkehr. Während des Aktionszeitraums sind die

Mitgliedsstatten aufgefordert, die in ihrem Land geltenden

Geschwindigkeitsbegrenzungen durchzusetzen, und zwar durch Kontrollen, in denen

die Einsatzkräfte nach einem festgestellten Verstoß die betroffenen

Fahrzeugführenden anhalten und das Fehlverhalten erläutern, sowie durch den

Einsatz von fest installierten automatischen Überwachungsgeräten. Dabei kommen

neben Handlaser- und Radarmessgeräten auch zivile Funkstreifenwagen zum Einsatz.

„Verkehrsunfälle sind alltäglich. In vielen Fällen beschränken sich die Folgen

auf Sachschäden an den beteiligten Fahrzeugen und die Insassen kommen

glücklicherweise unbeschadet davon. Leider gibt es immer noch zu viele Unfälle,

bei denen auch Verkehrsteilnehmende verletzt oder getötet werden, in Europa

durchschnittlich 70 Menschen an jedem Tag. Die Zahl der Verletzten ist um ein

Vielfaches höher“, sagt die Leiterin der operativen Arbeitsgruppe von ROADPOL,

Jana Peleskova, von der tschechischen Polizei.

„Die ROADPOL-Kampagne ist ein gewichtiger Beitrag zur Bekämpfung dieser

Unfallursache, und so beteiligen Verkehrsunfall nach Alkoholkonsum

Steinwenden (ots) – Am frühen gestrigen Abend ereignete sich zwischen

Fockenberg-Limbach und Reichenbach-Steegen ein Verkehrsunfall mit

leichtverletzter Person. Der 39-jährige amerikanische Unfallverursacher kam

infolge von überhöhter Geschwindigkeit und Alkoholkonsum in einer Kurve von der

feuchten Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Ein freiwilliger

Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,27 Promille. Der Mann erlitt durch den

Unfall glücklicherweise nur leichte Prellungen und wurde zur medizinischen

Versorgung und einer Blutprobe ins Krankenhaus verbracht. Auf den Autofahrer

kommt jetzt ein Strafverfahren zu.sich unsere mehr als 30 Mitgliedsstaaten mit

großem Engagement daran. Sie alle senden eine deutliche Botschaft an die

Verkehrsteilnehmenden zu einem regelgerechten und somit sicheren Verhalten im

Straßenverkehr. Unser Ziel ist es dabei nicht, so viele Verstöße wie möglich zu

ahnden, sondern vorrangig, das Thema Geschwindigkeit als Ursache für Tod und

Verletzungen im Straßenverkehr allen Menschen in Europa ins Bewusstsein zu

rufen“, so Peleskova weiter.

Auch das Polizeipräsidium Westpfalz beteiligt sich an der Aktionswoche und wird

im eigenen Zuständigkeitsbereich verstärkt Geschwindigkeitskontrollen

durchführen. Unser Appell: Halten Sie sich immer und überall an die vorgegebenen

Tempolimits. Wer rast, gefährdet sich und andere. Wir wollen, dass alle sicher

ankommen! |cri (Quelle: ROADPOL)

Sonderkontrolle auf der Tank- und Rastanlage Waldmohr

BAB 6; Waldmohr (ots) – Bereits am Samstag führten Kräfte der Autobahnpolizei

mit Unterstützung des Schwerverkehrskontrolltrupps der Zentralen Verkehrsdienste

eine Kontrolle des Ferienreiseverkehrs durch. Das Hauptaugenmerk lag bei

Wohnwagengespannen und Wohnmobilen. In der vorrangig präventiv ausgelegten

Kontrolle, sollten die Fahrzeugführenden auf die Gefahren der möglichen

Überladung bzw. Ladungssicherung aufmerksam gemacht werden. Zusätzlich wurden

relevante technische Einrichtungen wie z.B. Reifenalter, Bremsanlage etc.

überprüft. Die Kontrolle stieß durchweg auf eine positive Resonanz bei den

Reisenden. Insgesamt wurden 41 Fahrzeuge kontrolliert. Als Besonderheit wäre

noch der Fahrer eines Wohnmobiles zu erwähnen, der mit einem Atemalkoholwert von

0,6 Promille seine Fahrt in den Urlaub zwangsläufig abbrechen musste. Bei der

anschließenden Überprüfung stelle sich zudem heraus, dass ihm bereits seit 2015

die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Auf den Fahrer kommt nun anstatt die Fahrt in

den Urlaub, ein Straf- bzw. Bußgeldverfahren zu.

Trunkenheit im Verkehr

Kaiserslautern (ots) – Ein 35-Jähriger aus Kaiserslautern ist am frühen

Sonntagmorgen unter Alkoholeinfluss einen E-Scooter gefahren. Der Mann wurde

gegen 02:20 Uhr in der Innenstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei

kam der Verdacht auf, dass er unter Alkoholeinfluss steht, da in seinem Atem

Alkohol wahrgenommen werden konnte. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von

1,44 Promille. Dem 35-Jährigen wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe

entnommen. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr

eingeleitet.

Unter Drogen- und Alkoholeinfluss gefahren

Kaiserslautern (ots) – Ein 17-Jähriger aus dem Kreis Kaiserslautern ist am

Freitagnacht unter Drogen- und Alkoholeinfluss einen E-Scooter gefahren. Der

Mann wurde gegen 23:55 Uhr in der Mühlstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,55 Promille, ein Drogentest den

Hinweis auf Cannabiskonsum. Dem 17-Jährigen wurde auf der Dienststelle eine

Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Fahrens unter

Drogeneinfluss und Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Verkehrsunfall nach Alkoholkonsum

Steinwenden (ots) – Am frühen gestrigen Abend ereignete sich zwischen

Fockenberg-Limbach und Reichenbach-Steegen ein Verkehrsunfall mit

leichtverletzter Person. Der 39-jährige amerikanische Unfallverursacher kam

infolge von überhöhter Geschwindigkeit und Alkoholkonsum in einer Kurve von der

feuchten Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Ein freiwilliger

Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,27 Promille. Der Mann erlitt durch den

Unfall glücklicherweise nur leichte Prellungen und wurde zur medizinischen

Versorgung und einer Blutprobe ins Krankenhaus verbracht. Auf den Autofahrer

kommt jetzt ein Strafverfahren zu.