Fehlerhafte Gastherme löst Einsatz aus

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Nachdem ein Kohlendioxid-Messgerät

Alarm schlug, rief ein Hausbewohner am Mittwochabend in der Lauerstraße die

Rettungskräfte zur Hilfe. Der Feuerwehr gelang es schnell, die Ursache ausfindig

zu machen: Eine Gastherme war fehlerhaft, wodurch Gas ausströmte. Die Bewohner

des Hauses wurden unmittelbar aus dem Gebäude evakuiert, bis ein Techniker den

Fehler beheben konnte. Nach einer Untersuchung durch einen Notarzt durften die

Anwohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Zwei Personen klagten im

Anschluss über Unwohlsein, eine weitergehende ärztliche Untersuchung in einem

Krankenhaus war aber nicht vonnöten. Wie es zu dem Gasaustritt kommen konnte,

ist Inhalt der polizeilichen Ermittlungen. Derzeit gehen die Beamten von einem

technischen Defekt der Therme aus. |kfa

Vorfahrt missachtet – Unfall zwischen zwei Pkw

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein Verkehrsunfall am späten

Mittwochnachmittag ging zum Glück noch einmal glimpflich aus – lediglich

Blechschaden war zu vermelden. Hierzu kam es, als eine 68-jährige Autofahrerin

mit ihrem Smart Fortwo auf der L387 von Erlenbach nach Otterbach unterwegs war.

Als die Frau im Einmündungsbereich zur L389 nach links abbiegen wollte, übersah

sie die vorfahrtsberechtigte 35-Jährige, die mit ihrem Peugeot Boxer gerade von

Otterberg kam und ebenfalls nach links in Richtung Erlenbach abbog. Es kam, wie

es kommen musste, und beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der Smart sowie der

Peugeot wurden durch den Aufprall beschädigt. Die Polizei nahm den Unfall auf

und leitete gegen die 68-Jährige ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. |kfa

Wer hat den Geldbeutel gefunden?

Kaiserslautern (ots) – Ein Mann meldete sich am Mittwochvormittag bei der

Polizei, um den Verlust seines Geldbeutels anzuzeigen. Wie der 46-Jährige den

Beamten mitteilte, war er am Vortag von 13 bis 19 Uhr am Gelterswoog gewesen.

Danach war das Portemonnaie weg. Darin befanden sich neben diversen

Ausweisdokumenten auch unterschiedliche Bankkarten. Der Finder wird gebeten,

sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizei zu melden oder die

Geldbörse auf einer Dienststelle abzugeben. |kfa

Trunkenheitsfahrten verhindert

Kaiserslautern (ots) – Zum Glück noch rechtzeitig verhindern konnte eine

Polizeistreife am späten Mittwochabend zwei Trunkenheitsfahrten im Stadtgebiet.

Kurz nach 23 Uhr kontrollierten die Beamten einen 39-jährigen Mann in der

Vogelwoogstraße. Er war ihnen aufgefallen, weil er am Kofferraum eines Autos

stand. Wie sich herausstellte, handelte es sich um sein eigenes Fahrzeug. Weil

die Polizisten aber schon nach den ersten gewechselten Worten den Eindruck

hatten, dass der Mann stark alkoholisiert ist, baten sie ihn zum Atemtest –

Ergebnis: 1,39 Promille. Um zu verhindern, dass sich der 39-Jährige in diesem

Zustand ans Steuer setzt, wurde ihm der Fahrtantritt untersagt.

Wenig später fiel derselben Streife „Am Rangierbahnhof“ eine Frau auf, die neben

einem Auto stand und ein Bier trank. Weil es sich um den eigenen Pkw der

37-Jährigen handelte und die Frau vorhatte, damit nach Hause zu fahren, wurde

auch ihr ein Atemalkoholtest angeboten. Der erste Test zeigte 0,46 Promille an,

der zweite ein paar Minuten später 0,5 Promille.

Der 37-Jährigen wurden deshalb die rechtlichen Konsequenzen erläutert, falls sie

den Wagen startet. Die Frau ließ daraufhin ihr Auto stehen und wurde von einem

Bekannten nach Hause gefahren. |cri

Nachbarschaftsstreit eskaliert

Landkreis Kaiserslautern (ots) – Ein Streit unter Nachbarn ist in der

Verbandsgemeinde Weilerbach am Mittwochabend eskaliert. Nach den derzeitigen

Erkenntnissen waren sich die benachbarten Parteien zunächst wegen eines

Sichtschutzes im Garten „in die Haare geraten“.

Daraufhin klingelte ein 30-Jähriger an der Tür der Nachbarn, und als ihm

geöffnet wurde, schlug er seinem 44-jährigen Gegenüber ein Trinkglas ins

Gesicht. Anschließend kam es unter weiteren Beteiligten zu Schlägen und Tritten

sowie gegenseitigen Beleidigungen. Mehrere Personen wurden verletzt, aber nicht

alle wollten sich vom Rettungsdienst versorgen lassen.

Bei dem 30-Jährigen wurde eine Blutprobe angeordnet, nachdem bereits der

Atemalkoholtest einen Pegel von 1,91 Promille angezeigt hatte. Nach jetzigem

Stand wird gegen mindestens drei Personen strafrechtlich ermittelt. |cri

Streitschlichter wird ausfallend

Kaiserslautern (ots) – Ein Handgemenge ist der Polizei am Mittwochnachmittag vom

Guimaraes-Platz gemeldet worden. Vor Ort konnten die ausgerückten Beamten drei

Beteiligte ausmachen. Sie wurden getrennt voneinander befragt. Den Angaben

zufolge waren zwei der Männer miteinander in Streit geraten, ein dritter ging

dazwischen, um zu schlichten. Zu Handgreiflichkeiten kam es nicht, verletzt

wurde niemand.

Normalerweise wäre die Streife in einem solchen Fall ohne weitere Ermittlungen

wieder abgerückt. Allerdings wurde ausgerechnet der „Streitschlichter“ während

der Aufnahme des Sachverhalts ausfallend und fing an, die Polizisten zu

beleidigen und verbal zu bedrohen. Der 40-Jährige handelte sich dadurch eine

Strafanzeige ein. Ihm wurde anschließend noch ein Platzverweis für den

Bahnhofsvorplatz bis zum nächsten Morgen erteilt. |cri

Betrunken mit Messer unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Besorgte Zeugen haben am Mittwochmorgen die Polizei

verständigt und mitgeteilt, dass sich in der Pariser Straße vor einem

Einkaufsmarkt mehrere betrunkene Männer aufhalten. Einer habe ein großes Messer

bei sich.

Die ausgerückte Streife traf vor Ort drei amtsbekannte „Zecher“ an, die alle

stark alkoholisiert waren. Sie verhielten sich zwar friedlich, aber auf dem

Boden vor ihnen lag ein Rucksack, und davor ein Messer mit langer Klinge.

Darauf angesprochen, konnte das Messer einem der Männer zugeordnet werden. Es

wurde von den Beamten sichergestellt und gegen den 36-jährigen Eigentümer eine

Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz erfasst. Der Mann machte von

seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.

Das Trio erhielt anschließend einen Platzverweis für die nächsten 24 Stunden und

trollte sich. |cri

Motorradfahrer zu schnell….

BAB 6; Kaiserslautern (ots) – Mit einer Überschreitung der zulässigen

Höchstgeschwindigkeit von 68 km/h, wurde am Mittwochabend ein 35-jähriger

Motorradfahrer auf der Fahrt in Richtung Mannheim gemessen. Durch das zivile

Videomessfahrzeug der Autobahnpolizei Kaiserslautern konnte der Verstoß in der

Hinterherfahrt dokumentiert und dem Fahrer bei der Kontrolle vorgeführt werden.

Bei erlaubten 130 km/h, ergab die Messung nach Abzug aller Toleranzen, noch eine

gefahrene Geschwindigkeit von 198 km/h! Der 35-Jährige musste vor Ort eine

Sicherheitsleistung im vierstelligen Bereich hinterlegen, bevor ihm die

Weiterfahrt nach der Kontrolle erlaubt wurde.

Drängler auf der A 6 Geschädigte gesucht

A 6/Bruchmühlbach-Miesau (ots) – Am 31.07.2024, gg. 16:35 Uhr fiel der

Zivilstreife der Zentralen Verkehrsdienste Kaiserslautern auf der A 6 Richtung

Saarbrücken ein Pkw auf, der auf dem linken Fahrstreifen den erforderlichen

Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Pkw unterschritt. Anstatt den

erforderlichen 54 m hatte der Fahrer nur einen Abstand von 21 m. Dabei drängelte

er mit permanent gesetztem Blinker links und mehrmaligem Aufblenden mit

Fernlicht. Dieses Verhalten zeigte der Fahrer auch bei anderen vorausfahrenden

Fahrzeugen. Weiterhin überholte er verbotswidrig rechts und überschritt die

zulässige Höchstgeschwindigkeit um 28 km/h. Gegen den 54jährigen Fahrer wurde

ein Strafverfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr eingeleitet. Gesucht werden

weitere Geschädigte des Vorfalls. Diese werden gebeten sich bei der

Autobahnpolizei Kaiserslautern zu melden. Tel.:0631 – 35340|ZVD

Exhibitionist auf Stiftsplatz – Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die in der vergangenen Woche

einen Exhibitionisten auf dem Stiftsplatz beobachtet haben. Am Dienstag, 23.

Juli, meldeten Passanten gegen 19.30 Uhr, dass sich ein Mann hier in aller

Öffentlichkeit entblößt habe. Der Unbekannte sei etwa 60 Jahre alt, habe einen

Bart und war bekleidet mit einer dunklen Hose sowie einem dunklen T-Shirt.

Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge sollen sich zu diesem Zeitpunkt mehrere

Menschen auf dem Stiftsplatz aufgehalten haben, die den Vorfall auch sahen. Bei

der Polizei haben sich aber bislang erst wenige Zeugen gemeldet. Die Ermittler

sind jedoch stark an den Aussagen der weiteren Betroffenen interessiert. Sie

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Kripo in

Verbindung zu setzen. |cri

Betrunkener PKW-Fahrer

Lauterecken (ots) – Autofahrer hat zu tief ins Glas geschaut. Am

Dienstagnachmittag wurde der Mann mit seinem PKW im Stadtgebiet kontrolliert.

Während der Kontrolle bemerkten die Beamten, dass der Fahrer Alkohol getrunken

hatte. Ein Alco-test ergab einen Wert von 1,5 Promille, weshalb ihm eine

Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde einbehalten und zusammen mit

einer Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft übersandt. |pilek

Geldbeutel aus Hosentasche gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Weil ihm sein Geldbeutel gestohlen wurde, hat ein

22-Jähriger am Dienstagnachmittag die Polizei gerufen. Nach seinen Angaben war

er gegen 15 Uhr in einem Imbiss in der Fruchthallstraße und orderte dort sein

Essen. Nachdem der Mann seine Bestellung erhalten und bezahlt hatte, verließ er

den Imbiss wieder. Kurze Zeit später fiel dem 22-Jährigen auf, dass sein

Geldbeutel nicht mehr in der Hosentasche war. Nach Rückfrage bei dem

Schnellrestaurant konnte ausgeschlossen werden, dass der Mann das Portemonnaie

dort liegen gelassen hatte. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des

Taschendiebstahls dauern an. Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Hinweise

geben? Zeugen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei

der Polizei zu melden. |kfa

Berauscht auf E-Scooter unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Eine Polizeistreife kontrollierte am Dienstagabend einen

E-Scooter in der Bismarckstraße. Den Beamten fiel direkt auf, dass der

24-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Nachdem ein

Atemalkoholtest noch mit einem grenzwertigen Ergebnis endete, reagierte ein

Drogentest positiv auf Cannabis. Der Rollerfahrer musste sein Gefährt stehen

lassen und die Polizisten zur Dienststelle begleiten. Dort wurde dem Mann eine

Blutprobe entnommen. Die soll nun genauen Aufschluss über die

Drogenbeeinflussung des 24-Jährigen geben. Gegen den Mann wurde ein

Ordnungswidrigkeitenverfahren eröffnet. |kfa

Körperverletzungsdelikte in der Innenstadt

Kaiserslautern (ots) – Im Laufe des Dienstags wurde der Stiftsplatz gleich

zweimal Schauplatz einer körperlichen Auseinandersetzung.

Den Anfang machte gegen 14:45 Uhr ein 26-jähriger Stadtbewohner. Als ein Mann

ihm nachlief, um ihn etwas zu fragen, drehte sich der Aggressor um und schlug

seinem Gegenüber mehrmals ins Gesicht. Das 36-jährige Opfer wurde bei dem

Angriff leicht verletzt.

Gegen 23:30 Uhr kam es dann zwischen einem 61-jährigen und drei anderen jungen

Männern zu einem lautstarken Streit. Im Laufe des Disputs wurde der Senior

zunächst bedroht und beleidigt. Letztendlich schlug eine Person aus der Gruppe

dem 61-Jährigen ins Gesicht. Das Opfer ging zu Boden, wo es nochmals Schläge

abbekam. Im Anschluss machten sich die drei Beteiligten mit einem Seat Leon aus

dem Staub.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche die

Vorfälle beobachtet haben. Hinweise nimmt das Altstadtrevier unter der

Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |kfa

Solarpanelle aus Garten gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Aus der Gut-Heim-Straße wurde der Polizei am

Dienstagnachmittag ein Diebstahl gemeldet. Laut der Mitteilung des 64-jährigen

Mannes wurden seine Solarpanelen aus dem Garten gestohlen. Die Polizei hat die

Ermittlungen aufgenommen und schätzt den Gesamtschaden auf einen mittlere

dreistelligen Betrag. Zeugen die gegen 15 Uhr etwas Verdächtiges wahrgenommen

haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 beim

Altstadtrevier zu melden. |kfa

Falscher Bankmitarbeiter erbeutet fünfstelligen Betrag

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots) – Betrüger haben einem 71-Jährigen aus der

Verbandsgemeinde Winnweiler am Dienstagnachmittag übel mitgespielt. Bei einem

Telefonanruf gaukelte der Täter, der sich als Bankmitarbeiter ausgab, seinem

Opfer vor, dass ein Online-Kaufhaus versucht hätte, einen vierstelligen Betrag

vom Konto des Seniors abzubuchen. Laut dem falschen Bänker wäre hier wohl ein

Virus dafür verantwortlich. Der Mann gewährte dem Anrufer den Fernzugriff auf

seinen Laptop und sein Online-Banking-Portal. Während des Gesprächs dämmerte es

dem 71-Jährigen, und er rief direkt bei seiner Bank an. Die bestätigte, dass die

Betrüger bereits einen fünfstelligen Betrag vom Konto des Mannes abgebucht

hatten. Daraufhin erstatte der Betrogene Anzeige bei der Polizei. Die

Ermittlungen dauern an.

Was können Sie tun, wenn die Betrüger erfolgreich waren und bereits Geld vom

Konto abgebucht wurde:

Erster Schritt: Sofort die Bank kontaktieren, um das Konto

sperren zu lassen. Dadurch kann nicht noch mehr Geld abfließen.

Wenn eine Obergrenze für Abbuchungen besteht – beispielsweise

1.000 Euro – könnten Kriminelle jeden Tag 1.000 Euro abziehen,

bis das Konto leer ist.

Wer mehrere Konten hat, sollte auch diese unbedingt auf

verdächtige Aktivitäten checken. Außerdem sollten Sie alle

Passwörter und Sicherheitsmaßnahmen ändern, die mit Finanzen zu

tun haben.

Zweiter Schritt: Anzeige bei der Polizei erstatten. Mit allen

Informationen, die vorliegen. Das ist nicht nur wichtig, um den

oder die Täter verfolgen, sondern später vor allem, um Ansprüche

gegenüber der Bank geltend machen zu können. |kfa

Fahrrad als „Tatwaffe“?

Kaiserslautern (ots) – Wegen einer Auseinandersetzung ist die Polizei in der

Nacht zu Mittwoch in die Wilhelm-Raabe-Straße ausgerückt. Gegen 1.30 Uhr ging

der Hinweis ein, dass sich auf der Straße ein Mann und eine Frau streiten

würden. Im Verlauf der Auseinandersetzung habe der Unbekannte mit einem Fahrrad

nach der Frau geworfen.

Die ausgerückte Streife konnte das streitende Pärchen vor Ort ausfindig machen.

Verletzt war zum Glück niemand. Allerdings gestaltete sich die weitere Befragung

zu den Abläufen aufgrund von Sprachbarrieren schwierig, da die Beteiligten kein

Deutsch sprachen.

Der mutmaßliche Täter machte einen stark alkoholisierten Eindruck. Ein

Atemalkoholtest bescheinigte ihm einen Pegel von 1,9 Promille. Der 50-Jährige

muss sich nun den weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten

gefährlichen Körperverletzung stellen. Weil Zeugen angaben, dass der Mann in

seinem Zustand auch mit dem Fahrrad am Straßenverkehr teilgenommen habe, wird

gegen den 50-Jährigen außerdem wegen Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich

ermittelt. |cri

Nachts ins Schwimmbad? – Keine gute Idee!

Trippstadt (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Auch wenn bei den derzeitigen

Temperaturen jede/r auf der Suche nach Abkühlungsmöglichkeiten ist: Ein

nächtlicher Schwimmbadbesuch ist keine gute Idee!

Am Dienstagabend ging bei der Polizei die Meldung ein, dass sich mehrere

Personen unbefugt im Freibad aufhalten. Eine Streife rückte aus, konnte aber vor

Ort niemanden mehr antreffen. Zeugenangaben zufolge hatten sich die illegalen

„Wasserratten“ kurz vor Eintreffen der Polizeibeamten zusammen mit weiteren

Personen, die mit ihren Fahrzeugen vor dem Freibad standen, aus dem Staub

gemacht.

Die Polizisten suchten die Umgebung ab und konnten einen der beschriebenen Pkw

ausfindig machen und einer Kontrolle unterziehen. Ob einer der Fahrzeuginsassen

zu den Schwimmbadbesuchern gehörte, ließ sich allerdings zu diesem Zeitpunkt

nicht mehr feststellen. Die jungen Männer im Alter von 19 bis 25 Jahren kamen

deshalb mit mahnenden Worten und dem Hinweis, dass ein nächtlicher

Schwimmbadbesuch den Straftatbestand eines Hausfriedensbruchs erfüllt, davon.

|cri

Und täglich grüßt die Unfallflucht…

Kaiserslautern (ots) – Mehrere Unfallfluchten sind der Polizeiinspektion 2 am

Dienstag gemeldet worden. Zu allen Fällen suchen die Ermittler Zeugen und bittet

um Hinweise unter der Telefonnummer 0631 369-2250.

Einen frischen Schaden an der Fahrertür ihres BMW hat eine Frau am

Dienstagnachmittag in der Burgstraße entdeckt. Nach Angaben der 29-Jährigen

hatte sie den Pkw am Morgen gegen 8.20 Uhr auf dem SVG-Parkplatz abgestellt. Bei

ihrer Rückkehr gegen 17.15 Uhr stellte sie die Beschädigung in Form eines

Kratzers und einer Delle fest. Ein erster Verdacht gegen den Halter des daneben

geparkten Opel Adam konnte jedoch nicht bestätigt werden. Die Polizei sucht

deshalb Zeugen, die Hinweise geben können, ob im Tagesverlauf ein anderes

Fahrzeug neben dem weißen BMW stand.

Auch aus der Rudolf-Breitscheid-Straße wurde am Dienstagnachmittag eine

Unfallflucht gemeldet. Nach Angaben einer 45-jährigen Frau hatte sie gegen 16.15

Uhr mit ihrem Mercedes an der Ampelkreuzung zur Haagstraße als zweites Fahrzeug

auf der linken Spur gehalten, als sich von hinten ein Zweiradfahrer näherte und

sich zwischen den Autos bis nach vorne durchschlängelte. Dabei stieß der

Leichtkraftrad-Fahrer jedoch mit dem Lenker seines Gefährts gegen den Spiegel

auf der Beifahrerseite des Mercedes. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu

kümmern, fuhr der Unbekannte einfach weiter. Es soll sich um ein Motorrad der

Marke Honda mit KIB-Kennzeichen gehandelt haben. Die Ermittlungen nach dem

Fahrer laufen. Auf ihn wartet eine Strafanzeige.

Bereits am Montagnachmittag wurde auf dem Parkplatz des Globus-Marktes in der

Merkurstraße ein BMW beschädigt. Wie die Nutzerin des Fahrzeugs mitteilte, hatte

sie den Wagen gegen 14.40 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt – und als sie eine

Stunde später zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden an der

Frontstoßstange fest. Offenbar war in der Zwischenzeit ein anderes Fahrzeug beim

Ein- oder Ausparken gegen den hellblauen BMW gestoßen. Vom Verursacher fehlt

leider jede Spur. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Vermutlich im Bahn-Parkhaus in der Zollamtstraße wurde ein Skoda Kamiq in den

vergangenen Tagen beschädigt. Der Halter gab bei der Polizei an, dass der Wagen

im Zeitraum von Dienstag bis Montag (25. bis 29. Juli) in dem Parkhaus

abgestellt war. In dieser Zeit entstanden Lackkratzer und Absplitterungen an der

Beifahrertür. Die Schadenshöhe liegt bei geschätzten 1.000 Euro. Hinweise auf

mögliche Verursacher gibt es bislang nicht. |cri

Aggressiver Rollerfahrer gesucht

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht einen Rollerfahrer, der am

Dienstagmittag in der Königstraße unangenehm aufgefallen ist. Ein Taxifahrer

meldete der Polizei gegen 13.50 Uhr, dass er sozusagen eine „Begegnung der

dritten Art“ mit dem aggressiven Verkehrsteilnehmer hatte.

Der Mann habe zunächst in Höhe der Hausnummer 115 mit seinem Roller das Taxi

rechts überholt. Anschließend habe er sein Gefährt vor dem Taxi abgestellt, sei

abgestiegen und habe es dann absichtlich umgestoßen. Der Roller prallte gegen

die Frontstoßstange des Taxis und hinterließ Sachschaden. Parallel schrie der

Fahrer wild, aggressiv und unverständlich herum. Als der Taxifahrer sagte, dass

er die Polizei verständigt, schnappte sich der Unbekannte wieder seinen Roller

und fuhr davon.

Von dem Mann liegt folgende Beschreibung vor: etwa 45 bis 50 Jahre alt, ungefähr

1,80 Meter groß, dünn, bekleidet mit einer Dreiviertelhose und einem grauen

T-Shirt. Bei dem Roller soll es sich um eine braune Vespa mit defektem Rücklicht

gehandelt haben.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet oder gesehen haben, wohin der Rollerfahrer

flüchtete, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der

Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cri

Graffiti

Rockenhausen (ots) – In der Zeit vom 26.07.2024 bis zum 29.07.2024 beschädigten

bislang unbekannte Täter eine Wand der Donnersberghalle in Rockenhausen. Es

wurden mehrere Schriftzüge aufgesprüht. Die Schadenshöhe beträgt ca. 500 Euro.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu den Tätern unter der

Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok