Fahrraddiebstahl – Zeugen gesucht

Am Mittwochabend (31.07.2024), gegen 22:30 Uhr, beobachtete ein 35-Jähriger, wie ein unbekannter Mann das Schloss seines in der Krügerstraße abgestellten Fahrrads gewaltsam öffnete und sich mit dem Rad in Richtung Oberstraße entfernte. Er beschrieb den Täter als circa 30-40 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und schmächtig. Er habe eine dunkle Schirmmütze, kurze Hosen und einen roten Rucksack getragen.

Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein rotes Mountainbike der Marke Cube im Wert von circa 5.000 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf den Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Nicht auf Betrüger hereingefallen

Am Mittwoch (31.07.2027) erhielt eine 87-Jährige aus Ludwigshafen einen Anruf, bei dem sich die Anruferin als ihre Tochter ausgab und unter Tränen behauptete, einen schweren Unfall verursacht zu haben. Da die Seniorin die Betrugsmasche erkannte, beendete sie den Anruf sofort. Kurz darauf klingelte das Telefon erneut und es meldete sich eine Frau, die sich als Polizisten ausgab und der Seniorin Vorwürfe machte, dass sie den Anruf ihrer verzweifelten Tochter beendet hätte. Die 87-Jährige ließ sich jedoch nicht verunsichern und verlangte die Personalien ihrer vermeintlichen Tochter. Daraufhin beendete die unbekannte Anruferin das Gespräch.

Die Polizei warnt eindringlich vor der Betrugsmasche der Schockanrufe und rät allen Betroffenen, misstrauisch zu sein, wenn sie am Telefon mit einem beunruhigenden Sachverhalt konfrontiert werden. Gehen Sie nicht darauf ein, sondern halten Sie Rücksprache mit Ihren richtigen Verwandten, um die Sachverhalte zu verifizieren. Und übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen. Lassen Sie zudem präventiv gesehen Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Erika Mustermann wird beispielsweise E. Mustermann) oder ganz streichen. So können die Täter Sie erst gar nicht ausfindig machen. Sind Sie bereits Opfer geworden, hilft Ihnen gerne die Opferschutzbeauftragte des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, Tel.Nr.0621 963-1154.

Anhänger aufgebrochen – Zeugen gesucht

Zwischen Dienstag (30.07.2024), 19:30 Uhr und Mittwoch (31.07.2024), 08:30 Uhr, brachen Unbekannte einen in der Wollstraße abgestellten Anhänger auf und entwendeten Werkzeuge im Wert von circa 5.000 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Unter Alkohol- und Drogeneinfluss unterwegs

In der Nacht zum Donnerstag (01.08.2024), gegen 00:10 Uhr, kontrollierten Polizeikräfte in der Prinzregentenstraße einen 48-jährigen Autofahrer. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht versichert war und der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Urintest reagierte positiv auf THC. Der 48-Jährige wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen ihn wird nun wegen einer Trunkenheitsfahrt und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Ebenfalls in der Nacht zum Donnerstag, gegen 02:50 Uhr, wurde ein 30-Jähriger auf einem E-Scooter in der Gräfenaustraße kontrolliert. Der 30-Jährige war erheblich alkoholisiert, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Dem Mann wurde ebenfalls eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Unter Drogeneinfluss vor Polizei geflüchtet

Am Mittwochabend (31.07.2024), gegen 20:55 Uhr, wollten Polizeikräfte einen 58-jährigen Radfahrer in der Kärntner Straße kontrollieren, da dieser auf dem Gehweg und entgegen der erlaubten Fahrtrichtung fuhr. Nachdem die Beamten den Mann aus Streifenwagen heraus ansprachen und zum Anhalten aufforderten, versuchte dieser sich der Kontrolle zu entziehen. Während der Flucht stieß der 58-Jährige mit dem Streifenwagen zusammen und stürzte. Er verletzte sich hierbei leicht. Während der anschließenden Kontrolle gab er an, dass er kürzlich Betäubungsmittel konsumiert habe. Er wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Diebstahl aus Auto – Zeugen gesucht

Zwischen Montag (29.07.2024), 17:30 Uhr und Dienstag (30.07.2024), 00:30 Uhr, entwendeten Unbekannte einen Rucksack aus einem in der Nietzschestraße abgestellten Auto.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Unter Drogeneinfluss unterwegs

Am Dienstag (30.07.2024), gegen 19:20 Uhr, kontrollierten Polizeikräfte in der Bruchwiesenstraße einen 48-jährigen Motorrollerfahrer. Während der Kontrolle erlangten die Polizeibeamten Hinweise darauf, dass der Mann unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Ein Urintest reagierte positiv auf Amphetamin. Der 48-Jährige führte außerdem eine geringe Menge Amphetamin mit sich. Dieses wurde sichergestellt und der Mann zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

In der Nacht zum Mittwoch (31.07.2024) wurde ein 21-jähriger Autofahrer in der Brunckstraße einer Kontrolle unterzogen. Auch hierbei erlangten die Polizeikräfte Hinweise darauf, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der Urintest reagierte positiv auf THC. Dem 21-Jährigen wurde ebenfalls eine Blutprobe entnommen.

Aus gegeneben Anlass möchten wir noch einmal eindringlich hinweisen: Das Fahren unter dem Einfluss von THC ist und bleibt verboten. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere. Gegen den unter Drogeneinfluss stehenden Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.

Unfall mit einer leichtverletzten Person – Zeugen gesucht

Am Montagnachmittag (29.07.2024, 17 Uhr) fuhr eine 71-jährige Autofahrerin auf einen geparkten PKW in der Wollstraße / Bayreuther Straße auf, weil sie zuvor einem 18-jährigen Autofahrer ausweichen musste. Im geparkten Auto befand sich zum Unfallzeitpunkt ein 54-Jähriger, der sich durch die Kollision leicht verletzte. Aufgrund des bislang unklaren Unfallhergangs sucht die Polizei Zeugen. Wer hat den Unfall beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Versuchter Rollerdiebstahl

Unbekannte versuchten im Zeitraum vom 28.07.2024 bis 30.07.2024 zwei Motorroller zu entwenden. Das Vorhaben scheiterte. Die Kleinkrafträder waren im Bereich der Mundenheimer Straße abgestellt. Durch den Versuch entstand lediglich ein Sachschaden in Höhe von 40 Euro. Wer hat die Tat beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .