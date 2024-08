Wörth – Randalierer mit gestohlenem Fahrrad unterwegs

Wörth am Rhein

Mittwochnacht wurde eine randalierende Person im Bereich der Total-Tankstelle gemeldet. Vermutlich habe dieser auch gegen parkende Fahrzeuge in der Bahnhofstraße geschlagen/getreten. Entsprechende Geräusche habe ein Zeuge wahrgenommen. Der 25-jährige Mann aus Wörth wurde vor Ort ermittelt. Sein mitgeführtes Fahrrad ist aufgrund Diebstahls zur Fahndung ausgeschrieben und wurde, zwecks Aushändigung an den Eigentümer, sichergestellt.

Zeugen und mögliche Geschädigte, die zur Tatzeit ihr Fahrzeug im Bereich der beiden Tankstellen parkten, werden gebeten sich mit der Polizei in Wörth in Verbindung zu setzen.

Germersheim – hochwertiges Pedelec entwendet

Germersheim

Bislang unbekannte Täter entwendeten am 31.07.2024, gegen 14:50 Uhr in der Hauptstraße in Germersheim ein hochwertiges Pedelec. Das Rad war dort mittels eines Schlosses gesichert. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter der 07274/9580 oder über pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Kandel – BMW Embleme entwendet

Kandel

Dienstagabend wurden mehrere Diebstähle von Fahrzeugemblemen gemeldet. Zeugenaussagen zufolge seien zwei Kinder/Jugendliche für die Taten verantwortlich. Durch einen aufmerksamen Bürger konnte ein Tatverdächtiger bei einem weiteren Diebstahl auf frischer Tat ertappt werden. Bei ihm wurden acht solcher Embleme festgestellt. Der zweite Täter wurde ebenfalls ermittelt. Die beiden Langfinger aus Kandel und Herxheimweyher (13 und 14 Jahre alt) wurden ihren Eltern überstellt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Zeugen/weitere Geschädigte werden gebeten sich mit der Polizei in Wörth in Verbindung zu setzen.

Westheim – Kontrolle über PKW verloren

Westheim

Gestern Abend befuhr ein 46-jähriger Autofahrer die L 538 von Westheim nach Bellheim. Im Kurvenbereich verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einer Mauer. Dadurch wurde er schwer verletzt und kam zur weiteren medizinischen Betreuung in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann aktuell nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und offenbar unter dem Einfluss von Medikamenten oder berauschenden Mitteln stand. Ihm wurde zur Klärung eine Blutprobe entnommen.