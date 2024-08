Südliche Weinstraße: Die Polizei-News

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Dierbach L544 (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 28.07. bis Mittwoch 31.07.24, beschädigte auf der L544 zwischen Barbelroth und Niederotterbach, ein noch unbekannter Fahrzeugführer einen an der Einmündung K24 aufgestellten Strauch. Der Unbekannte dürfte aufgrund nichtangepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen sein und den Strauch umgefahren haben.

Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Das gesuchte Fahrzeug dürfte im Frontbereich nicht unerheblich beschädigt sein.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder per Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

Von der Fahrbahn abgekommen….

BAB 63; Wartenberg-Rohrbach (ots) – Am frühen Mittwochmorgen befuhr ein

LKW-Fahrer mit seinem Sattelzug die BAB 63 in Richtung Kaiserslautern. Aus

bisher ungeklärter Ursache kam der 47-Jährige mit seinem Sattelzug nach rechts

von der Fahrbahn ab. Der Fahrer versuchte Gegenzulenken und verlor dadurch

jedoch vollständig die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kollidierte zunächst mit

der seitlichen Schutzplanke und einem Wildschutzzaun, bevor der Sattelzug in

einer Böschung zum Stehen kam. Der Fahrer wurde glücklicherweise nur leicht

verletzt und kam mit dem RTW ins WPK Kaiserslautern. Am Sattelzug entstand

erheblicher Sachschaden. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe, war auch die

Freiwillige Feuerwehr Winnweiler im Einsatz. Zur Bergung des Sattelzuges musste

die Autobahn kurzzeitig gesperrt werden. Der entstandene Schaden dürfte sich auf

ca. 50.000 EUR belaufen.

Fassade am Schloss beschmiert – Zeugen gesucht

Bad Bergzabern (ots)

Im Zeitraum 26.07.-29.07.2024, wurde die Fassade an der Treppe zur Verbandsgemeindeverwaltung mit schwarzer Farbe beschmiert.

Haben Sie am vergangenen Wochenende etwas Verdächtiges in der Nähe des Objektes beobachtet? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern, unter Telefonnummer 06343 9334-0 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de

Beleidigung von Polizeikräften

Dörrenbach (ots)

Am Dienstagabend, 30.07.24, gegen 20:30 Uhr, verständigte eine Zeugin die Polizei, nachdem es mit einem Nachbarn zu Problemen gekommen war.

Beim Versuch den Sachverhalt vor Ort einer Klärung herbeizuführen fiel der Mann den eingesetzten Beamten wiederholt lautstark ins Wort und schrie mit ihnen herum, wodurch sich die Situation bis hin zur Beleidigung der Polizeikräfte hochschaukelte.

Gegen den 73-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Unfall mit leicht verletztem Kind

Annweiler (ots)

Bereits am Sonntag kam es in Annweiler in der Landauer Straße auf dem Bürgersteig in Höhe der Bushaltestelle gegenüber des Lidl-Einkaufsmarktes zu einem Unfall zwischen Radfahrern. Hierbei fuhr eine Familie stadteinwärts auf dem Bürgersteig nördlich der Fahrbahn. Die 5-jährige Tochter der Familie kollidierte mit einem entgegenkommenden Radfahrer. Hierbei zog sich das Mädchen eine Prellung der linken Gesichtshälfte zu, schlimmeres wurde durch den getragenen Helm verhindert. Die unfallbeteiligten Parteien unterhielten sich, erachteten es aber nicht für erforderlich, die Personalien auszutauschen. Bei dem Unfallgegner soll es sich um einen circa 60-jährigen Mann gehandelt haben, der sich leicht am Bein verletzt habe. Wer Hinweise zu dem Mann geben kann, tut dies bitte bei der Polizeiwache Annweiler. Normalerweise hätte dieser den Bürgersteig an dieser Stelle nicht befahren dürfen.