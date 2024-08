Verkehrskontrollen

Schifferstadt / Waldsee / Neuhofen

Eine Vielzahl von Kontrollen führten die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Schifferstadt am Mittwoch, den 31.07.2024, im Dienstgebiet durch. Dabei wurde konnten insgesamt 36 Verstöße (17 Gurtverstöße, 9 Geschwindigkeitsverstöße, 1 Nutzung Mobiltelefon, 9 Mängelberichte) festgestellt werden. Einem Fahrzeug wurde aufgrund unzulässiger technischer Veränderungen die Betriebserlaubnis entzogen. Die Polizei möchte nochmals daran erinnern, vor Fahrtantritt den Sicherheitsgurt anzulegen, denn der Sicherheitsgurt ist Lebensretter Nummer 1.

Drei Betrugsfälle unterschiedlichster Art

Limburgerhof / Mutterstadt

Gleich drei Betrugsfälle wurden gestern, 31.07.2024, bei der Polizeiinspektion Schifferstadt angezeigt. Im ersten Fall wurde eine 28-Jährige auf eine Werbeanzeige in sozialen Medien aufmerksam. So sollte sie Geld mit dem Anschauen und Weiterleiten von Videos verdienen. Später folgten Überweisungen an Unbekannte, wobei die 28-Jährige diese Überweisungsbeträge mit ihrem Lohn zurückerhalten sollte. Als die Geschädigte zum Erhalt ihres Lohns selbst Geld zahlen musste, fiel ihr der Betrug auf. Auch ein 53-Jähriger geriet beim Verkauf seiner Brille auf einem Gebrauchtwarenportal an Betrüger. Um die Zahlung vermeintlich sicher abzuwickeln, wurde ihm eine E-Mail samt Link zu einem Chat-Assistenten zugeschickt. Er folgte den Anweisungen des angeblichen Chat-Assistenten und gab seine Kontodaten an. Kurze Zeit später bemerkte er, dass mehrere tausend Euro von seinem Konto abgebucht worden. Im dritten Fall erhielt eine 38-Jährige einen Anruf mit unterdrückter Nummer. Im Telefonat stellte man ihr einen angeblichen Gewinn in Höhe von 400 EUR in Aussicht. Der Anrufer erfragte dazu sämtliche Daten der 38-Jährigen. Erst später bemerkte sie, dass ein solches Gewinnspiel gar nicht veranstaltet wurde. Ein Schaden entstand glücklicherweise nicht.

Die Polizei rät, nicht allzu schnell auf vermeintlich verlockende Angebote im Internet einzugehen! Recherchieren Sie hinsichtlich der Vertrauenswürdigkeit jeglicher Anbieter! Leisten Sie niemals irgendwelche Zahlungen, die Ihnen überhaupt erst eine angebliche Gegenleistung ermöglichen sollen! Geben Sie nicht leichtfertigt und vorschnell persönliche Daten im Internet und Telefon an Ihnen unbekannte Personen heraus! Informationen über viele der gängigsten Betrugsmaschen finden Sie auch auf www.polizei-beratung.de.

Römerberg- Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Kirche

Römerberg

Am Mittwoch zwischen 08:30 Uhr und 19:45 Uhr brachen bislang unbekannte Täter eine Spendenkasse in einer Kirche in der Berghäuser Straße gewaltsam auf. Wie viel Geld aus der Kasse entwendet wurde, ist noch unklar.

Mögliche Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter der 06232 1370 in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise auch per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Dudenhofen- Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern

Dudenhofen

Am Mittwoch gegen 16:45 Uhr befuhren zwei Fahrradfahrer den Fahrradweg neben der L537 von Dudenhofen in Richtung Harthausen. Ein 41-jähriger Pedelecfahrer wollte einen 36-jährigen Radfahrer überholen, wobei sich die Lenker der beiden Räder ineinander verhakten. Beide Radfahrer stürzten und verletzten sich, wobei sich der Fahrer des Pedelecs schwerere Verletzungen im Bereich des Beins zuzog. Zur medizinischen Versorgung wurden beide Männer in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 50 Euro.

Alkohol, Cannabis und Mobiltelefon führen zum Verkehrsunfall

Schifferstadt

Gleich mit einer Flut an verbotenen Dingen, war am Dienstagabend, den 30.07.2024, ein 29-Jähriger mit seinem Auto in Schifferstadt unterwegs. Als die Polizeiinspektion Schifferstadt zu einer Unfallaufnahme ausrückte, trafen sie auf eben den 29-Jährigen, welcher vor Ort angab, dass er durch das Nutzen seines Mobiltelefons derart abgelenkt war, dass er zwei geparkte Autos beschädigt habe. Schnell wurde den Beamten klar, dass nicht nur das Mobiltelefon zum Unfall beigetragen hatte. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest, zeigte das Gerät einen Wert von 2,00 Promille an. Dem nicht genug, räumte der Fahrer ein, auch Cannabis konsumiert zu haben. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. An allen Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 15.000 EUR.

Verkehrszeichen auf Straße gelegt

Rödersheim-Gronau

Unbekannte legten in der Nacht von Dienstag, 30.07.2024, auf Mittwoch, 31.07.2024, ein Verkehrszeichen samt Metallstange auf die Straße am Ortseingang von Rödersheim nach Assenheim. Zwei Verkehrsteilnehmer erkannten das Hindernis zu spät und fuhren über das Verkehrszeichen. Beide Fahrzeuge wurden dadurch beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.