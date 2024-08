Mannheim: Unfall nach Missachtung einer rot zeigenden Ampel

Mannheim (ots) – Eine 56-jährige Autofahrerin fuhr mit ihrem Smart gegen 06:30

Uhr entlang der Röntgenstraße und übersah, ersten Erkenntnissen zu Folge, im

Kreuzungsbereich zum Theodor-Kutzer-Ufer eine rote Ampel, woraufhin sie mit

einem VW einer 27-Jährigen zusammenstieß. Die VW-Fahrerin war in

entgegengesetzter Fahrtrichtung auf der Röntgenstraße unterwegs und fuhr weiter

auf die L538, um in die Straße Theodor-Kutzer-Ufer zu gelangen. Durch die

Kollision der Fahrzeuge wurde glücklicherweise niemand verletzt. Es entstand ein

Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Lediglich der VW war nicht mehr

fahrbereit, sodass das Auto abgeschleppt werden musste.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen zu dem

Unfallgeschehen aufgenommen.

Mannheim: Geparktes Auto beschädigt und geflüchtet – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Mittwoch, zwischen 06 Uhr und 15 Uhr, kam es in der

Heinrich-von-Stephan-Straße zu einem Unfall mit anschließender Flucht des

Verursachers, bei dem ein Sachschaden im höheren vierstelligen Bereich entstand.

Auf bisher unbekannte Weise beschädigte ein Autofahrer den in der

Heinrich-von-Stephan-Straße geparkten Hyundai einer 35-Jährigen und flüchtete

unerkannt. Täterhinweise sind bislang nicht bekannt, weshalb das Polizeirevier

Mannheim-Oststadt nach Zeugen sucht, die sachdienliche Hinweise geben können.

Diese werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621 / 174-3310 zu melden.

Mannheim: Zeugen nach Goldkettenraub gesucht

Mannheim (ots) – Am Mittwochabend um 22:30 Uhr möchte ein 25-Jähriger am Alten

Messplatz mit den öffentlichen Verkehrsmitteln seinen Heimweg antreten. Während

seiner Wartezeit wird er von bislang drei unbekannten männlichen Personen

angesprochen, die ihn in ein Gespräch verwickelten. Fixiert auf die Goldkette

des 25-Jährigen sprühte einer der Unbekannten dann unvermittelt Pfefferspray in

das Gesicht des 25-Jährigen. Die Situation ausnutzend riss ein weiterer der

Gruppe die Goldkette vom Hals des Mannes. Hiernach ergriffen sie in unbekannte

Richtung die Flucht.

Der 25-Jährige begab sich zu einem nahegelegenen Kiosk und konnte dort sowohl

seine Augen ausspülen als auch die Polizei alarmieren. Eine sofort eingeleitete

Fahndung blieb erfolglos.

Durch den Angriff wurde der 25-Jährige leicht verletzt und es entstand ein

Diebstahlsschaden in Höhe von circa 380 Euro.

Die Täter sind männlich mit arabischem Erscheinungsbild und können wie folgt

beschrieben werden:

Täter 1: 25 bis 30 Jahre, dicke Statur, er trug eine kurze schwarze Hose und ein

schwarzes T-Shirt

Täter 2: 30 Jahre alt, er trug ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Hose,

schwarze kurze Haare

Hinweise auf den dritten unbekannten Täter liegen bislang noch nicht vor.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim hat nun die weiteren

Ermittlungen übernommen. Zeugen, die die Tat beobachtet haben, Angaben zu den

Tätern machen können oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Mannheim: Teller auf Auto geworfen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Eine bislang unbekannte Täterschaft warf am Mittwoch mehrere

Porzellanteller auf einen in der Zeppelinstraße geparkten Suzuki. Ein Zeuge

hörte gegen 23 Uhr das Geräusch von zerbrechendem Geschirr. Als er nachsah,

bemerkte er die auf der Straße verstreut liegenden Scherben und die beschädigte

Motorhaube des Autos. Der entstandene Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Das

Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt ermittelt nun gegen Unbekannt wegen

Sachbeschädigung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Telefonnummer 0621-3301-0 zu

melden.

Mannheim: Radfahrerin leicht verletzt nach Kollision mit Straßenbahn

Mannheim (ots) – Am Mittwoch fuhr eine 59-jährige Radfahrerin gegen 13 Uhr

entlang der Theodor-Heuss-Anlage in Richtung Luisenpark, als sie, ersten

Erkenntnissen zu Folge, trotz gelben Blinklichts über einen Schienenüberweg

einer Straßenbahn fuhr.

Eine 23-jährige Straßenbahnfahrerin war mit der Linie 6 zu diesem Zeitpunkt auf

dem Weg in Richtung Neuostheim. Noch beim Anfahren leitete sie eine Vollbremsung

ein, konnte jedoch eine Kollision mit der Radfahrerin nicht verhindern. Hierbei

wurde die 59-Jährige leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der

Gesamtsachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Für etwa eine Stunde fiel der

Straßenbahnverkehr in dem Bereich aus.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Mannheim: Auffahrunfall auf dem Neckarauer Übergang

Mannheim (ots) – Gestern Morgen kam es auf dem Neckarauer Übergang zu einem

Auffahrunfall, bei dem eine 59-jährige VW-Fahrerin leicht verletzt wurde. Die

VW-Fahrerin fuhr gegen 07:45 Uhr die Neckarauer Straße in Richtung Viehhofstraße

entlang, als ihr ein 45-jähriger Renault-Fahrer hinten auffuhr. Beide Fahrzeuge

wurden beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Der

Renault musste abgeschleppt werden. Da sich die 59-Jährige leichte Verletzungen

zuzog, wurde sie durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.