Heidelberg: Ladendetektiv hält Dieb auf

Heidelberg (ots) – Am Mittwoch beobachtete gegen 17:45 Uhr ein Ladendetektiv

einen Mann, der sich in einem Warenkaufhaus in der Hauptstraße verdächtig

verhielt. Kurze Zeit später sah er, wie sich die Person Waren in die Hosentasche

steckte. Als der Mann den Kassenbereich passierte und keine Anstalten machte,

die eingesteckten Waren zu bezahlen, sprach der Detektiv den 34-jährigen

mutmaßlichen Ladendieb an. Daraufhin versuchte der Mann zu fliehen. Er konnte

jedoch von dem Ladendetektiv und zwei weiteren Mitarbeitenden festgehalten

werden. Dagegen wehrte sich der 34-Jährige durch Schläge und Tritte. Verletzt

wurde dadurch nach aktuellem Ermittlungsstand aber niemand. Die in der

Zwischenzeit verständigte Polizeistreife nahm den renitenten Ladendieb

schließlich vorläufig fest und stellte das Diebesgut sicher.

Gegen den 34-Jährigen wird jetzt hinsichtlich des räuberischen Diebstahls

ermittelt.

Heidelberg: Auto kommt nach Unfall mit abgehobenen Vorderrädern zum Stillstand

Heidelberg (ots) – Ein 21-Jähriger fuhr mit seinem Mercedes-Benz am Mittwoch

gegen 12:15 Uhr auf dem linken Fahrstreifen der Sophienstraße in Richtung

Theodor-Heuss-Brücke. Auf Grund des Verkehrsaufkommens musste dieser bremsen,

was ihm jedoch nicht gelang und in der Folge mit einem vor ihm wartenden Porsche

kollidierte. Der 21-Jährige versuchte noch auf die linke Seite auszuweichen, um

einen Zusammenstoß zu verhindern und fuhr dabei auf eine Baumumrandung auf. Mit

abgehobenen Vorderrädern kam der Mercedes-Benz zum Stehen. Der Fahrer wurde

durch Polizei- und Rettungskräfte aus dem Fahrzeug befreit und glücklicherweise

durch den Unfall nicht verletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und

wurde von den Beamten beschlagnahmt, da der Verdacht besteht, dass ein

technischer Defekt die Ursache für den Unfall sein kann. Der 53-jährige

Porsche-Fahrer blieb zum Glück ebenfalls unverletzt und konnte seine Fahrt mit

dem Auto fortsetzen. Die gesamte Sachschadenshöhe wird auf 25.000 Euro

geschätzt.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen

aufgenommen.

Heidelberg: Autofahrer missachtet Vorfahrt von Straßenbahn

Heidelberg (ots) – Am Mittwoch wollte ein 50-Jähriger mit seinem Fiat von der

Bergheimer Straße nach links auf den Czernyring abbiegen. Nach ersten

Erkenntnissen verwechselte er dabei aus Ortsunkenntnis eine Ausfahrmöglichkeit

für Linienbusse mit der Abbiegespur. Er übersah die dortige Markierung einer

durchgezogenen Linie, bog ab und geriet so den Gleisbereich. Zeitgleich

passierte eine Straßenbahn die Stelle, sodass es um kurz vor 15 Uhr zur

Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Fiat

wurde allerdings so schwer beschädigt, dass er abgeschleppte werden musste. Die

Straßenbahn konnte ihre Fahrt fortsetzen. Der Gesamtschaden wird auf 4.500 Euro

geschätzt. Der Verkehrsdienst Heidelberg übernahm die weiteren

Unfallermittlungen.

Heidelberg: Mysteriöser Autoaufbruch – Polizei sucht Zeugen

Hedielberg (ots) – Am Dienstag meldete sich gegen 7 Uhr ein Mitarbeiter der

Stadt bei der Polizei, da er ein offenstehendes Auto vor einer

Tiefgaragenzufahrt in der Lutherstaße vorgefunden hatte. Eine Streife des

Polizeireviers Heidelberg-Nord nahm den fraglichen Nissan genauer unter die

Lupe. Sie stellte fest, dass der Tankdeckel, die rechte Fensterscheibe sowie die

Motorhaube einen Spalt weit offenstanden und dass das Auto nicht verschlossen

war. Eine Nachfrage bei der 75-jährigen Halterin des Nissans ergab, dass das

Auto im Laufe der Nacht eindeutig einige Meter bewegt wurde. Eine bislang

unbekannte Täterschaft verschaffte sich nach ersten Erkenntnis durch das

gewaltsame Herunterdrücken einer Seitenscheibe Zutritt ins Auto. Das

Fahrzeuginnere war offenkundig durchsucht worden, jedoch fehlte nichts. Was

genau die unbekannte Täterschaft mit dem Auto plante, ist Gegenstand der

weiteren Ermittlungen, die durch das Polizeirevier Heidelberg-Nord geführt

werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der Telefonnummer 06221-4569-0 zu melden.

Heidelberg: Bei Führerscheinprüfung betrogen und Prüfer verletzt

Heidelberg (ots) – Ein 36-jähriger Mann fiel bei einer theoretischen

Führerscheinprüfung am Dienstagmorgen in Heidelberg-Wieblingen auf. Der Mann

nutzte technische Hilfsmittel, welche er versteckt am Körper trug, um bei der

Prüfung zu betrügen. Der Fahrerlaubnisprüfer bemerkte dies und sprach den Mann

daraufhin an. Als der 36-Jährige sich ertappt fühlte, sprang er auf, stieß den

Prüfer zur Seite und versuchte zu flüchten. Der Verdächtige konnte wenig später

durch den Prüfer festgehalten und der Polizei übergeben werden. Der Prüfer

erlitt durch das Gerangel mit dem 36-Jährigen leichte Verletzungen. Gegen den

Beschuldigten wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Zudem wird noch näher

ermittelt, inwiefern sich der Mann wegen des Täuschungsversuchs bei der Prüfung

strafbar gemacht haben könnte.