Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/B3/B38: Autofahrerin missachtet Vorfahrt eines Linienbusses

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/B3/B38 (ots) – Am Mittwoch fuhr eine 55-jährige

Opel-Fahrerin gegen 11 Uhr auf der B3 und wollte auf die B38 in Richtung

Saukopftunnel auffahren. Ersten Erkenntnissen zu Folge, missachtete sie hierbei

die Vorfahrt eines 73-jährigen Linienbusfahrers, der bereits auf der B38 in

Richtung Mörlenbach unterwegs war. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge

wurde glücklicherweise niemand verletzt, der Opel war jedoch nicht mehr

fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Gesamtsachschadenshöhe beträgt

etwa 12.000 Euro. Für die Unfallaufnahme musste die Fahrbahn kurzzeitig gesperrt

werden.

Das Polizeirevier Weinheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis: Mit über 2 Promille am Steuer

Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstag kontrollierte um kurz

nach Mitternacht eine Streife des Polizeireviers Schwetzingen einen 52-jährigen

VW-Fahrer, der auf der Karlsruher Straße unterwegs war. Die beiden

Polizeibeamten konnten sofort einen deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen, der von

dem Fahrzeugführer ausging. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei ihm ergab einen

Wert von 2,2 Promille. Äußere Anzeichen für eine solch erhebliche

Alkoholisierung wies der Mann nicht auf. Auf der Wache musste er eine Blutprobe

und seinen Führerschein abgeben. Eine Weiterfahrt wurde ihm untersagt und sein

Autoschlüssel in Verwahrung genommen.

Der 52-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im

Straßenverkehr verantworten.

Dossenheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit hohem Blechschaden

Dossenheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine 32-Jährige fuhr am Mittwoch mit

ihrem Ford die Scheffelstraße entlang. Gegen 11:45 Uhr bog sie nach links in die

Uhlandstraße ein. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 23-jährigen

BMW-Fahrers. Bei der Kollision wurden beide Autos erheblich beschädigt. Ein

Abschleppen der Fahrzeuge war aber nicht nötig. Der Gesamtsachschaden wird auf

11.500 Euro geschätzt. Verletzt wurde zum Glück niemand. Das Polizeirevier

Heidelberg-Nord übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

B 3 – Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: 14.000 Euro Sachschaden nach Auffahrunfall an Ampel

B 3 – Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Nach einem Auffahrunfall auf der B3 am

Mittwoch um 14:25 Uhr wurden insgesamt drei Fahrzeuge beschädigt. Aufgrund einer

gerade rot werdenden Ampel mussten ein 40-jähriger Skoda-Fahrer und ein

43-jähriger VW-Fahrer ihre Fahrzeuge abbremsen. Ein weiterer nachfolgender

46-jähriger BMW-Fahrer reagierte zu spät und fuhr dem VW hinten auf. Dieser

wiederum wurde auf den Skoda aufgeschoben. Verletzungen trug keiner der

Beteiligten davon. Der BMW musste aufgrund des Schadensbildes abgeschleppt

werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 14.000 Euro.

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Lkw im Suezkanalweg festgefahren

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwochvormittag gegen 10:45 Uhr fuhr

ein 30-jähriger Lkw-Fahrer von der B 3 kommend in den Suezkanalweg. Außer Acht

lassend, dass der Lkw eine Höhe von 3,11 m besaß, nahm sich der Fahrer vor, eine

Unterführung zu passieren, die maximal mit einer Höhe von 2,50 m befahren werden

darf. Wohl wider Erwarten passte die Höhe nicht ganz, weswegen sich der Lkw

festfuhr und sich nicht mehr eigenständig aus der misslichen Lage befreien

konnte. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt.

Da der Lkw verderbliche Lebensmittel transportiere, wurde von der beauftragten

Firma unmittelbar ein Ersatz-Lkw an die Unfallörtlichkeit geschickt. Dank der

Hilfe der eingesetzten Beamten des Polizeireviers Weinheim wurde dann die

gesamte Ladung des beschädigten Lkws in das Ersatzfahrzeug umgeladen, wodurch

letzten Endes die Unterbrechung der Kühlkette vermieden werden konnte.

Bei der Unterführung handelte es sich um eine Bahnbrücke, weshalb

Sachverständige der Deutschen Bahn hinzugezogen werden mussten.

Erfreulicherweise wurde die Brücke durch den Unfall nur minimal beschädigt,

weshalb weder Reparaturen vonnöten waren, noch der Bahnverkehr gestört wurde.

Dennoch wurde der Streckenabschnitt vorsichtshalber bis zur Überprüfung durch

die Deutsche Bahn gesperrt. Der Lkw wurde abgeschleppt. Der Gesamtsachschaden

wird auf circa 5.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme war der Suzkanalweg vom Parkplatz „Naturin Viscofan

GmbH“ kommend und von der B3 kommend bis 14:10 Uhr gesperrt.

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Automaten und Eingangstür eines Kiosks beschädigt – Zeugen gesucht

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bereits am Dienstag, den 23. Juli, soll eine

noch unbekannte Täterin kurz nach 23 Uhr mehrfach gegen die Automaten vor einem

Kiosk in der Heidelberger Straße getreten und diese dadurch so stark beschädigt

haben, dass sich diese öffneten. Das in den Automaten befindliche Bargeld und

diverse Spielwaren stahl die Frau im Anschluss an die Tat. Darüber hinaus

beschädigte die Unbekannte durch mehrmalige Tritte die verglaste Eingangstür des

Kiosks. Der Sachschaden liegt im hohen dreistelligen Bereich. Die Frau wird wie

folgt beschrieben: Lange blonde Haare, ca. 170cm groß, schlanke Figur, sportlich

gekleidet. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat oder der Verdächtigen

machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter Tel.:

06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Mit über 2,1 Promille im Straßenverkehr unterwegs

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagvormittag gegen 11:30 Uhr fiel

einem aufmerksamen Verkehrsteilnehmer ein Nissan-Fahrer auf der B3 auf. Der

Nissan-Fahrer war in Richtung Leimen-Zentrum unterwegs und fuhr deutliche

Schlangenlinien. Die daraufhin informierte Polizei konnte den 56-jährigen Mann

wenig später an seiner Wohnanschrift neben seinem Fahrzeug ausfindig machen. Ein

Alkoholtest ergab, dass der Mann zuvor mit über 2,1 Promille am Straßenverkehr

teilgenommen haben muss. Auf dem Polizeirevier musste der 56-Jährige daraufhin

eine Blutprobe und auch gleich seinen Führerschein abgeben. Gegen ihn wird nun

wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Kanaldeckel aus der Verankerung gehoben – Zeugen gesucht

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein derzeit noch unbekannter Täter entfernte

in der Zeit von Montag, 20 Uhr, und Dienstag, 07:45 Uhr, drei Kanaldeckel in der

Barlachstraße, Werderstraße und Schillerstraße/Hildastraße aus der Fassung und

legte diese auf den Gehweg. Ein Zeuge bemerkte die Löcher und verständigte die

Einsatzkräfte. Durch den Bauhof der Gemeinde Nußloch wurden die Schachtdeckel

wieder eingesetzt. Da durch die Löcher eine erhebliche Gefährdung für

Verkehrsteilnehmer bestand, sucht das Polizeirevier Wiesloch Zeugen, die

Hinweise zum Täter geben können. Auch mögliche Geschädigte werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 06222 / 5709-0 zu melden.