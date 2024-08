Landau: Die Polizei-News

Graffiti an Schule

Landau

Mehrere Wände einer Schule in der Hindenburgstraße wurden in der Nacht vom 30.07. auf 31.07.2024 durch bislang unbekannte Täter besprüht. Der Schaden durch die Schmierereien beläuft sich auf ca. 1000EUR.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Spiegel abgefahren

Landau

In der Nacht vom 30.07. auf 31.07.2024 wurde im Nordring an einem parkenden schwarzen Skoda durch einen bislang unbekannten PKW vermutlich beim Vorfahren der linken Außenspiegel beschädigt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden

Hochstadt

Am 30.07.2024, gegen 21:00 Uhr, wurde in der Hauptstraße in Höhe einer Bäckerei ein 18-jähriger Fußgänger von einem giftgrünen VW-Kombi angefahren und dabei leicht verletzt. Die Unfallverursacherin, welche als 20-30 Jahre alt mit blonden Haaren beschrieben wird, flüchtete anschließend von der Unfallstelle.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat, dem giftgrünen VW-Kombi oder der Fahrerin geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.