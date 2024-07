Sachbeschädigung am Vereinsheim

Römerberg (ots)

Am Vormittag des 27.07.2024 gegen 10:30 Uhr kam es erneut zur Sachbeschädigung im Vereinsheims des „FV Heiligenstein 1920/53 eV“. Hier wurden erneut die Schlösser durch bislang unbekannten Täter mittels Kleber beschädigt. Die Nutzung besagter Schlösser war erneut nicht mehr möglich. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im Bereich „In den Rauhweiden“, Römerberg gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter der 06232 1370 in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise auch per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Fußgängerin stürzt und wird verletzt

Zu einem Unfall zwischen einem Fahrradfahrer und einer Fußgängerin kam es am Sonntagmittag auf einem gemeinsamen Rad- und Fußweg in der Akazienstraße. Hierbei wurde eine 78-jährige Fußgängerin aus Böhl-Iggelheim von einem vorbeifahrenden 18-jährigen Fahrradfahrer, ebenfalls aus Böhl-Iggelheim, erfasst. Die 78-jährige stürzte daraufhin zu Boden und zog sich leichte Verletzungen an den Armen und an den Beinen zu, die in der Folge in einem Krankenhaus versorgt werden mussten. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.

Unfall mit verletzter Person und hohem Sachschaden

Weil ein 73-jähriger Pkw-Fahrer aus Böhl-Iggelheim am Sonntagabend im Bereich der L528/Lützelstraße die Vorfahrt einer 60-jährigen Verkehrsteilnehmerin aus Böhl-Iggelheim missachtete, kam es im genannten Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Anstoß wurde der Pkw der 60-jährigen unter anderem über eine Verkehrsinsel geschleudert und beschädigte in der Folge noch einen angrenzenden Metallzaun. Während der Unfallaufnahme und Bergung eines Fahrzeuges kam es zu kurzzeitigen Behinderungen auf der L528. Durch den Unfall wurde die 60-jährige leicht verletzt und wurde in ein Ludwigshafener Krankenhaus verbracht. Der Unfallverursacher wurde nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 17.000 Euro.

Kennzeichendiebstahl in Dannstadt-Schauernheim

Am Freitag dem 26.07.2024, gegen 17:15 Uhr wurde auf dem Parkplatz des SV Schauernheim das hintere Kennzeichenschild eines Pkw entwendet. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

Kupferkabeldiebstahl in Schifferstadt

In der Nacht vom 25.07. auf den 26.07.2024 kam es auf einer Baustelle in der Iggelheimer Straße in Schifferstadt zum Diebstahl von Kupferkabeln. Unbekannte brachen die Umzäunung zum Baustellengelände auf und verschafften sich so Zutritt zum Gelände. Dort entwendeten Sie etwa 100m Kupferkabel. Für den Abtransport dürfte ein Fahrzeug benutzt worden sein. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.